10 uutta energiajuomaa makutestissä – voittaja oli täysin ylivoimainen

IS-raati maisteli 10 uutta energiajuomaa ja pisteytti ne. Osa tuotteista sai keskenään samoja pistemääriä, mutta parhaan arvosanan kerännyt ohitti muut selvästi.

Monien markettien energiajuomahyllyillä on runsaasti vaihtoehtoja. Testasimme tämän vuoden uutuuksia.

Energiajuomat ovat varsin suosittuja, mistä kertoo niiden erittäin runsas valikoima monissa marketeissa.

Terveysjuomia ne eivät kuitenkaan ole. Esimerkiksi korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi ne eivät sovi lapsille, raskaana oleville eikä imettäville. Lisäksi niitä ei tule juoda päivässä 2–3 tölkkiä enempää.

Lapsien ei tule juoda energiajuomia kofeiinipitoisuuksien vuoksi lainkaan. Lapsilla jo melko pieni annos voi aiheuttaa haittavaikutuksia, ja kofeiini vaikuttaa lapsilla voimakkaammin kuin aikuisilla, Terveyskirjasto kertoo. Kerroimme aiemmin, että yksi energiajuomatölkki vastaa kofeiinimäärältään noin kahta desilitraa kahvia.

Lisäksi jutussa kerrottiin, että niissä voi olla sokeria jopa 14 sokeripalan verran. Puolen litran pullossa voi olla sokeria yli 20 palaa.

Uutuuksien makumaailmaa yhdisti hedelmäisyys.

Hedelmäisiä makuja

Makutestiin osallistui kolme energiajuomista pitävää aikuista, jotka käyttävät niitä vaihtelevasti viikoittain – tai välillä harvemmin. He ovat vuosien varrella löytäneet omat lempituotteensa, mutta maistelevat mielellään uutuuksia.

Testissä arvioitiin vuoden 2022 uutuustuotteita. Raati arvioi juomia sokkona tietämättä brändejä tai valmistajia. Pisteytyksessä keskityttiin makuun.

Testissä annettiin arvosanoja 1–5 väliltä ja niistä laskettiin keskiarvo. Puolikkaat pisteet olivat sallittuja.

” Monet ovat hyvin hedelmäisiä, jopa mehumaisia.

Juomat maisteltiin siten, että testaajat eivät tienneet niiden brändejä ja valmistajia. Kun arvioinnit oli tehty ja pisteet annettu, raatilaiset saivat nähdä maistellut tuotteet.

– Kun näitä uutuuksia maistaa, huomiota herättää se, että maut ovat keskenään aika tasaisia, yksi maistelijoista totesi.

– Jos aiemmin maut saattoivat erota toisistaan todella paljonkin, näissä sitä ei nyt ollut.

– Monet ovat hyvin hedelmäisiä, jopa mehumaisia, testituotteita kuvailtiin myös.

Voittaja keräsi ylivoimaiset pisteet

Makujen tasaisuudesta kertoo sekin, että osa tuotteista keräsi keskenään täysin samoja pistemääriä. Voittajatuote sai kuitenkin selkeästi enemmän ääniä kuin muut. Puhdistamon tämän vuoden uutuus Natural Energy Drink Orange Lemonade nousi ylivoimaisesti ykkössijalle 4,3 pisteellä.

Sitä kehuttiin raikkaaksi ja sitruksiseksi.

– Tykkään! Olisi kiva vaikka kuumana kesäpäivänä, yksi arvioista kuuluu.

Keskimäärin testituotteissa on korkea kofeiinipitoisuus, eli noin 32 mg/100 ml. Ykköseksi nousseessa juomassa se on testin tuotteista pienin, (30 mg/100 ml) Monster Ultra Fiesta Mangon lisäksi.

Listasimme lisäksi juomien tuotetietoja, kuten kofeiinipitoisuuksia, sokerimääriä ja energiamääriä. Tuotteisiin on alla olevien ainesten lisäksi saatettu lisätä joitakin vitamiineja.

Kakkossijalle nousi kaksi uutta eri Battery-merkin juomaa, jotka molemmat keräsivät 3,5 pistettä.

– Päärynäinen, yllättävän hapan, nostattaa veden kielelle, Battery Remix 22 -juomaa arvioitiin.

– Hauska maku. Kesäinen, pirteä, vadelmainen, oli taas kommentti Battery Blush Limited Editionista.

Kolmanneksi ylsi ED Sour Strawberry. Sitä kuvailtiin makeaksi, jopa hieman esanssiseksi. Siihen toivottiin hieman lisää hapokkuutta. Se keräsi kuitenkin testin tuotteista hyvin ääniä ja kun raatilaiset saivat arvioinnin jälkeen nähdä maistamansa tuotteet, yksi raatilaisista kertoi yllättyneensä tästä tuotteesta.

Vähiten ääniä keräsi tuote, jossa oli selkeästi korkein kofeiinipitoisuus, 55 mg/100 ml. Äänimäärissä kaikkein eniten hajontaa oli sijalle 5 nousseen Faxe Kondi Booster Strawberryn kohdalla. Se sai sekä lähes korkeimman (4,5 pistettä) sekä kehuja, että pienimmän yhden pisteen arvosanan.

Uutuustuotteiden sokerimäärissä on isojakin eroja. Moni on sokeriton, mutta suurin sokerimäärä on esimerkiksi jaetulle toiselle sijalle nousseessa Battery Remix 22:ssa (12 g/100 ml).

Sokerin korvaajina monissa energiajuomissa voivat olla esimerkiksi erilaiset makeutusaineet.