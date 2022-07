Marin mustikkapiirakassa on erityisen hyvää makua tuova mauste – mummon ja Vapun ohjeet eivät myöskään petä

Tuore mustikkapiirakka kruunaa kesäkahvittelut. Koostimme hyviä reseptejä.

Kesän ensimmäinen mustikkapiirakka on yksinkertaisesti ihana asia. Koostimme 5 hyväksi havaittua ohjetta aiemmin julkaistuista jutuista sekä Ruokalan reseptipankista.

Klassikkojen klassikko ei petä koskaan. Mummon mustikkapiirakka on yksinkertainen ja toimii aina.

Mummon mustikkapiirakka

100 g pehmeää huoneenlämpöistä voita

½ dl sokeria

2 dl vehnäjauhoja

Täyte:

3 dl mustikoita

3 rkl sokeria

1 rkl perunajauhoja

200 g kermaviiliä

1 muna

1 tl vaniljasokeria

Kuumenna uuni 190 asteeseen.

Sekoita huoneenlämpöinen voi, sokeri ja jauhot keskenään. Sekoita käsin taikina kiinteäksi palloksi.

Painele taikinapallo 23-25 cm:n kokoisen piirakkavuoan pohjalle ja reunoille.

Sekoita mustikoiden joukkoon sokeri ja perunajauhot. Lusikoi mustikat piirakkapohjan päälle.

Sekoita kermaviilin joukkoon muna ja vaniljasokeri. Kaada seos mustikoiden päälle. Paista uunin alatasolla 30 minuuttia.

Jäähdytä vähän ennen tarjoilua. Tarjoile hieman lämpimänä vaniljakastikkeen tai jäätelön kanssa.

Vapun mustikkapiirakka on nopea

Vappu Pimiän mustikkapiirakka on lähes yhtä klassinen kuin edellinen, mutta se syntyy nopeammin. Pohjana on valmistaikina. Ohje on julkaistu alun perin vuonna 2017 ilmestyneessä Vappu leipoo -kirjassa (Cozy Publishing).

Helppo mustikkapiirakka

1 paketti makeaa piirakkataikinaa (pakaste)

5 dl mustikoita

1/2–3/4 dl sokeria

1 tlk (200 g) kermaviiliä tai ranskankermaa

1 kananmuna

1 tl vaniljasokeria (halutessasi 1 sitruunan raastettu kuori)

Sulata valmistaikina pakkauksen ohjeen mukaan.

Lämmitä uuni 200 asteeseen.

Painele taikina pyöreään piirakkavuokaan, tai leivinpaperin päälle vuoan kokoiseksi levyksi ja nosta paperin kanssa vuokaan.

Kaada päälle mustikat.

Sekoita loput ainekset keskenään ja kaada mustikoita päälle.

Paista piirakkaa uunissa 25–30 minuuttia.

Tarjoile jäähtyneenä sellaisenaan tai vaniljakastikkeen kera.

Pitkulainen piirakka ilman rahkaa

Jos mustikkapiirakan haluaa tehdä ilman rahkaa tai kermaviiliä, Kulinaari-ruokablogia kirjoittavan Kimmo Ollilan ohje kannattaa ottaa kokeiluun.

Ollilan leipoi piirakan pitkulaiseen leipävuokaan. Pääosassa on runsas määrä mustikkaa.

KImmo Ollila

Herttaisen helppo mustikkapiirakka

voita voiteluun + korppujauhoja

3–5 dl mustikoita

100 g pehmeää voita

1,5 dl sokeria

1 muna

2 dl vehnäjauhoja

2–3 rkl perunajauhoja

Tarvikkeet:

18 cm pyöreä piirakkavuoka tai 10x35 cm piirasvuoka

leivinpaperia

vuokasprayta

Voitele ja korppujauhota vuoka tarvittaessa. Pelkkä leivinpaperivuoraus toimi myös hyvin.

Lämmitä uuni 190 asteeseen.

Vaahdota pehmeä voi ja sokeri vatkaimella. Vatkaa muna taikinaan, lisää jauhot ja sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi.

Levitä taikina tasaisesti vuokaan ja reunoille. Sirottele perunajauhot piirakkapohjalle ja levitä päälle mustikat. Mikäli käytät pakastemustikoita, sulata ja valuta ne ensin.

Sirottele pinnalle hieman sokeria.

Paista uunin alatasolla n. 25–30 minuuttia, kunnes piirakka on kypsä ja saanut kauniin värin.

Tarjoile lämpimänä tai jäähtyneenä vaniljakastikkeen tai jäätelön kera.

Kardemumma tuo ihanan maun

Vuonna 2020 Koko Suomi leipoo -ohjelmassa nähty Mari Kuusisto maustaa mustikkapiirakan kardemummalla.

– Pyöräytä kardemumma huhmareessa ja saat vielä ihanamman pullamaisen maun piirakkaan, hän vinkkasi ohjeessaan.

Marin maukkaalla ohjeella mustikkapiirakka valmistuu puolessa tunnissa.

Nopea ja helppo mustikkapiirakka

2 munaa

2 dl sokeria

1 dl öljyä /juoksevaa margariinia/sulaa voita

3 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

2–3 tl vaniljasokeria

2 tl kardemummaa

1 dl maitoa/kermaa/kermaviiliä

Päälle:

3–4 dl mustikoita

2–3 rkl sokeria

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen.

Sekoita munat ja sokeri keskenään.

Yhdistä kuivat aineet.

Lisää muna-sokeriseokseen vuorotellen jauhot, maito ja rasva.

Sekoita tasaiseksi, älä vatkaa.

Laita taikina voideltuun piirakkavuokaan ja lisää mustikat ja sokeri pohjan päälle.

Paista 175 asteessa noin 30 minuuttia.

Voit halutessasi koristella piirakan tomusokerilla.

Tarjoile heti vaniljajäätelön, kermavaahdon tai vaniljakastikkeen kanssa.

Priscan piirakassa täyte on pullakerrosten välissä

Kardemummaa käytetään myös Ruokalan reseptiarkiston Mustikka-rahkapiirakassa. Siinä täyte jätetään pullakerrosten väliin.

Ohje on Prisca Leclercin käsialaa.

Mustikka-rahkapiirakka

2,5 dl maitoa

75 g voita

25 g hiivaa

1 dl sokeria

1 rkl kardemummaa

2 hyppysellistä suolaa

6–7 dl jauhoja

2,5 dl rahkaa

0,5 dl sokeria

2 kananmunaa

200 g mustikoita

0,5 dl perunajauhoja

Jos käytät pakastemustikoita, laita ne sulamaan.

Sulata voi.

Lämmitä maito kädenlämpöiseksi, murenna joukkoon hiiva ja sekoita kunnes liukenee.

Lisää sokeri, suola ja kardemumma.

Vatkaa joukkoon puolet jauhoista, lisää puolet voista ja vaivaa joukkoon loput jauhot.

Vaivaa loppu voi lopuksi taikinaan. Taikina jää suht löysäksi.

Nosta taikina kohoamaan liinan alle 30–40 minuutiksi.

Lämmitä uuni 200 asteeseen.

Mittaa rahka pieneen kulhoon ja sekoita joukkoon 1 kananmuna ja 0,5 dl sokeria.

Sekoita perunajauhot mustikoiden joukkoon.

Jaa kohonnut taikina kolmeen osaan ja kauli kolmeksi uunivuoan kokoiseksi levyksi.

Nosta ensimmäinen levy leivinpaperille uunivuoan pohjalle, levitä päälle puolet rahkasta ja puolet mustikoista ja aseta päälle toinen levy.

Toista sama ja aseta kolmas levy kaiken päälle.

Voitele levyn pinta kananmunalla ja nosta uuniin 30 minuutiksi.