Näin salaatti kannattaa maustaa, eikä se jää vetiseksi, tv-kokki Harri Syrjänen kertoo – katso maukkaan pastasalaatin ohje

Harri Syrjänen jakoi Instagramissa maukkaan kreikkalaisen feta-pastasalaatin ohjeen, jonka jälkeen ”ei tarvita muuta kuin pikku päikkärit”. Kysyimme häneltä myös vinkkejä salaattien maustamiseen.

Erilaiset salaatit kuuluvat tv-kokkina tunnetun Harri Syrjäsen kesän suosikkiruokiin. Hän suosii erityisesti simppeleitä ja helposti valmistuva salaatteja.

– Salaateissa ei tarvitse juurikaan kikkailla. Pilkotaan, maustetaan ja se on siinä. Mutta salaatin ei tarvitse olla vain sitä vihreää lehteä, tomaattia ja kurkkua.

Jos ei keksi mitä salaattia valmistaisi, mallia voi ottaa esimerkiksi takuuvarmoista klassikoista, kuten esimerkiksi caesar- ja Nizzan salaateista.

– Ne ovat klassikoita ihan syystä. Niitä on tehty pitkään ja todettu herkullisiksi.

Syrjänen jakoi hiljattain Instagramissa klassisen kreikkalaisen feta-pastasalaatin ohjeen, joka toimii mainiosti esimerkiksi kesäisenä lounaana.

– Kreikassa on liian kuuma, joten raapasin heille ominaisen salaatin. Nyt ei tarvii sinne asti mennä ja maku on yhtä taivaallinen. Löytäkää sisäinen Kreikkanne ja tuntekaa lämpö sydämessä. Tän ku syö ei tarvii muuta ku ottaa pikku päikkärit, hän kirjoitti.

” Suola nostaa kasvisten makuja.

Näin salaatti ei jää vetiseksi

Kuten Syrjäsen jakamassa ohjeessa, erityisesti ruokaisat, pääruokana toimivat salaatit tarvitsevat kunnon maustamista.

Kysyimme häneltä vinkkejä siihen.

Vinaigrette on usein toimiva tapa maustaa salaatti, Syrjänen kertoo myös. - Sitä voi tehdä ihan mistä etikasta vain. Yksi toimiva mittasuhde on esimerkiksi desilitra etikkaa ja 4 dl öljyä. Hieman suolaa ja myös sokeria, jos happamuutta haluaa vähän taittaa.

– Suola nostaa ja vahvistaa kasvisten makua. En ripottelisi suolaa salaattiin, vaan suola tulee kastikkeeseen, mikä sitten sekoitetaan salaattiin kunnolla.

Kastikkeessa saa olla rohkeasti makua.

” Moni tekee ison salaatin niin, että kastike kaadetaan valmiin salaatin päälle, mutta en suosittele sitä.

– Salaatinkastikkeen pitää olla niin suolaista, ettei sitä voi yksistään syödä. Sen tarkoitus on maustaa koko salaatti. Tietysti jokaisella on yksilöllinen, itselle sopiva suolan määrä ja mihin on tottunut, eikä suolalla tarvitse läträtä. Mutta suola nostaa kasvisten makuja.

Vaikka kastikkeen reipas maustaminen saattaa hirvittää, yksittäisessä annoksessa sitä on lopulta vain vähän, mikäli kastike on sekoitettu salaattiin tasaisesti.

Syrjänen kertoo myös hyvän vinkin, joka toimii erityisesti isompaa satsia valmistaessa.

” Salaatinkastike laitetaan ensin kulhon pohjalle ja salaatti rakennetaan siihen päälle.

– Moni tekee ison salaatin niin, että kastike kaadetaan valmiin salaatin päälle, mutta en suosittele sitä. Silloin salaatti ei maustu kauttaaltaan. Jos salaattiin sekoitetaan kastike vaikka tuntia ennen tarjoilua, siitä voi myös tulla helposti liian pehmeä ja vetinen.

– Sellainen vanha kikka on hyvä, että salaatinkastike laitetaan ensin kulhon pohjalle ja salaatti rakennetaan siihen päälle. Kastike sekoitetaan salaattiin vasta pöydässä, siinä vaiheessa, kun aletaan syömään.

Rapeat salaattilajikkeet kestävät paremmin

Syrjänen suosii rapeita salaattilajikkeita. Sydänsalaatti on yksi suosikeista, lisäksi esimerkiksi cosmopolitan- sekä romaine-salaatit pysyvät mukavan rapeana pitkään.

– Rapeat lajikkeet kestävät paremmin kastiketta tai vinaigretteä kuin esimerkiksi perus lehtisalaatti. Se pehmenee jo viidessä minuutissa.

Lisäksi Harri Syrjänen suosittelee babypinaattia erityisesti lohisalaattiin.

– Se on siihen loistava. Lohisalaateissa käytän usein jopa puolet pinaattia, sopii siihen todella hyvin.

Kreikkalainen feta-pastasalaatti

80 g pastaa

1 iso kerä gem-salaattia (eli sydänsalaattia)

1 vihreä paprika

120 g tomaattia

100 g vihreitä oliiveja

1/3 kurkku

1 punasipuli varsineen

200 g fetajuustoa

muutama oksa minttua

1 dl oliiviöljyä

1/2 sitruunan mehu

muutama oksa oreganoa (kuivattuna hyppysellinen)

suolaa, mustapippuria myllystä

Suikaloi paprika ja kuutioi kurkku. Pilko tomaatit.

Leikkaa sipuli varsineen renkaiksi. Halkaise sitruuna.

Revi salaatinlehdet pienemmiksi. Irrota mintunlehdet varresta.

Valmista kastike lisäämällä oliiviöljyn sekaan suolaa ja mustapippuria, purista puolikkaan sitruunan mehu ja silppua mukaan oreganoa.

Sekoita. Kasaa annos ja roiski soosi päälle.

Ohje: Harri Syrjänen

Erilaisia salaattikastikkeita löydät myös Ruokalan reseptipankista.