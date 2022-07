Tee hitiksi noussut rapea valkosipuli-chiliöljy itse! Superhelppo tehdä ja sopii kaikkeen

Nyt voit tehdä itse tämän kesän hitiksi noussutta rapeaa chiliöljyä, jossa maistuvat valkosipuli ja seesaminsiemenet.

Rapea, hieman polttava ja paahteinen öljy sopii pirskoteltavaksi niin salaatteihin, grilliruokiin kuin erilaisiin nuudeliannoksiinkin.

Öljyn valmistus on älyttömän helppoa ja siinä on vain yksi erityistä huomiota vaativa vaihe. Valkosipuli ja seesaminsiemenet paistetaan öljyssä rapeiksi ja juuri ja juuri kullanruskeiksi. Tässä vaiheessa on oltava hyvin tarkkana ja kaadettava ne heti pois pannulta, jotta ne eivät pala ja muutu kitkeräksi.

Tämän jälkeen muut ainekset sekoitetaan niiden joukkoon ja öljy on valmista. Se kannattaa kaataa puhtaaseen lasipurkkiin ja säilyttää jääkaapissa, jossa se säilyy hyvänä jopa kuukauden, jos ei tule käytetyksi ensimmäisen viikon aikana.

