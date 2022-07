Mansikat pakastimeen sokerilla vai ilman? Näin maku, rakenne ja vitamiinit säilyvät – takuuvarmat ohjeet

Oli kotonasi sitten pikkupakastin tai tilava jenkkikaappi, näillä ohjeilla takaat mansikoiden säilymisen maukkaina ja vitamiinirikkaina.

Mansikkasato on parhaimmillaan juuri nyt, ja mehukkaasta kesäherkusta kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Nyt jos koskaan on aika säilöä osa tuoreesta marjasatsista pakastimeen ensi syksyä ja talvea varten. Kesällä pakastetut mansikat ilahduttavat talviaamuina esimerkiksi kaurapuuron päällä tai smoothien seassa.

Mansikoiden pakastaminen on vallan yksinkertaista puuhaa, mutta muutamalla vinkillä takaat sen, etteivät mansikan heleä väri, ihana maku ja runsaat vitamiinit karkaa. Kysyimme Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuoviselta täsmävinkit mansikoiden pakastamiseen.

Reippaasti pakastushommiin

Ensinnäkin pakastusprosessi kannattaa aloittaa vitkuttelematta. Pakkaseen kannattaa kelpuuttaa vain hyvälaatuisia marjoja.

Mansikat tulisi pakastaa mahdollisimman pian ostohetkestä, sillä pitkään huoneenlämmössä odotellessa mansikoiden rakenne alkaa kärsiä ja ne saattavat vetistyä.

Kaikki mansikkalajikkeet soveltuvat pakastettaviksi ja suurin osa lajikkeista sopii pakastettuna lähes mihin tahansa eri käyttötarkoituksiin.

– Toki marjamyyjää voi nykäistä hihasta ja kysyä, onko lajikkeiden välillä eroja ja mikä sopisi pakkaseen parhaiten. Myyjillä on paras kokemus omista lajikkeistaan, Tuovinen toteaa.

Rasiaan vai pussiin, kokonaisena vai viipaleina?

Ennen pakastamista mansikoiden kannat voi halutessaan irrottaa. Elleivät marjat ole silmin nähden multaisia, ei niitä tarvitse huuhdella ennen pakastusta.

Mansikat voi pakastaa joko rasiassa tai pussissa riippuen siitä, missä muodossa marjoja haluaa myöhemmin käyttää.

– Jos mansikoita haluaa syödä smoothien seassa, ne voi survoa ennen pakastusta ja laittaa survoksen pakastepusseihin. Kokonaiset marjat puolestaan säilyvät paremmin rasiassa.

Tärkeintä on säilöä marjat mahdollisimman pienessä ja tiiviissä rasiassa tai pussissa, sillä näin marjat pakastuvat nopeammin. Pakastepusseihin säilötyt marjat on usein nopeampi sulattaa, ja pussien avulla pieneenkin pakastuslokeroon on helpompi mahduttaa suuri satsi marjoja jykeviin rasioihin verrattuna.

Pakastimen koko määrittelee myös sen, kannattaako mansikoita pilkkoa vai pakastetaanko ne kokonaisina. Pienen pakastimen omistajan kannattaa suosia viipalointia, sillä näin mansikoita mahtuu rasiaan rutkasti enemmän.

Viipalointi säästää tilaa ja nopeuttaa marjojen jäätymistä.

Tuovisen mukaan pakastusprosessi nopeutuu hieman viipaloinnin myötä.

– Etenkin isoja mansikoita kannattaa pilkkoa, jotta pakastuminen tapahtuu nopeammin.

Mansikan maku tai koostumus eivät muutu, oli marja säilötty pakkaseen kokonaisena tai pilkottuna. Mansikoiden viipalointi tosin tuottaa hieman vitamiinihävikkiä.

Miten on sokerin laita?

Sokerin roolin merkitys marjojen pakastamisessa saattaa aiheuttaa hieman hämminkiä ja eriäviä mielipiteitä. Meneekö mansikoiden pakastus aivan pieleen, jos sokerin jättää pois?

– Sokeri ei ole ehdoton kynnyskysymys. Pakastaminen onnistuu kyllä ilmankin, Tuovinen antaa vastauksen ikuisuuskysymykseen.

Pehmeäkuorisiin marjoihin voi halutessaan laittaa ennen pakastamista lusikallisen sokeria, jotta maku ja C-vitamiinit pysyvät paremmin.

Sokeri kuitenkin edesauttaa sitä, että mansikan heleä väri, maku ja rakenne säilyvät pitkänkin pakastekauden yli. Ennen kaikkea sokeri takaa sen, että mansikoiden sisältämä C-vitamiini säilyy marjassa paremmin.

Tuovinen neuvoo laittamaan litraa kohden 1-2 ruokalusikallista sokeria. Pienempään, alle puolen litran pakasterasiaan riittää noin teelusikallinen.

Ethän tee näitä virheitä?

Vaikka pakastaminen onkin simppeliä ja vaivatonta, osa saattaa tietämättään sortua virheisiin mansikoita pakastaessaan.

– Moni ei tiedä, että pakastimessa on erikseen pakastustoiminto. Toiminto kannattaa laittaa hyvissä ajoin päälle ennen mansikoiden pakastusta, jotta mansikat jäätyvät nopeammin ja energiatehokkaammin, Tuovinen vinkkaa.

Toinen sudenkuoppa liittyy pakastemansikoiden oikeaoppiseen sulattamiseen. Taatakseen vitamiinien säilymisen mansikat tulisi sulattaa mahdollisimman nopeasti.

– Mansikoita ei kannata siirtää jääkaappiin sulamaan, koska ne sulavat siellä hitaasti ja marjojen C-vitamiinit tuhoutuvat.

Myös huoneenlämmössä seisottamista kannattaisi pyrkiä välttämään. Parhaiten mansikoiden vitamiinit säilyvät, kun marjat sulattaa mikron sulatustoiminnolla.