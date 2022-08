Täydellinen tapa valmistaa munakoisoa – mausteinen herkku yhdistyy ihanaan fetatahnaan

Mausteinen munakoisoannos sopii hyvin meze-lautasen osaksi.

Munakoiso on hyvin valmistettuna erinomainen kasvis, joka imee itseensä makuja ja on koostumukseltaan kermaisen pehmeä. Munakoison ominaismaku on melko mieto, joten se nauttii vahvoista mausteista.

Munakoiso on parhaimmillaan kun sen malttaa kypsentää hyvin pehmeäksi. Uunissa tämä vie munakoison koosta riippuen hieman yli puoli tuntia, kun sen ennen uunia pistelee haarukalla täyteen reikiä. Tässä ohjeessa munakoiso kuoritaan uunin jälkeen ja viilletään keskeltä auki. Sisään ripotellaan suolaa ja annetaan munakoison valua ritilällä.

Afrikkalaisesta chilitahnasta harissasta sekoitetaan munakoisolle jälkimarinadi. Kun munakoiso maustuu, sekoitetaan fetajuustosta annoksen makua tasapainottava kastike. Tarjoiluun sopii pitaleipä, jolla voi kauhoa herkullista tahnaa ja tulista pehmeää munakoisoa suoraan suuhun.

Katso ohje Sopasta!