Kian ja Petran sämpyläohje on aivan ihana – niiden sisällä on herkullinen yllätys: ”Pakko testata”

Näiden sämpylöiden leipomisessa kannattaa testata hieman tavallista vahvempia vehnäjauhoja.

Mikä onkaan ihanampaa arjen keskellä kuin uunituoreet sämpylät? Erityisen herkullisessa ohjeessa pehmeiden sämpylöiden sisuksista paljastuu suloinen juustoyllätys. Herkkusämpylöiden ohje löytyy Kia Arpian ja Petra Wettenrannan luoman Bella Table -ruokayhteisön sivuilta.

– Tästä ei sämpylä mene enää söpömmäksi. Kokeilin näitä kesän alussa ja nyt iski taas himo, Petra kirjoittaa Bella Table -yhteisön Instagramissa.

Sämpylöiden juju on se, että niiden sisälle kääräistään leipomisvaiheessa pala juustoa. Tämä resepti on syntynyt pienten Mini Babybel -juustojen inspiroimana, mutta ohjeeseen voi soveltaa mitä tahansa muutakin juustoa.

– Me saadaan usein inspiraatioita esimerkiksi TikTokista, mutta ihan täysin samaa ohjetta en löytänyt. Tämä on sovellettu resepti, jota kokeilin. Tosi hyvä tulos syntyy hieman vahvemmilla vehnäjauhoilla, kuten esimerkiksi manitoba-jauhoilla, joissa on tavallista enemmän proteiinia, Petra kertoo.

Jos manitoba-jauhoja tai 00-jauhoja ei satu olemaan, tavallisillakin vehnäjauhoilla saa hyvää.

Nämä sämpylät sopivat mihin vain, mutta voisivat olla myös toimivia välipaloja iltapäivällä kotiin palaaville koululaisille.

– Näitä voisi olla hauska leipoa myös yhdessä lasten kanssa.

– Pakko testata, ohjetta hehkutetaan Instagramissa.

Bellan babybel-sämpylät

(10 kpl)

2,5 dl maitoa

25 g tuorehiivaa (tai 1 pussi kuivahiivaa)

1 rkl sokeria

1 tl suolaa

5–6 dl vehnäjauhoja (manitoba- ja 00 jauhoista tulee ihanat)

0,5 dl rypsiöljyä

10 Mini Babybel -juustoa

Lämmitä maito isoon kulhoon kädenlämpöiseksi.

Murustele joukkoon hiiva ja sekoita hyvin. Lisää sokeri, suola ja ensin puolet jauhoista.

Vaivaa taikinaa käsin, lisää loput jauhoista parissa erässä vaivaten niin, että taikina irtoaa helposti kulhon reunoilta.

Lisää öljy ja vaivaa jälleen. Valmis taikina ei tartu sormiin. Jätä taikina keittiöliinan alle kohoamaan noin tunniksi kunnes se on noin tuplannut kokonsa.

Jaa sen jälkeen taikina 10 osaan. Pyörittele palloiksi, paina juusto sämpylän keskelle ja nypytä taikina juuston päälle tiiviisti.

Anna kohota pellillä keittiöliinan alla 30 minuuttia ja paista 225 asteessa 10–12 minuuttia, kunnes ne ovat kauniin ruskeita.

Resepti: Bella Table