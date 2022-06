Kun presidentin seurueelle tilatuista ruoista puuttui kaikista tärkein, suomalaiskokille nousi kylmä hiki – ”Tämä pelasti nahkani”

Pitkän uran tehneet huippukokit kertovat uudessa Henksun safka -podcastissa sattumuksista, jotka eivät unohdu.

– Tarjoilija tuli keittiöön kertomaan, että salin puolella on nyt outo juttu meneillään. Kummallinen pariskunta syö katesämpylää veitsellä ja haarukalla – ja se kimpoilee koko ajan lautaselta lattialle.

Tuskin on ammattia, jossa ei välillä sattuisi mokia ja hauskoja sattumuksia – tällaisia asioita tapahtuu myös ravintolamaailmassa. Edellä mainittu tarina oudosta jutusta on esimerkki uudesta Henksun safka -podcastista. Siinä tunnetut ja pitkän uran tehneet keittiömestarit Pekka Terävä, Antti Vahtera ja Petteri Luoto kertovat muistojaan vuosien varrelta.

Sämpylätapaus sattui yhdessä Helsingin hienoimpien hotellien ravintolassa.

” Sanoin, että ottakaa ihan iisisti, että se on todennäköisesti piilokamera.

Keittiömestari Petteri Luoto kertoo podcastissa ohjeistaneensa tarjoilijoitaan toimimaan sämpyläpariskunnan kanssa seuraavasti:

– Sanoin, että ottakaa ihan iisisti, että se on todennäköisesti piilokamera. Älkää menkö tohon juttuun.

Kun tuli laskun aika, pariskunta pyysi laittamaan tilauksensa huoneen laskuun. Luoto meni juttelemaan asiakkaille selvittääkseen outoa käytöstä. Selitys oli käsittämätön.

– He kertoivat, että olivat voittaneet Missä Jallu luuraa -kilpailussa take a break, have a kitkat -palkinnon. Siinä mä sitten ajattelin, että armoa heille ja tarjosin vielä vähän suklaata, Luoto kertoo podcastissa.

Kuumottava hetki presidentin tilaisuudessa

Yksi unohtumaton ja suorastaan elokuvamainen tilanne tapahtui aikana, jolloin ravintoloissa vielä tupakoitiin. Tunnettu asiakas sai eteensä tilamaansa annoksen – ankanmaksaa. Hän puhalsi siihen tupakansavunsa, mikä luonnollisesti aiheutti sen, että maksaa pölähti ympäriinsä pitkin pöytää.

– Ihan v***n hienoa, asiakas totesi.

Toisessa tapauksessa ravintolan hissistä kuului kovaa pauketta.

– Kun kysyttiin mikä se on, niin selvisi, että asiakas oli jäänyt hissiin. Tätä tapahtuu päivittäin, kuului ravintolan henkilökunnan vastaus.

Vaikka kertomuksissa on asiakkaisiin liittyviä sattumuksia, kokit nauravat podcastissa itselleen. Yksi tarina on kertomus presidentin tilaisuudesta, jossa kaikki oli vähällä mennä pieleen.

Keittiömestari Antti Vahteran kertomasta tapauksesta on jo pidempi aika, eikä se koske istuvan tasavallan presidentin aikaa.

” Kylmiä hikipisaroita siinä kyllä tuli.

Tilaisuus oli järjestetty saareen, joten kaikki ruoat ja välineet oli pakattava mukaan.

Presidentin seurueen pääruoan piti olla uusia perunoita. Saareen päästyään Vahtera tajusi, että ne tärkeimmät – eli perunat – olivat jääneet matkasta.

– Ne jäivät pakkiin omaan keittiöön.

Vahtera kertoo kyseisestä tapauksesta myös Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa kinkkinen tilanne ratkesi niin, että apu löytyi lähisaaresta. Presidentin venekuski tiesi lähisaaren asukkaita, joilta perunat saatiin lopulta presidentin pöytään.

– Se pelasti minun nahkani. Kylmiä hikipisaroita siinä kyllä tuli, Vahtera muistelee.

Kymmenen litraa öljyä eteiseen

Keittiömestareiden mukaan catering on aivan oma maailmansa. Ulkopuoliset eivät näe sitä valtavaa työtä, mitä ennen juhlia tapahtuu. Pakkaaminen on myös oma taitolajinsa.

– Se on kaikkein pahinta mennä jonnekin keikalle, jossa ei ole kauppaa lähellä, he toteavat.

Eräällä keikalla kaikki tarvittava oli pakattu rullakkoon.

– Alettiin työntää sitä luiskaa pitkin ylöspäin. Kyydissä oli vinegretteä, jota oli kymmenen litran ämpäri. Ja se ämpäri tuli alas. Koko eteinen oli sellaisessa öljysohjossa, se oli ihan helvetin liukas. Voitte vaan kuvitella, että kun on kiire keikalla ja sitten pitäisi alkaa siivota.

Sokeriöverit

Podcastissa kerrotaan myös kokkien eräästä omasta ravintolakokemuksesta. Pekka Terävä muistelee tilannetta, jossa suomalaiskokit olivat syömässä hienossa ravintolassa New Yorkissa. Ruokalajeja oli paljon – ja annokset olivat valtavia.

Runsas ateria aiheutti fyysisiä oireita.

” Hävetti niin perkeleesti.

– Tiedättekö sen tunteen, kun tulee sokeriöverit.

– Sellainen, että vaan kikatatte? Terävä kysyy nauraen podcastissa.

Kun tarjoilija tuli esittelemään uutta ruokalajia, suomalaiskokit eivät voineet lopettaa nauramista.

– Tarjoilija aloitti kertomalla kaikki ainekset – ja kun hän oli päässyt johonkin kohtaan 50, kaikki vaan kikattivat. Meidät kutsuttiin myös keittiöön – ja siellä meille tuli vielä uusi kauhea naurunremakka.

– Siellä olivat kaikki cheffit. Hävetti niin perkeleesti, Terävä sanoo podcastissa.

– Tässä työssä joka päivä on erilainen ja aina sattuu jotain, Antti Vahtera toteaa Ilta-Sanomille.