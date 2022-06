Upea mansikkakakku ilman maitotuotteita – kesäjuhlien kruunu syntyy pakastemarjoista

Monet kesäjuhlien järjestäjät kaipaavat eri ruokavalioihin soveltuvia reseptejä. Tämä herkullinen mansikkahyydykekakku syntyy ilman maitotuotteita ja kananmunaa. Sen voi valmistaa myös gluteenittomaksi.

Herkullinen vegaaninen mansikkahyydykekakku sopii hyvin juhlapöytään.

Kakun voi valmistaa myös gluteenittomasti, valitsemalla kakkuun vegaaniset ja gluteenittomat keksit. Vegaanisia tuotteita on nykyään runsaasti markkinoilla, joten vegaanisten leivonnaisten leipominen on aikaisempaa helpompaa.

Tässä kakussa on käytetty vispikerman sijaan vegaanista vispiä. Tuorejuusto on vegaanista tuorejuuston kaltaista levitettä ja hyydytysaineena on liivatteen sijaan agar agar-jauhetta.

Erityisruokavalion leivonnaisia tehdessä tulee katsoa tarkkaan käytettävien tuotteiden raaka-ainelistaukset. Myös leivonnaisia valmistaessa tulee olla tarkkana, ettei erityisruokavalioon kuulumattomia ainesosia pääse leivonnaisiin edes valmistusvaiheessa.

Käytä aina puhtaita mittoja ja välineitä leipoessasi. Muista vielä varata tarjoilupöytään omat ottimet erityisruokavalion tarjottaviin.

Vegaaninen mansikkahyydykekakku

(noin 8–10 palaa)

Pohja:

200 g vegaanisia keksejä

35 g maidotonta margariinia

1 rkl ruokaöljyä

Täyte:

300 g pakastemansikoita

noin ½ dl mansikkamehua

2 ½ tl agar agar-jauhetta

255 g vegaanista tuorejuuston kaltaista levitettä

¾ dl tomusokeria

1 ½ dl vegaanista vispiä

Koristeluun:

noin 1 dl vegaanista vispiä

½-1 rkl tomusokeria

tuoreita mansikoita

noin 1 rkl ruokaöljyä ja noin 1 rkl tomusokeria vuoan esivalmisteluun

Murskaa pohjan keksit monitoimikoneen leikkuuterällä varustetussa kulhossa. Sulata margariini ja lisää sen joukkoon öljy. Lisää rasvaseos keksimurskan joukkoon. Sekoita tasaiseksi.

Esivalmistele vuoka sivelemällä noin 20 cm irtopohjavuoan reunan sisäpuolelle tasainen öljypinta. Ripottele päälle tomusokeria ja pyörittele vuokaa niin, että tomusokeri leviää koko sisäpinnalle öljyn päälle.

Laita irtopohjavuoan reuna tarjoiluastialle, ilman vuoan pohjaa. Reuna on hyvä laittaa väärinpäin, jotta saan alareunasta tasaisen pohjan kiinnityskohdan jäädessä täytteen yläpuolelle.

Valmista täyte sulattamalla mansikat. Laita siivilä kulhon päälle. Kaada mansikat siivilään ja valuta kulhoon mansikkamehu. Painele mansikoita lusikalla, jotta saat niistä mahdollisimman paljon mehua. Siirrä mansikat siivilästä astiaan ja soseuta ne halutessasi tasaisemmaksi.

Mittaa valutettu mehu ja lisää tarvittaessa lisäksi pullosta mansikkamehua, jotta saat nestettä yhteensä kaksi desilitraa. Kaada kaksi desilitraa mehua pieneen kattilaan ja ripottele joukkoon agar agar -jauhe. Sekoita hyvin. Siirrä kattila hetkeksi sivuun.

Sekoita kulhossa vegaaninen levite, tomusokeri sekä mansikkasose. Vatkaa vegaaninen vispi vaahdoksi ja lisää vaahto edellisten joukkoon.

Kuumenna kattilassa oleva mansikkamehu ja agar agar -jauhe kiehuvaksi. Jatka keittämistä sen jälkeen vähintään kahden minuutin ajan.

Kaada mansikkamehu muun täytteen joukkoon koko ajan sekoittaen. Kun täyte on mahdollisimman tasaista, kaada se vuokaan keksipohjan päälle. Tasoita pinta. Täyte hyytyy nopeasti, joten toimi ripeästi.

Nosta kakku jääkaappiin ja anna sen hyytyä vähintään muutama tunti, mielellään yön yli.

Vatkaa pursotuksia varten vegaaninen vispi vaahdoksi ja lisää joukkoon maun mukaan tomusokeria. Lusikoi pursotettava vaahto pursotuspussiin ja pursota haluamallasi tavalla kakun päälle. Siivuta tai puolita tuoreet mansikat ja levitä ne haluamallasi tavalla kakun päälle.