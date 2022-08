Jäätelökiska, jonne tullaan kauempaakin – ja taukopaikka, jonka jättipehmikset ovat ehkä Suomen suurimmat

Ilta-Sanomien lukijat antoivat vinkkejä erityisen hyvistä jäätelöpaikoista.

Yksi jäätelökioski sai ylivoimaisesti eniten mainintoja, kun lukijat vinkkasivat heinäkuussa järjestetyssä verkkokyselyssä parhaista jäätelöpaikoista eri puolilta Suomea.

– Taipalsaaren kirkonkylän jäätelökioski on jo legenda isojen jätskipallojen takia. Sinne ajetaan jäätelön perässä Lappeenrannasta saakka ja kioskilla on aina iloinen jono, lukija kertoo kyselyssä paikasta, joka keräsi eniten suosituksia.

Kyseessä on urheiluseura Taipalsaaren Veikot ry:n jäätelökioski. Välillä on tosiaan jonoa, sillä paikka on suosittu kohtaamispaikka, jäätelökioskin toiminnasta vastaava Anneli Vento kertoo.

– Isot pallot tuottavat positiivista mieltä.

Kioski työllistää nuoria. Tänä kesänä on voitu palkata kahdeksan työntekijää.

– Tämä on ollut monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, Vento kertoo.

Kioskin tuotosta ohjataan varoja lasten lähiliikunnan tukemiseen.

– Se on tärkeää, sillä kaikissa perheissä ei ole varaa lasten harrastuksiin. Lisäksi lasten lähiliikuntatoiminta työllistää taas vielä lisää nuoria, jotka toimivat liikunnanohjaajina.

Kioski on auki vielä elokuun ajan.

Savilahdentie 1, 54920 Taipalsaari

Jättimäiset pehmikset

Pälkäneellä sijaitseva taukopaikka Aapiskukko tarjoaa pehmiksiä, joiden koko on vailla vertaansa.

Yksi asiakas on kyselyn vastausten perusteella ollut erityisen tyytyväinen.

– Pehmisannos on ihan jäätävän upean mahtavan suuri. Yhdestä söisi koko perhe!

” Tulipahan syötyä kunnon pehmisjäätelö.

Kahvilasta vahvistetaan, että pehmikset ovat varsin kookkaita.

– Olemme kuulleet, että meiltä saa Suomen isoimmat pehmikset, taukopaikan kahvilasta kerrotaan.

Jättiannokset saavat kiitosta myös Facebookissa julkaistuissa arvioissa.

– Pehmisten takia kannattaa ajaa tänne asti, yhdessä julkisessa arviossa kehutaan.

– Tulipahan syötyä kunnon pehmisjäätelö Aapiskukossa. Voisi muutkin jäätelönmyyjät ottaa mallia, oli tosi reilu annos, toisessa arviossa kerrotaan.

– Huikean hyvät ja suuret pehmikset, kolmas kehuu.

Valtatie 12, 36600 Pälkäne

Myös toinen taukopaikka saa kyselyssä suosituksia hyväksi jätskipaikaksi. Se on Huittisissa sijaitsevan Härkäpakarin jäätelökioski.

Risto Rytin katu 2, 32700 Huittinen

Nostalginen jätskipuikko

Kyselyssä reippaasti suosituksia saivat myös Helsingin jäätelötehtaan kojut. Jäätelötehtaalla onkin pitkät perinteet, sillä se täyttää tänä vuonna sata vuotta. Tehtaan ensimmäinen myyntipiste avattiin Keskuskadulle vuonna 1922.

Kojuilla on erilaisia makuvaihtoehtoja, mutta erityisesti Helsingin jäätelötehtaan Wanhanajan vaniljapuikko on monille helsinkiläisille nostalginen herkku.

Kojuja on eri puolilla Helsinkiä.

Myös Seinäjoella sijaitseva Alman Jäätelökioski sai useita mainintoja.

Hotelli Alman pihalla sijaitseva kioski on toiminut kuusi vuotta. Kioskirakennus rakennettiin vuonna 2016 ja sen suunnittelussa haluttiin huomioida vieressä sijaitsevan historiallisen rakennuksen miljöötä.

Kioski on tunnettu isoista jäätelöpalloista ja joskus herkkuja voi joutua jopa jonottamaan. Jäätelökioski on auki koulujen alkamiseen asti.

Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki

Leirintäalueen kuuluisat jättijätskit

Kristiinankaupungissa sijaitseva Pukinsaari Camping on tunnettu jäätelötarjonnastaan.

” Se tuo minulle parhaan kesätunnelman!

– Campingalueella myydään Suomen suurimmat jäätelötötteröt! Käyn lomalla päivittäin jätskillä ja se tuo minulle parhaan kesätunnelman! Jo keväällä odotan kuumeisesti jätskimyynnin alkavan, kyselyyn vastannut kiitteli.

Kerroimme paikasta vuonna 2020. Isojen pallojen lisäksi tarjonta on erityisen runsas.

– Se on tunnettu, Campingille mennään tosiaan usein vain jätskille, Visit Kristinestadinkin toimistolta kerrottiin.

Lue myös: Kristiinankaupungissa on tunnettu paikka, jonne ajetaan kauempaakin jättijätskien takia

Salantie 32, 64100 Kristiinankaupunki

Lippakiska saa kiitosta palvelusta

Savonlinnan Lippakiska mainitaan kyselyssä hyvänä jätskikohteena.

– Ystävällinen ja hyvä palvelu, Facebookin julkisissa arvioissa kiitetään.

Paikalla on myös pitkät perinteet. Kioski on rakennettu 1950-luvulla.

Satamapuistonkatu, 57130 Savonlinna

Ramin konditorian gelatot

Mikkelissä sijaitseva Ramin konditoria saa kehuja gelatoistaan. Mikkelin torilla sijaitsevasta kahvilasta kerrotaan, että gelato valmistetaan Visulahdessa. Tarjolla on myös maidottomia vaihtoehtoja, kuten sorbettia.

Lisäksi torikahvilassa on paikallinen erikoisherkku: jäätelöllä täytettyjä munkkeja.

Mikkelin tori, Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli

Myös näitä paikkoja suositeltiin

Somerniemen kesätori

Kuopion tori

Mikkelin tori

Oulun tori

Joensuun tori

Turun kauppatori

Salon tori

Long van jäätelökioski Vaasassa

Kaivopuisto, Helsinki

Naantalin vierasvenesatama

Lamujoen kioski, Pyhäntä

Porvoon jokiranta

Lahden satama

Puumala Lietveden kioski

Pikku-pingviinin jäätelökioski, Somero

Lähde: IS:n verkkokysely kesällä 2022

Puuttuuko listalta vielä joku jätskipaikka, joka ehdottomasti ansaitsisi maininnan? Ilmianna se alla kommenteissa!