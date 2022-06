Parhaat pizzat ympäri Suomen – hehkutetuimmassa paikassa jono ulottuu välillä kadulle asti

Näissä muutamassa paikassa kannattaa piipahtaa kesäreissun lomassa, kun pizzanälkä yllättää. Lukijat listasivat suosikkejaan ympäri Suomen.

Kesälomareissulla tien päällä matkustaville maistuu pizza. Jos olet hyvän pizzan ystävä ja pohdit, minne kannattaa nälän tullen navigoida, tässä muutama vinkki eri puolilta Suomea.

Kysyimme toukokuussa lukijoiltamme vinkkejä hyvistä taukopaikoista, olipa sitten pysähdyksen syynä kahvi- ja sokerihampaan kolotus tai isompi nälkä. Kysyimme lukijoilta, mistä heidän mielestään saa Suomen parasta pizzaa. Nyt on vastausten aika.

Vastausten perusteella suosittuja ovat tutut ketjupizzeriat, kuten Kotipizza ja Helsingin seudulla Skiffer.

Myös pienempiä paikallisia pizzapaikkoja mainittiin ympäri Suomen. Esittelemme suosituksista muutamia, jotka saivat kyselyssä selkeästi useampia mainintoja. Lukijoiden suosituksista ainakin nämä kannattaa siis testata, jos liikkuu lähistöllä.

Kerroimme myös viime vuonna pizzapaikoista, joihin suunnata kesäreissulla.

Lue lisää: Täältä saa parhaat pizzat! Lukijat vinkkaavat suosikkipaikat ympäri Suomen, yhteen kertyy jonoa jo ennen avaamista

Pizzeria Napoli, Tampere

Tampereen keskustassa sijaitsevan Napolin tuntevat kaikki paikalliset, ja se oli myös kyselyssämme ylivoimaisesti hehkutetuin pizzeria.

Paikan suosio myös näkyy: jonoa riittää ruuhkaisimpaan aikaan kadulle asti.

Omistaja Johannes Räsänen kertoo, että tänä vuonna vilkkain kesäkausi alkoi jääkiekon MM-kisojen vuoksi tavallista aikaisemmin.

– Kisojen aikaan Tampereella kävi aikamoinen hullunmylly ja siitä lähtien asiakkaita on riittänyt.

Nimestään huolimatta Napolin tarjoilemat pizzat edustavat Räsäsen mukaan ennemminkin New York -tyylistä pizzaa. Ominaista sille on ohuehko pohja, jonka päällä on paljon kastiketta ja paksulti juustoa.

Valinnanvaraa Napolista myös löytyy joka makuun: pizzeria mainostaa itseään huimalla sadan pizzan valikoimallaan.

– Siinä on toki pieni logistinen ongelma, kun kaikkiin pitää olla raaka-aineet. Mutta toisaalta olemme juuri suuren valikoiman ansiosta hyvin perillä parhaiten menestyvistä pizzatrendeistä, ja voimme surutta karsia pois listalta ne pizzat, jotka eivät menesty, Räsänen sanoo.

Kesällä asiakkaille maistuvat parhaiten raikkaat ja miedot maut, kuten mozzarella, tuorejuustot sekä rucola ja basilika.

– Tämän hetken hittipizzamme on kermamaista burrata-juustoa sisältävä pizza. Burrata valmistetaan mozzarellasta. Talvella asiakkaille maistuvat taas enemmän pizzat, joissa on tuhtia makkaraa ja chiliä.

Johannes Räsänen pyörittää suosittua pizzeriaa Tampereella.

Burratan lisäksi toinen suosittu Napolin pizza on parmankinkkua sisältävä Prosciutto di Parma.

Pizzeria Napoli, Aleksanterinkatu 31, Tampere

Nuåvo, Pori

Pari vuotta sitten, keskellä korona-ajan ravintolarajoituksia Åsa Öster ja hänen puolisonsa Juha Falck pistivät Porin keskustassa pystyyn upouuden napolilaistyylisen pizzerian, Nuåvon.

Åsa Öster.

Koronasta huolimatta pizzerian suosio on lyönyt heidät ällikällä.

– Emme silloin osanneet odottaa, kuinka iso juttu tästä lopulta tulikaan. Väkeä on riittänyt, varsinkin kesällä, Öster sanoo.

Ennen ravintolan avaamista pariskunta lähti Firenzeen asti ottamaan oppia aidon italialaisen pizzan valmistamisesta.

Parin viikon mittaisen, intensiivisen pizzakoulutuksen jälkeen he ovat pyörittäneet italialaiseen tyyliin valmistettua pizzaa, mutta suomalaiseen suuhun sopivana.

– Pizzamme ovat melko napolilaistyylisiä, mutta taikina ei ole ihan niin pullavaa ja reunat paksuja, Öster kertoo.

Nuåvon suosittu lohipizza sisältää kylmäsavulohta, limellä marinoitua kurkkua, chiliä, punasipulia ja tuoretta korianteria.

Nuåvon pizzoissa yhdistyvät Italia ja paikalliset raaka-aineet suoraan Porin seudulta. Esimerkiksi yksi suosituimmista erikoispizzoista on kalapizza, jossa hyödynnetään sesongin mukaan vaihtuvasti paikallisen torin kaloja.

– Myös jäätelöt, ginit ja kahvit tulevat paikallisilta valmistajilta meille.

Peruspizzoista pepperoni on paikan hittituote.

Myös juustopohjaiset blanko-pizzat ovat Österin mukaan olleet Nuåvossa erittäin suosittuja, vaikka tomaattikastikkeen puuttuminen jakaakin mielipiteitä.

Nuåvo, Antinkatu 14, Pori

Tallicafe, Tervakoski

Tervakosken idyllissä sijaitsee tunnelmallinen, 1700-luvulta peräisin oleva hevostalli. Tiloissa pyörii etenkin kesäaikaan huippusuosittu Tallicafe, joka hurmaa miljöönsä lisäksi herkullisilla pizzoilla ja letuilla.

– Raaka-aineet tulevat kaikki suoraan Italiasta. Siinä on pizzojemme salaisuus, omistaja Marja Halminen paljastaa.

Ruuhkaa Tallicafessa riittää, sillä jonoa on oven takana joka päivä: jopa jo ennen kuin ovet avataan kello yhdeltä.

Pizzoja paistetaan paikan kiviarinauunissa yhden kokin voimin. Halmisen mukaan parhaimpina päivinä pizzoja myydään jopa sata. Suosituin pizza sisältää herkullista prosciutto-kinkkua, mutta myös lukuisat erilaiset kasvis- ja kalapizzat ovat suosittuja.

Tallicafe, Kartanontie 6, Tervakoski

Sorrento, Kuopio

Kuopiossa Snellmaninkadulla sijaitseva Pizzeria Sorrento on Suomessa kolmas italialainen ravintola, jolle on myönnetty kansainvälinen napolilaisen pizzan sertifikaatti.

Ja sen pizzat toden totta ovatkin niin aitoja napolilaisia kuin voi Suomessa olla: Ravintolan omistaja Francesco "Paco" Nucci on kotoisin Italian Napolista, jossa hän oppi ruoanlaittotaidot isältään.

30 vuotta sitten Nucci muutti Suomeen ja ryhtyi ravintolabisnekseen. Hän haluaa tarjota rehdisti aitoa italialaista ruokaa – ilman kompromisseja. Myös viinit, pienpanimo-oluet ja virvoitusjuomat tulevat italiasta, samoin kuin pizzojen raaka-aineet.

– Italialainen ruoka on italialaista. Siitä en luista, Nucci sanoo.

Sorrenton pizzat maistuvat kuopiolaisille ja maakuntamatkailijoille. Kesällä ravintola on täynnä aamusta iltaan – samoin viikonloppuisin.

– Sanoisin, että tämä on aika positiivinen ongelma, omistaja naurahtaa.

Viime kesänä Sorrenton hittituote oli valkopohjainen pizza ricottajuustolla ja italialaisella salamitahnalla, Ndujalla.

– Se oli kiinnostava uutuuspizza.

Sorrenton pizzoissa on hieman vitsailevasti ananaskielto. Aitoon napolilaiseen pizzaan se ei nimittäin kuulu.

Pizzeria Sorrento, Snellmaninkatu 22, Kuopio

Pizzeria Ruka, Kuusamo

Kyselyssä ääniä kerännyt pohjoisen edustaja, Pizzeria Ruka, yhdistelee pizzoissaan italialaisia ja suomalaisia makuja sekä paikallistuotteita. Tuoreet raaka-aineet ovat avainasemassa, kertoo ravintolatoimenjohtaja Jennika Rontti.

– Meidän kylmäsavulohi tulee Kuusamon Kalalta ja porotuotteet lähituottajilta, hän kertoo.

Renna di Boscossa maistuu ihanasti suolaisen porosalamin, makean lakkahillon ja kirpsakan balsamicon yhdistelmä.

Maukkaiden pizzojen salaisuus on pohjassa. Sitä varten leivotaan joka päivä tuore taikina. Pizzat paistetaan puu-uunissa, joka lämpiää paikallisella koivuhalolla.

Quattro Lappone

Pizzerian kiinnostavimpia pizzoja ovat Rontin mukaan olleet mozzarellaa, porosalamia, aurajuustoa, lakkahilloa ja balsamicosiirappia sisältävä Renna di Bosco sekä Quattro Lappone, jossa maistuvat kylmäsavustettu poronpaisti, kylmäsavulohi, kanttarelli ja leipäjuusto.

Pizzeria Ruka, Rukatunturintie 4, Kuusamo

Muita kyselyssä useampia suosituksia saaneita paikkoja:

Rantamesta, Vuolenkoski, Iitti

Capero, Savonlinna

Pizzeria Makasiini, Vesilahti

450 astetta, Turun kauppahalli

Jäikö sinun suosikkipaikkasi mainitsematta? Ilmianna se alla kommenteissa!