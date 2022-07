Tässä on uskomattoman hyvä kantarellikastike – salaisuus on yllättävä aines

Sienikastike ja keitetyt perunat ovat yksinkertaista ja ihanaa kesäruokaa.

Onnekkaat löytävät kantarelleja metsästä. Myös kaupoissa ja toreilla niitä on nyt mukavasti tarjolla.

Kantarelleja voi käyttää monipuolisesti, mutta yksi suosituin tapa on tehdä niistä kastikkeita. Ruokalan reseptipankissa on soosiohje, jota kannattaa kokeilla. Ei turhan vaatimattomasti nimetty Maailman paras kantarellikastike sisältää ainesosan, joka tuo sienten makua ihanasti esiin: se on yllättäen vahvaksi keitetty kahvi.

Kahvia sienikastikkeeseen? Kyllä vain! Tuo salainen ainesosa korostaa sienten umamia ja sopii kaikenlaisista sienistä valmistettuihin kastikkeisiin, ohjeessa kerrotaan.

Reseptissä käytetään lisäksi kantarellifondia, jota saa isoimmista marketeista muutaman euron pulloissa.

Kahvi sopii mainiosti myös suppilovahverokastikkeeseen, kerroimme aiemmin. Samaa reseptiä voisi yhtä hyvin käyttää kantarelleihin.

Kahvin tuoma maku on taivaallinen.

Maailman paras kantarellikastike

400 g tuoreita kantarelleja

1 rkl kahvia

50 g voita

1 valkosipulinkynsi

2 rkl kantarellifondia

2 rkl valkoviinietikkaa (tai valkoista balsamiviinietikkaa)

1 rkl hunajaa

½ ruukkua tuoretta timjamia

2 dl kuohukermaa

suolaa

Puhdista sienet ja kuivaa ne liinalla. Paloittele suurimmat.

Paista sieniä hetken aikaa kuivalla pannulla, niin että neste haihtuu hieman. Lorauta (kuuma) kahvi pannulle ja anna sihistä kunnolla. Haihduta kaikki neste.

Lisää voi pannulle ja paista sieniä voissa, kunnes ne ovat saaneet hieman väriä.

Kuori ja murskaa sillä aikaa valkosipulinkynsi ja lisää joukkoon. Kuullota muutaman minuutin ajan.

Lisää joukkoon fondi, etikka ja hunaja ja pyörittele pannulla.

Hienonna timjamin lehdet joukkoon.

Lisää lopuksi kerma ja keitä kokoon keskilämmöllä, kunnes kastike sakenee.

Tarkista maku ja mausta suolalla tarvittaessa. Tarjoa esimerkiksi paistetun kalan kanssa.

Ihana suppiskastike kahvitilkalla maustettuna

1 litra suppilovahveroita

2 pientä sipulia

4 dl kermaa tai kaurakermaa

1 tl suolaa

3 rkl valmista kahvia

rypsiöljyä paistamiseen

pieni nokare voita paistamiseen (tai kasviperäistä margariinia)

Revi sienet halki ja huuhtele ne runsaalla vedellä.

Pilko sipuli pieneksi silpuksi.

Keitä kahvia valmiiksi. Kastikkeeseen sitä tarvitaan kolme ruokalusikallista. Sen voi käyttää kastikkeeseen joko jäähtyneenä tai lämpimänä.

Jos käytät litran suppilovahveroita, paista sienet kahdessa erässä. Jaa siis sipuli ja sienet kahteen samankokoiseen erään.

Lisää kuumalle pannulle rypsiöljy ja kuullota sipulia hetken pannulla. Lisää sienet.

Paistaessa on tärkeää, että neste poistuu kunnolla sienistä. Paista sieniä siis rauhallisesti, kunnes huomaat nesteen haihtuneen ja sienien tirisevän mukavasti.

Kaada ensimmäinen paistettu sieni-sipulisatsi sivuun, huuhtaise pannua ja paista toinen, samanlainen erä. Tässä voit laittaa voinokareen sipulien sekaan.

Kun neste on haihtunut toisestakin erästä ja sienet ovat paistuneet, yhdistä paistetut satsit.

Lisää suola ja sekoita.

Lisää kerma ja sekoita. Anna kerman keittyä kasaan. Huomaat sen siitä, että kastike alkaa paksuuntua.

Lisää aivan lopuksi kahvi. Sekoita.

Maista ja tarkista suola.

Tarjoile pastan tai keitettyjen perunoiden kanssa.

Halutessa voit ripotella annosten päälle tuoretta tilliä. Saatat rakastua.

Kuvalliset ohjeet löytyvät täältä.