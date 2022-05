3 aineksen jogurttijäätelö on todellinen herkku – syntyy myös ilman konetta

Sitruunainen jäätelö on hyvä jälkiruoka tuhdille aterialle.

Kesän lähestyessä alkaa yhä enemmän tehdä mieli jäätelöä. Itse tehdyn jäätelön hyvä puoli on se, että sokerin määrää ja makua saa itse säädeltyä.

Tämä kolmen aineksen jogurttijäätelö on herkullisen raikasta ja virkistävää. Et tarvitse kuin turkkilaista jogurttia, sitruunanmehua sekä sokeria. Kun nämä ainekset pistää jäätelökoneeseen, on valmista viilentävää herkkua tarjolla jopa alle tunnissa.

Ilman jäätelökonetta valmistumista täytyy odotella useampi tunti, mutta jäätelön voikin tehdä vaikka edellisenä iltana.

Sitruunaisen raikkaan ja pehmeän jäätelön seuraan sopivat ihanasti 10 minuutissa valmistuvat karamellipähkinät, jotka antavat jälkiruokaan makeutta ja rapeutta.

