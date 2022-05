Mäkkäri muutti kaikessa hiljaisuudessa ikonisen burgerinsa reseptin: ”Mitä Big Macille on tapahtunut?”

Yli 50 vuotta markkinoilla olleeseen hampurilaisreseptiin on tehty muutama uudistus. Testimaistelijan mukaan suurin ero on sämpylässä ja sipulissa.

Mitä Big Macille on oikein tapahtunut? Entä onko pitkään markkinoilla olleen tuotteen reseptiä muutettu?

Tätä on ihmetelty viime aikoina somessa. Ja samaa on kysytty myös McDonald’silta, myöntää Suomen viestintäjohtaja Heli Ryhänen.

– On totta, että reseptiä on muutettu, Ryhänen vahvistaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että burgerin sämpylä on nyt erilainen. Ryhäsen mukaan sämpylä on aiempaa tummempi ja kiiltävämpi.

Lisäksi Bic Maciin on lisätty kastiketta, ja sipuli sijoitetaan hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Sipuli lisätään pihvin päälle siinä vaiheessa, kun pihvi paistuu pannulla.

” Useilla pienillä uudistuksilla kokonaisuus on muuttunut

– Useilla pienillä uudistuksilla tuotteen kokonaisuus on muuttunut, Ryhänen sanoo.

Muutos on tapahtunut toukokuun alussa maailmanlaajuisesti. Suomen ravintoloissa muutokset aloitettiin muutama päivä sitten.

– Emme ole varsinaisesti mainostaneet muutosta, mutta sosiaalisessa mediassa siitä on kerrottu.

Ryhäsen mukaan hampurilaisen koko ei poikkea aiemmasta. Kysyttäessä syytä muutoksille, Heli Ryhänen vastaa, että hampurilainen on nyt ”paremman makuinen”.

Testimaistajan arvio

Viestintäjohtajan mukaan maku on parempi, mutta mitä mieltä on testimaistaja? Pyysimme Mäkkärin entistä työntekijää maistelemaan uudistuneen burgerin. Testimaistajan mäkkärivuosista on jo pitkä aika, mutta Bic Macin valmistaminen on yhä muistissa – ja tuote on erittäin tuttu.

– On se selvästi muuttunut. Sämpylä on vähän kuin briossi, mutta seesaminsiemenillä. Sämpylä on himmeäkiiltoinen – ja hitusen tummempi kuin aikaisemmin. Maussa on pientä paahteisuutta.

” Kastiketta on selvästi aiempaa enemmän.

Sämpylä on erilainen kuin aiemmin, mikä on testaajan mukaan suurin muutos. Myös sipuli maistuu hieman erilaiselta kuin aikaisemmin.

Maussa ei testaajan mukaan ole suurta muutosta aiempaan. Sipuli kiinnittää silti huomion.

– Sipuli on tosiaan pihvin päällä paistettua. Aiemmin sipuli oli vaaleaa mujua, nyt se on ruskistunutta. Sipulin maku erottui ennen ehkä vähän enemmän, nyt sipuli on miedomman makuista. Ennenhän sipuli oli käytännössä raakaa, kostutettua kuivasipulia.

Erityiset kiitokset testaaja antaa kastikkeen määrästä.

– Kastiketta on selvästi aiempaa enemmän. Se on pelkkää plussaa.

– Summa summarum: maun puolesta muutos on hyvin hillitty. Mutta muutos on parempaan suuntaan.

