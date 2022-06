Ehkä herkullisin tapa valmistaa uudet perunat – näistä saattaa tulla kesäpöytäsi hitti!

Ruotsalainen juhannuspiknik maistuu silliltä, tilliltä, mantelilta ja seljankukilta. Ja sää on tietysti kaunis kuin seppelepäinen morsian. Härligt.

Pekoniin käärityt parsamakkarat

6 paksua grillimakkaraa

2 rkl dijoninsinappia

6 vihreää hoikkaa parsaa

6 pekoniviipaletta

Leikkaa viillot makkaroiden kylkeen koko pituussuunnassa. Sivele sinappia makkaroihin.

Katkaise parsoista puumainen kanta ja kuori tarvittaessa. Laita parsat makkaroiden viiltoihin. Kääri pekoni ympärille tiukaksi ja grillaa kypsäksi.

Valmistusaika: 30 minuuttia

Annoksia: 6

Vähän jotain extraa? Ripottele sitruunankuorta makkaroiden päälle ja leikkaa tarjolle.

Paahdetut tilliperunat

1 kg varhaisperunoita

Marinadi:

1 valkosipulinkynsi

½ ruukkua tilliä

4 tl oliiviöljyä

1 tl sormisuolaa

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Harjaa perunat huolella.

Kuori ja murskaa valkosipulinkynsi, hienonna tilli. Sekoita marinadin ainekset keskenään ja kääntele perunoihin. Levitä leivinpaperin päälle uunipellille ja paahda noin 40 minuuttia.

Tarjoa makkaran tai grillatun lohen kanssa.

Valmistusaika: 55 minuuttia

Annoksia: 4

Yksinkertaiset tilliperunat valloittavat niin makkaroiden kuin grillatun lohenkin seurana. Näitä pottuja ei kuorita eikä paloitella.

Omena-seljankukkakuohuva

150 g kuorittua omenaa (noin 1 ½ omenaa)

2 dl seljankukkamehutiivistettä (esim. Brunneby)

1 dl vettä

Lisäksi:

jääpaloja

roseekuohuviiniä

(syötäviä kukkia)

Kuori ja paloittele omena ja laita se tehosekoittimen kulhoon. Lisää mehutiiviste ja vesi ja soseuta seos tasaiseksi, noin minuutin ajan. Siivilöi seos kulhoon tai kannuun.

Jaa mehuseos neljään lasiin. Lisää jokaiseen lasiin jäitä ja täytä lasit kuohuviinillä. Koristele kukilla.

Valmistusaika: 15 minuuttia

Annoksia 4

Keskikesän ihanin kuohuva muuttuu holittomaksi nappaamalla roseeviinistä 0% version.

Ruotsalaiset pikkelikurkut

½ kurkku

½ vihreä chili

1 dl seljankukkamehutiivistettä (esim. Brunneby)

2 tl omenaviinietikkaa

½ tl suolaa

Leikkaa kurkku hyvin ohuiksi viipaleiksi. Hienonna chili.

Laita kurkut laakealle lautaselle ja kaada päälle mehutiiviste ja omenaviinietikka. Ripottele suola ja chili päälle. Anna tekeytyä 15 minuuttia, valuta ja tarjoa.

Valmistuaika: 25 minuuttia

Annoksia: 4

Nerokas on se mummo, joka on rohjennut laittaa seljankukkamehua kurkkuihin. Tuoksu kertoo, että nyt on kesä lautasella!

Kesäkasvissalaatti ja ruskistettu fenkolivoi

75 g voita

½ rkl fenkolinsiemeniä

250 g vihreää parsaa

8 kesäporkkanaa

4 kesäsipulia

2 rkl oliiviöljyä

1 tl sormisuolaa

½ tl rouhittua mustapippuria

Päälle:

3 rkl siemeniä

tuoretta rakuunaa

Paloittele voi paksupohjaiseen kattilaan. Sulata keskilämmöllä, kunnes voi paahtuu ja tuoksuu pähkinäiselle. Sekoittele voita välillä ja varo polttamasta sitä. Siirrä levyltä ja anna levätä hetki. Jauha fenkolinsiemenet morttelissa ja sekoita voihin.

Kuori parsasta kovat päät ja kuori tarvittaessa parsoja hieman. Harjaa porkkanat ja puolita pituussuunnassa. Puolita myös sipulit pituussuunnassa. Kääntele öljy ja mausteet kasviksiin.

Grillaa kypsäksi ja nosta laakealle tarjoiluvadille.

Lämmitä fenkolivoi ja kaada kasviksten päälle. Ripottele päälle siemeniä. Hienonna päälle rakuunaa.

Valmistusaika: 40 minuuttia

Annoksia: 4

Keskikesän paras salaatti syntyy grillatuista uuden sadon kasviksista ja ihanasta fenkolivoista.

Kuvausjärjestelyt: Kaisa Jouhki