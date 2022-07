Sami Kurosen flank steak on superhelppo ja nopea – 4 tuttua kasvoa vinkkaa parhaat grillireseptinsä

Sami Kuronen, Antti Paavilainen, Suvi Pitkänen ja Sari Tamminen kertovat, kuinka innostuivat grillaamisesta ja kertovat oman suosikkireseptinsä.

Juontaja Sami Kuronen, 48, on grillannut parikymmentä vuotta. Tänä kesänä grilliin on iskeä tavallistakin mieluisampaa syötävää.

– Yritykseni nimi on Kurosen grilli, ja jo vuosia olen miettinyt omaa grillimakkaraa. Nyt näinä päivinä myyntiin tulee kaksi grillimakkaraani, Sami Kuronen kertoi toukokuussa.

Nimikkomakkaroitaan Kuronen ei ole vielä ehtinyt kotioloissa grillailla, mutta grilli on ollut jo kuumana ja ensimmäiset makkarat kotipihalla nautittu.

– Eihän mikään ole parempaa kuin kevään ensimmäinen grillimakkara. Onhan se ihan taivaallisen hyvää.

Kurosen mielestä suomalaisen talon takapihan perusvarustukseen kuuluu grilli. Hänen takapihallaan on viime vuonna hankittu uusi kaasugrilli.

” Eihän mikään ole parempaa kuin kevään ensimmäinen grillimakkara.

Makkarat voi grillata vain itselleenkin, mutta laajempi grillikattaus vaatii yleensä seuraa, Sami Kuronen miettii.

– Kunhan pullossa on kaasua, grilli on aina heti käyttövalmis. Kaasugrillin kätevyys on vienyt mukanaan.

Kesäkeleillä on vaikutusta siihen, kuinka usein päivän ateriat valmistuvat grillaten. Aurinkoisina päivinä grilli kuumenee herkemmin, mutta muutkin asiat vaikuttavat.

– Kynnys grillaamiseen on korkeammalla niinä viikkoina, kun tytär on äitinsä luona. Makkarat voi grillata vain itselleenkin, mutta laajempi grillikattaus vaatii yleensä seuraa.

Tyttären kanssa yhteisiin grillisuosikkeihin kuuluvat savustetut kalat sekä kana- ja kalavartaat.

- Kun mukaan saa uusia perunoita ja kasviksia, muuta ei tarvita.

Pitkäaikainen grillaaminen on opettanut tarvittavia taitoja.

– Lämpötilojen haltuunotto on yksi tärkeimpiä asioita. Maltti on valttia -ajattelua tarvitaan, koska ruoka pitää malttaa kypsytellä oikeaoppisesti, jotta sisältä ei olisi kylmää ja pinnasta kärähtänyttä.

On myös maltettava pitää mahdollisimman paljon grillin kantta tai kupua kiinni.

– Se pitää lämpötilan tasaisempana. Eikä liha pääse kuivahtamaan niin helposti, kun kosteus pysyy kannen alla.

Nykyiset grillit sisältävät kaikenlaisia hienouksia kuten sisälämpötilamittarit.

” Grillaamisen pitää olla hauskaa ja rentoa puuhaa, ei missään nimessä mitään pakkopullaa.

– Tavoitteena olisi opetella grillillä slow cooking eli haudutella vaikkapa ribsejä monta tuntia, Kuronen suunnittelee.

– Ne saa yhdistettyä älypuhelimeen, joten sekä grillin että lihan sisälämpötilaa voi seurata. Vuosi vuodelta teknologia helpottaa grillaamista.

Kurosta kiinnostavat kodin elektroniikan ja teknisten laitteiden uudet innovaatiot.

– Mutta se ei tarkoita, että minulla on oltava aina viimeisimmät mallit ja hienoimmat lisävarusteet. Kaikkia leluja minun ei ole pakko saada.

Seuraava hankinta saattaa olla kaasulla toimiva pieni pizzauuni.

– Sitä olen miettinyt vakavissani. Vielä en ole raaskinut ostaa, mutta koko ajan se kutkuttelee. Itseni tuntien joku kaunis päivä nappaan sen ostoskärryyn, koska olen kuullut, että sillä saa pizzapohjan sillä tavalla rapsakaksi kuin sen pitää ollakin, Sami sanoo.

Hänen uudessa grillissään lämpötilan saa niin korkeaksi, että pizzakivelläkin voisi tulla mainio lopputulos.

– Saatan ensin kokeilla pizzakiveä, Kuronen sanoo.

Hän toivoo tänä kesänä olevan oikein kunnolla aikaa grillailuun.

– Tavoitteena olisi opetella grillillä slow cooking eli haudutella vaikkapa ribsejä monta tuntia. Sillä tavalla grillaamisesta tulee koko päivän seremonia, juontaja suunnittelee.

– Grillaamisen pitää olla hauskaa ja rentoa puuhaa, ei missään nimessä mitään pakkopullaa, Kuronen tuumii.

Resepti Kurosen flank steak Lihan molemmille puolille hierotaan mausteseosta oman maun mukaan ja annetaan lihan maustua, puolisen tuntia riittää.

Grilli saa olla melko kuuma, kun flank steakia grillataan suorassa lämmössä viitisen minuuttia kummaltakin puolelta. Kun pintaväri on hyvä, liha laitetaan folioon vetäytymään reiluksi viideksi minuutiksi. Flank steak on mehevintä mediumina.

Liha viipaloidaan ohuiksi siivuiksi ja ripotellaan päälle sormisuolaa.

Lisukkeena toimivat vaikkapa varhaisperunat tai grillattu parsa, kastikkeena chilimajoneesi tai chimichurri-kastike.

Antin grilli on tulilla kaksi kertaa päivässä

Muusikko Antti Paavilainen, 52, grillaa kesäisin varsinkin mökillä, mutta myös kodin terassilta löytyy kaasugrilli. Se pidentää grillikautta keväästä pitkälle syksyyn.

Paavilainen hankki kesämökin yli 15 vuotta sitten. Samalla elämään tuli grillaus.

– Mökillä on oltava grilli, joten siitä se lähti, Antti Paavilainen kertoo.

– Olisi ollut mahdollista, että grillien ja oheisvarusteiden hankkiminen olisi räjähtänyt käsiin, mutta en ole päästänyt hommaa niin pitkälle. Olennaisinta on tietää, mitä tekee ja opetella käyttämään omia laitteitaan oikein. Sillä tavalla tulee hyvää jälkeä.

Koronan takia parina edellisenä kesänä on ollut aikaa grillailla, koska kesäteatteriesitykset ja keikat oman nimikkobändin kanssa peruuntuivat.

” Alkuaikoina oli oltava lihaa ja läskiä, rasvan piti oikein tiristä.

– Tällä kertaa mökillä ehtii olla vähemmän, koska uuden albumin ansiosta keikkoja on joka välissä kesäteatteriesitysten lomassa. Tänä suvena grillaan vähemmän, mutta aina ehtiessäni, laulaja ennakoi.

Hän esittää Kari Tapiota musiikkinäytelmässä Olen suomalainen, joka pyörii heinäkuusta alkaen Vantaalla Backaksen kartanolla.

– Kari piti grillatusta ruoasta kuten minäkin tykkään grillatun ruoan mausta.

Mökillä grilli on pääasiallisin ruoanlaittotapa, joten se on kuumana ainakin pari kertaa päivässä.

Grilliin on päätynyt vuosien varrella kaikkea mahdollista.

– Alkuaikoina oli oltava lihaa ja läskiä, rasvan piti oikein tiristä.

Nykyään punaista lihaa on tarjolla koko ajan vähemmän.

– Huomaan olon olevan paljon parempi, kun en syö punaista lihaa, Paavilainen sanoo.

- Lapsille grillaan lihaakin, mutta Miian kanssa kahdestaan ollessamme valitsemme aina kalan tai kasvikset, joskus kanaa.

Paavilaisen puoliso on näyttelijä Miia Nuutila.

Kaasugrilli on nopea ja kätevä.

Lapsille grillaan lihaakin, mutta Miian kanssa kahdestaan ollessamme valitsemme aina kalan tai kasvikset, joskus kanaa, Antti kertoo.

– Mitä enemmän laittaa ruokaa, sitä enemmän huomaa, että mahdollisimman herkullisen lopputuloksen saaminen on sekuntipeliä. Varsinkin lihan ja kalan kohdalla on näin, jos haluaa olla tarkka mureusasteesta. Kaasu on hyvä, koska sitä pystyy säätämään, Paavilainen sanoo.

- Ei kannata tehdä kuivaa grillaamalla liian kuumassa ja liian kauan. Kana on esimerkiksi todella hyvää, kun sen jaksaa tehdä huolellisesti.

Paavilainen on huomannut laittavansa muurikkapannulla lähes kaiken.

– Teen koko ajan enemmän käyttämällä grillin sisällä olevaa muurikkapannua.

Ruokaa on helppo käsitellä isolla padanmallisella levyllä.

– Pystyy tekemään suuremmankin satsin kerralla eikä mene laidoilta yli. Muurikka myös lämpenee tasaisesti. Kaikenlaisista kasviksista tulee todella hyviä, pehmeitä ja maukkaita muurikkapannulla.

Kalaa varten on savustuspönttö, jota Paavilainen pitää nopeana ja tehokkaana tapana valmistaa kalaa. Sen sijaan mökillä sijaitseva hiiligrilli on harvemmin käytössä.

– Sillä tulee tehtyä lähinnä jotain vähän erityisempää.

” Annan grillauksilleni kiitettävän arvosanan. Olen harjoitellut niin paljon, että on tullut kehitystäkin.

– Laitan grillit osiksi, levitän pihalle ja ammun painepesurilla, Paavilainen kertoo grillin keväthuollosta.

Kun on grillannut yli 15 vuotta, taitoa on karttunut.

– Annan grillauksilleni kiitettävän arvosanan. Olen harjoitellut niin paljon, että on tullut kehitystäkin.

Paavilainen toivoo jonkun keksivän grillin puhdistusvälineet, joilla hommasta tulisi yksinkertaisen helppoa.

– Pariloiden ja kannujen putsaamiseen tarvitaan kestäviä ja kooltaan käteviä harjoja. Erilaisia puhdistusvälineitä olen kokeillut vaikka kuinka montaa, mutta vieläkin etsin hyviä vaihtoehtoja.

Keväisin grillikauden alussa Paavilainen puhdistaa grillit ja oheislaitteet tehotoimin.

– Laitan grillit osiksi, levitän pihalle ja ammun painepesurilla. Siinä samalla huomaa, jos jokin osa on hapertunut tai on tullut muuta vikaa, Paavilainen kertoo.

Resepti Kanaa ja kasviksia a la Antti Kana marinoidaan itsetehdyssä marinadissa, jossa on oliiviöljyssä esimerkiksi mustapippuria, paprikajauhetta, merisuolaa ja hunajaa.

Kana tulee ottaa grillistä kypsänä, mutta edelleen mehukkaana. Tarkka aika riippuu grillistä ja lämpötilasta.

Kasviksia kuten sipulia, paprikaa, kesäkurpitsaa ja kaaleja paloitellaan ja laitetaan wokki-tyyliin muurikkalettupannulle. Päälle öljyä ja perusgrillikastiketta.

Ulkona grillaaminen on Suville elämys

Kauneusalan yrittäjä ja dj Suvi Pitkäsen, 35, kattoterassia komistaa kaasugrilli, jonka ääressä kaunotar touhuaa tottuneesti. Avoeron jälkeen hiljattain kerrostaloon muuttanut Pitkänen asui aiemmin yli kuusi vuotta paritalossa. Siinä elämänvaiheessa grillailu alkoi kiinnostaa.

– Mitä enemmän olen oppinut grillaamisesta, sitä enemmän olen innostunut. Saa nähdä, millainen grillimestari olen tämän kesän jälkeen, kun koko ajan opin uusia niksejä, Suvi Pitkänen sanoo ja nauraa.

Hän arvelee grillaamisen suosiolla olevan kytkös Suomen lyhyeen kesään.

” – Olen kehitellyt kasvispohjaisia reseptejä, mutta grillaan myös kanaa ja kalaa.

– On ihana elämys laittaa maukasta ruokaa ulkona kauniilla säällä. Grillaus yhdistyy meillä monella varmaan kesän muihinkin mukaviin muistoihin. Itsellänikin grillaus liittyy kesäfiiliksiin.

Suvin kesäkeittiössä kattoterassilla valmistuu kasvispainotteisia herkkuja. Lihaa tulee laitettua harvoin.

– Olen kehitellyt kasvispohjaisia reseptejä, mutta grillaan myös kanaa ja kalaa. Grillattu kana maistuu ihan erilaiselta kuin paistettu tai uunissa laitettu kana.

Suursuosikkeihin kuuluvat sienet erilaisin täyttein, mutta myös täytetyt paprikat ja kesäkurpitsat.

– Grillaan sienet omalla twistilläni. Kehittelen reseptiä jatkuvasti, koska olen siirtynyt yhä enemmän maidottomaan ruokavalioon.

” Grillaan sienet omalla twistilläni.

– Tytöille maistuvat erityisesti chicken wingsit ja nakit, Suvi kertoo.

Sienistä tulee grillissä helposti turhan velttoja.

– Silloin niissä on yleensä liikaa täytteitä tai rasvaa. En kääri sieniä pekoniin vaan kalkkunansiivuun, joten ne pysyvät napakampina.

Pitkänen grillaa usein katkarapuvartaita, mutta niiden kanssa on oltava tarkkana.

– Grillin äärestä ei kannata poistua hetkeksikään. Olen liian usein käräyttänyt katkaravut, kun olen kääntänyt selän ihan hetkeksi.

Kaunottaren kaksi tytärtä tykkäävät äidin tekemästä grilliruoasta.

– Tytöille maistuvat erityisesti chicken wingsit ja nakit.

Pitkäsellä on kesällä paljon dj-keikkoja, kauneusalan kuvauksia sekä pari pidempää matkaa.

– Kotona ollessa aion grillata aina kauniilla säällä, Suvi suunnittelee.

Resepti Suvin täytetyt herkkusienet Herkkusienet marinoidaan itsetehdyssä marinadissa, jossa oliiviöljyssä voi olla ainakin paprikaa, pippuria, valkosipulia, suolaa ja chiliä. Marinointiin riittää lyhyt hetki, jos ei halua sienten yhtään veltostuvan.

Sienistä poistetaan kannat, jotka voi käyttää vaikka salaatissa. Sienten sisään laitetaan itselle mieluisia täytteitä, vaikkapa valkosipulista vegejuustoa maustettuna tuoreella kevätsipulilla ja chilillä.

Sienet kääritään kalkkunan- tai kinkunsiivuun. Kukin sieni laitetaan omaan folioonsa. Sieniä grillataan noin 15 minuuttia.

Lasi roseeta kruunaa kesägrillauksen

Juontaja Sari Tamminen, 55, grillaa melkein ympäri vuoden. Liedossa olevassa kodissa tulee pyöräytettyä ruoka-annokset grillillä joskus talvellakin.

– Teen arkiruoan tosi usein grillissä, joka kotona sijaitsee terassilla. Grillaaminen on niin helppo ja mukava tapa valmistaa ruokaa, Sari Tamminen kertoo.

– Vapaa-ajalla mökillä käytössä on kesäkeittiö, jossa on uusi kaasugrilli. Siellä oikein panostan grillaamiseen.

” Teen arkiruoan tosi usein grillissä, joka kotona sijaitsee terassilla.

Kesäpäivänä kädessä kuuluu olla grillatessa lasi hyvää roseeviiniä, Sari nauraa.

Tamminen muistelee aloittaneensa grillaamisen vuosituhannen vaihteessa, jolloin hän muutti omakotitaloon Turkuun. Vuosien varrella grillaamisesta on muokkautunut sujuvaa. Tammisen mielestä on tärkeää ennen aloittamista laittaa kaikki tarvittava valmiiksi.

– Sillä tavalla voin keskittyä grillaamiseen. Kesäpäivänä kädessä kuuluu olla grillatessa lasi hyvää roseeviiniä, Sari lisää.

– Kun otan ruoat grillistä, haluan laittaa ne suoraan lautasille.

Tamminen ei yleensä käytä valmiita grillausöljyjä.

– Jos tarvitsen jotain voitelemiseen, teen itse sopivan seoksen. Yrttejä käytän paljon, mutta muuten tärkeimmät mausteet ovat suola ja erilaiset pippurit. Tykkään, että ruoassa säilyy sen oma maku.

” Kala on yhteinen suosikkimme. Sitä syödään usein, koska isäni ja veljeni kalastavat.

Yrttejä käytän paljon, mutta muuten tärkeimmät mausteet ovat suola ja erilaiset pippurit. Tykkään, että ruoassa säilyy sen oma maku, Sari kertoo.

Tammisen 13-vuotiaalle tyttärelle Taikalle maistuvat äidin grilliherkuista erityisesti aurajuustolla täytetyt herkkusienet.

– Kala on yhteinen suosikkimme. Sitä syödään usein, koska isäni ja veljeni kalastavat. Veljeni sai juuri yhtenä päivänä yli 20 siikaa.

Kalan kuten myös täytettyjen herkkusienten grillaamiseen Tamminen käyttää halsteria.

– Teen grillissä todella paljon kaikkea mahdollista. Kaiken muun osaan grillata, mutta sisäfileen kanssa minulla on ongelma. En kerta kaikkiaan käsitä, miksi en osaa grillata sitä juuri sopivaksi, vaikka olen yrittänyt monella eri tavalla.

Niinpä naapuri grillaa koko poppoolle sisäfilettä pari kertaa vuodessa.

– Hän saa fileestä sellaisen, että veitsi uppoaa siihen kuin kuuma veitsi voihin, Tamminen kertoo.