Onko täällä Suomen halvin oluttuoppi? Tämän vuoksi sekin kohta kallistuu

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta havaintoja, mistä III-tuopin saa edullisesti. Eräässä suomalaisessa pubissa 0,4 litran tuoppi maksaa vain 2,5 euroa – mutta ei enää kauaa. Panimoliiton toimitusjohtaja kertoo, miksi hinnat nousevat.

Oluen kulutus on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

Mistä saa Suomen halvimman III-oluttuopin? Tätä kysyimme hiljattain Ilta-Sanomien lukijoilta. Vastauksissa ei haettu happy hour -hintoja, vaan perushintaa.

Kommenteissa toistuu useamman kerran Rovaniemellä sijaitseva Kansan pubi. Suomi on täynnä baareja eikä varmuudella voida sanoa, onko juuri rovaniemeläispubin tuoppi niistä se kaikkein halvin. Mutta hyvin edullinen se ainakin on.

Kansan pubissa tuoppi Karjalaa hanasta maksaa 2,50 euroa. Tosin tuopin koko on 0,4 litraa eikä 0,5 litraa.

Pubista kerrotaan, että 0,4 litran tuoppi on ollut aina samanhintainen – eikä kyse ole happy hour -hinnasta vaan pysyvästä hinnasta.

Onko parin euron tuoppi ravintolalle kannattavaa?

Edullinen tuoppi on niin sanottu sisäänheittotuote – tai oikeastaan ”porkkana”, kuten rovaniemeläispubissa asia ilmaistaan. Oluen myynti keskittyy alkuiltaan, eikä halpa olut kuulemma ole pubin myydyin tuote.

– Viinaa menee olutta enemmän. Myydyimmät juomamme ovat laidasta laitaan drinkkejä ja snapseja, Kazem Rajabi Kansan pubista kertoo.

” Joudumme nostamaan tuopin hinnan kolmeen euroon.

Oluen hinta on nousussa – ja tämä tulee näkymään pian myös Kansan pubissa.

– Koulun päättäjäisten jälkeen mekin joudumme nostamaan tuopin hinnan kolmeen euroon. Joudumme korottamaan kaikkien tuotteiden hintoja.

Miksi hinnat nousevat?

Hintojen nousulle on Panimoliiton mukaan useita syitä.

Uutisoimme loppuvuodesta 2021, että syksyllä korjattiin lähes 30 prosenttia pienempi viljasato kuin keskimäärin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Erityisen heikko tilanne oli ohrassa. Vastaava tilanne oli viimeksi vuonna 1992.

– Mallasohrasato oli todella huono, ja sitä jouduttiin tuomaan ulkomailta, mikä on todella harvinaista, Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kuvailee.

” Oluen valmistusprosessi kestää, se ei ole päivässä tai kahdessa valmista.

Lisäksi korona-aikana oli pulaa pakkausmateriaaleista, kuten alumiinitölkeistä. Polttoaineiden hinnat ovat myös nousseet.

– Kun tällaista alkaa kertyä, tuotantokustannukset kasvavat.

Ravintolat päättävät itse hinnoittelustaan. Mutta mitä tavan oluenjuojan olisi hyvä tiedostaa, jos ravintolassa ostettu tuoppi tuntuu kalliilta?

Ainakin se, että ravintolaan tuodun oluen takana on monivaiheinen prosessi, jossa eri asiat vaikuttavat toisiinsa. Oluen matka esimerkiksi pieneen rovaniemeläisbaariin on pitkä.

– Olut ei ole mikään nopea tuote. Sen valmistusprosessi kestää, se ei ole päivässä tai kahdessa valmista. Siinä on takana pitkä teollinen prosessi. Elintarviketuotteen valmistaminen vaatii paljon, se on tarkasti valvottua. Ja lisäksi siinä on Suomessa kova verotus.

” Alkoholinkulutuksessa on laskua.

Lisäksi olueen tarvittavaa humalaa ei viljellä Suomessa, vaan se on aina tuontituote.

– Suomi on iso maa, ja kuljettaminen paikasta toiseen on kallista.

Oluen kulutus on ollut Suomessa laskusuunnassa jo kauan ennen koronaa, noin vuodesta 2013 alkaen. Yksi syy siihen on alkoholinkulutuksen vähentyminen, Tuula Loikkanen sanoo.

– On siirrytty enemmän toisenlaisiin juomiin, ja alkoholinkulutuksessa on laskua. Toki viimeistä kahta vuotta on hankala käyttää vertailuissa, sillä korona-aikana ravintolat olivat välillä kiinni. Vuosi 2019 oli viimeinen normaali vuosi.

Tiedätkö Suomessa baarin, josta saa vielä edullisemman tuopin? Kerro oheisessa kommenttikentässä.