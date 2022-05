Somessa villinnyt hittiöljy on noussut niin suosituksi, ettei sitä aina löydä kaupasta – kokeilimme vastaavaa reseptiä

Paahdettu sipuli ja chili mausteisessa kastikkeessa on kerännyt vuolaita kehuja.

Pikkuruista purkkia ei aina löydy kaupasta. Tälläkin viikolla sitä etsiessä tuli vastaan tyhjä hylly.

Hitiksi noussut Pirkan rapea valkosipuli-chili-seesamiöljy on ollut jo pidemmän aikaa hehkutettu tuote somessa. Sitä kuvaillaan muun muassa koukuttavaksi. Öljyä on käytetty mausteena muun muassa dippeihin, salaatteihin ja nuudeliruokiin. Näkyy sitä käytettävän myös pelkästään leivän päällä.

Somessa on myös valiteltu, kun tuotetta ei ole löytynyt.

Tuotteen yksi ”koukuttava” elementti voi olla öljyssä paahdettu sipulimurska – ja siitä tuotetta on kehuttukin.

Mausteöljyssä on suhteellisen vahva soijan maku, lisäksi tuoteselosteessa on monenlaista ainesosaa valkosipulin ja chilin lisäksi: seesamiöljyä, soijaöljyä, soijakastiketta, sokeria, suolaa, chilipaprikaa ja paprikauutetta.

Tuote on ollut suosittu jo pidemmän aikaa.

Täysin identtistä makua ei välttämättä itse tekemällä saa, mutta on myös olemassa reseptejä, jossa on hieman sama idea. Väitän, että yksi tuotteen herkullisuuden salaisuuksista on paahdettu sipulimurska ja pienen poltteen yhdistelmä.

Hiukan samaa ideaa on myös vuonna 2010 ilmestyneessä Maija Kosken ja Miikka Järvisen Apukokin keittokirjassa (Moreeni). Kirjassa on resepti, joka on nimetty chili-valkosipuliöljyksi.

– Öljyyn kuuluu ihana, lämmittävä polte ja paahteinen tuoksu, reseptiä kuvaillaan.

Testasimme reilun kymmenen vuoden takaisen ohjeen ja maistelimme sitä. Lisäksi kokeilimme muokata Kosken ja Järvisen reseptiä niin, että siitä löytyisi hiukan enemmän hittiöljyn aineksia.

Tässä ohjeessa keskeistä ovat hienoksi silputtu sipulimurska ja kuivattu chilirouhe, jotka paahdetaan reilussa määrässä öljyä.

Chili-valkosipuliöljy

1 dl oliiviöljyä

1 ruokalusikallinen murskattua kuivattua chiliä

4-5 valkosipulinkynttä

1 tl suolaa

Kuori ja silppua sipuli hienoksi hakkelukseksi. Kaada öljy pieneen, paksupohjaiseen kasariin tai kattilaan ja säädä levy täysille.

Lisää chilimurska valkosipuli ja suola koko ajan sekoittaen.

Kun valkosipuli on kullankeltaista, mutta ei vielä ruskeaa, nosta kattila liedeltä ja kaada seos kulhoon, jotta valkosipuli ei pala.

Arvio reseptistä: Sipulimurska paahtuu erittäin nopeasti ja kuumuutta kestävä toinen kulho täytyy olla heti saatavilla.

Jotta sipuli ja chilit eivät kärähdä, älä unohdu tekemään mitään muuta, sillä jo alle minuutissa alkaa tapahtua. Seosta kannattaa hämmentää aivan koko ajan – ja sipulin väriä tulee seurata silmä kovana.

Sipulit paahtuvat todella nopeasti.

Lopputuloksena keittiöön levisi ihana paahteinen tuoksu. Öljyssä oli kunnolla potkua, mutta paras osuus on paahtunut sipulimurska.

Hittiöljyn makua se vastaa siis vain sipulin osalta. Tämä mausteöljy sopisi mausteeksi vaikka salaatteihin.

Valkosipuli- ja salottisipulimurska toimivat hyvin

Pelkästään yllä oleva ohje toimii kivana vaihtoehtona vaikka salaatteihin.

Kokeilin ohjetta silti toisen kerran siten, että käytin valkosipulin lisäksi toistakin sipulia, sillä hittipurkin tuoteselosteessa mainitaan myös sipulimurska. Sipulilajiketta ei kerrota, mutta kokeilin ohjetta lisäämällä valkosipulimurskaan hienoksi leikatun, pienen salottisipulin.

Runsaassa öljyssä paahdettu valkosipuli-salottisipulimurska oli hyvää.

Alkuperäiseen reseptiin lisättiin salottisipulimurskaa valkosipulin lisäksi. Paahtuneet pienet sipulinpalat ovat soosin herkullisin osuus, eikä öljyä kannata siksi siivilöidä.

Lisäksi käytin toisella kierroksella oliiviöljyn sijaan vain seesamiöljyä. Koska halusin hieman miedomman öljyn, käytin vain 3 kuivattua chilipalaa, en ruokalusikallista.

Kun paahdetut sipulit oli siirretty kattilasta kulhoon jäähtymään, lisäsin seokseen suolan sijasta noin 4–5 tippaa soijakastiketta ja teelusikallisen sokeria.

Paahdettu, rapea sipuli öljyssä ja pieni makeus olivat mukava yhdistelmä, joka sopii mainiosti vaikka salaattiin. Jos kaipaa reilummin chiliä, itselleen sopivan määrän löytää maistelemalla.

Tai sitten voi mennä vain kauppaan ja ostaa hittipurtilon – jos sattuu löytämään.