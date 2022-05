Aivan ihana aamupala! Näin teet yhdessä pannussa valmistuvan tarjottavan, josta ei jää nälkä

Yhdessä pannussa valmistuvalla ranskalaisella maalaisruoalla on suloinen nimi.

Moni tuntee varmasti shakshukan eli tomaattisen kananmunapannun, joka on kotoisin Lähi-Idän seudulta. Sen sijaan piperade voi olla vieraampi tuttavuus, vaikka se on vähintään yhtä herkullinen.

Piperade on ranskalainen versio tästä ruoasta, joka muuntuu niin aamiaispöytään kuin päivälliseksikin. Piperadessa paprika on suuremmassa osassa kuin tomaatti ja mausteita on hillitysti.

Kun käytät paahdettuja säilykepaprikoita, valmistusaika lyhenee reilusti itse paahdettuihin verrattuna.

Päälle rikottujen munankeltuaisten on tarkoitus jäädä hieman juokseviksi, sillä piperade syödään dippaamalla siihen tuoretta leipää.

