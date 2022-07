Todella yksinkertainen tapa valmistaa herkkua pikkukaloista

Pienet särjetkin maistuvat hyvältä näin valmistettuna.

Nouseeko rantakalliolta paljon pieniä särkiä tai ahvenia? Tai ehkä verkoissa on muutamia muikkuja? Pikkukalojen syömistä ei kannata arastella, vaan valmistaa ne entisajan tapaan maukkaassa liemessä leivänpäälliseksi.

Rantakala on perinteisesti ollut kalastajien kirjaimellisesti rannalla nuotiolla valmistamaa ruokaa. Ruoka on hyvin yksinkertainen, sillä peratut pikkukalat keitetään hiljalleen kiehuvassa vedessä, joka on maustettu suolalla, pippurilla, sipulilla, voilla ja tillillä. Keitos saa kypsyä omissa oloissaan, sillä pikkukalat hajoavat, jos niitä sekoittaa jatkuvasti.

Parhaimmillaan rantakala on ruisleivän kanssa tarjottuna. Erityisen herkullista siitä saa, kun pienittyä ruisleipää paistaa voissa rapeaksi.

