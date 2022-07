Harkitsetko uuden grillin hankkimista? Listasimme grillityyppien plussat ja miinukset

Yhä useampi suomalainen hautoo tänä kesänä herkkunsa ison munan uumenissa. Hifistelijät hankkivat pellettigrillin.

Ensin oli Big Green Egg, ja nykyään erihintaisia ja -värisiä kamado-grillejä on markkinoilla valtava määrä.

Kamado ei ole pelkkä grilli, vaan sitä käytetään myös muun muassa leipomiseen, savustamiseen ja varsinkin pizzanpaistoon.

Sami Jalosen yritys BBQ Import Group tuo maahan Kamado Bono -grillejä. Jalonen on intohimoinen ruoanlaittaja itsekin ja tunnustaa paistaneensa pizzaa munalla jopa 27 asteen pakkasessa.

– Pakkasessa terassilla grillin lämpö nousi yli 400 asteeseen. Paksun keramiikan ansiosta grilli varaa lämmön, ja ruokaa pystyy tekemään hyvin ympärivuotisesti.

Monikäyttöisyys on Jalosen mukaan kamadon parhaita puolia. Kamado on kuin puulla lämmitettävä uuni.

Kamado-grillien kysyntä kasvaa vuosi vuodelta, ja hinnatkin ovat tulleet alaspäin sitä mukaa kun markkinoille on saatu lisää uusia malleja.

– Varustetta löytyy laidasta laitaan, ja tässä pystyy hyvin pyörittämään kokonaisen kanan tai kanankoipia korissa. Perusmakkaran paistamiseen on ritilä, ja lämmönjakolevyt savustukseen. Pataleipääkin olen tällä paistanut: pata laitetaan telineeseen ja heitetään taikina sinne. Lämpötilaa säädetään ilmakierrolla.

Jalonen kertoo esimerkiksi savustaneensa naudan rintaa reilut 15 tuntia onnistuneesti yhdellä hiilitäytöllä.

Puuhiilien joukossa hän käyttää erilaisia muita puulajeja makua tuomaan.

– Mausteeksi voi laittaa vähän pellettiä. Jos tekee possua, omenapuu on tosi hyvä!

Hiilien sytyttämisessä hän käyttää joko sytytyspaloja tai sähkökäyttöistä lämpöpuhallinta.

– Moni valittaa, että hiilet syttyvät hitaasti, mutta kahdessa minuutissa saa hiilet syttymään, kun puhaltaa lämpöä.

Grillaajia kiinnostavat nyt myös pitkälle automatisoidut pellettigrillit, joilla niin ikään voi grillata, savustaa, leipoa, paahtaa ja hauduttaa. Makua saa lisää eri puulajeista valmistetusta pelletistä, kuten, kuten kirsikka- tai omenapuuta.

Sami Jalonen esittelee pellettigrilliä, jossa yhdistyvät kaasugrillin helppokäyttöisyys ja hiiligrillin makumaailma.

Hiiligrillin voi sytyttää nopeasti sähkökäyttöisellä lämpöpuhaltimella.

– Lämpötilaa voi säätää Wi-Fi-yhteydellä, ja kun lihassa on lämpömittari, kypsymistä voi seurata kännykkäsovelluksella, selvittää Sami Jalonen, joka povaa pellettigrillistä uutta hittiä.

Pizzanpaisto on nyt niin trendikästä, että siihen ovat grillinvalmistajat satsanneet.

– Pizzakivi on se juttu, kertoo Ilkka Reenkola Tuonti-Ukkosesta ja näyttää Lucifer Vegas -kaasugrilliin monia vaihdettavia paistopintoja. Yksi niistä on pizzakivi. Polttimoita on yhteensä kuusi, ja grillissä voi samaan aikaan sekä grillata että kiehauttaa uudet perunat.

Pizzanpaistomahdollisuus on hiipinyt myös kaasugrilleihin. Ilkka Reenkola näyttää Lucifer-grillin pizzakiveä.

Useita satoja euroja maksavien kamadoiden sekä pelletti- ja kaasugrillien rinnalle ovat tulleet erilaiset teräksiset ulkotuligrillit tai tulimaljat, jotka toimivat sekä tunnelmaa ja lämpöä tuovana nuotiona että ruuanvalmistuksessa. Tulimaljoja saa alle 200 eurolla.

Tulimaljan voi viedä vaikka laiturin nokkaan kauniina kesäiltana. Kuvassa Landmannin ulkotuli.

– Ulkotuleen tehdään nuotio, ja siihen saa ison hiilloksen, jossa voi tehdä ruokaa, kertoo Reenkola.

Kontiolahtelainen Valugrilli valmistaa kauniita tulimaljoja, joissa voi sekä polttaa nuotiota, paistaa tikunnokassa makkaraa että kypsentää lihat ja kasvikset öljytyn paistolevyn päällä. Kaikkia näitä voi tehdä myös samanaikaisesti, kun työntää hiilet paistolevyn alle.

Pidemmälle varusteltu kotimainen TuliStella-grilli toimii samalla periaatteella, mutta grillissä on siirrettävä tuulisuoja sekä yhdeksän eri työpistettä.

– Tässä voi vaikka loimuttaa lohen, halstrata kalaa ja grillata saslikia, näyttää Pasi Kokko Valurauta Oy:stä.

Kolhunkestävää teräksistä tulimaljaa tai nuotioalustaa on helppo liikutella, ja sen voi kauniina kesäiltana viedä vaikka laiturille.

Suomen Valugrillin Pasi Kokko esittelee heidän omaa tuotettaan TuliStellaa, johon on saatavilla kaikki mahdollinen ruoanlaitossa tarvittava.