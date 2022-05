5 arkiruokaa viidelläkympillä: Herkullinen ja helppo kiusaus pelastaa ruokapulmat

Ruokalan simppeleillä ohjeilla perheesi syö arkipäivinä noin 50 eurolla viikossa.

Edullisten ruokien listalla on tällä viikolla muun muassa salami-paprikavuoka, jossa on kunnolla makua. Kiusaus on kätevä ruoka, sillä uuni tekee suurimman työn. Kiusauksia voi varioida loputtomiin ja ne pelastavat arjessa.

Listalla on lisäksi edullinen maissikeitto, perinteinen makkarakastike, maukas munakoisopasta sekä pinaattikeitto.

Maissikeitto

noin 500 g maissinjyviä (esim. pakasteesta, säilykepurkista tai tetrasta)

1 sipuli

1 valkosipulinkynsi

3 rkl voita

2 rkl vehnäjauhoa

8–10 dl kanalientä

2 dl kolmen juuston ruokakermaa

koristeeksi maissia

Huuhtele maissit ylimääräisestä nesteestä. Säästä pari lusikallista maissia koristeeksi. Hienonna sipulit.

Kuullota kattilassa maissia ja sipuleita voissa. Lisää vehnäjauhot ja kuullota hetki. Lisää kanaliemi ja kerma. Kuumenna kiehuvaksi.

Soseuta sauvasekoittimella ja tarjoile. Koristele annokset maissilla.

Valmistusaika: 15 minuuttia

Annoksia: 4

Salami-paprikakiusaus

1 kg perunoita suikaleina

150 g salamia suikaleina

200 g säilykepaprikaa siivutettuna

1 sipuli ohuina siivuina

2 dl kermaa

2 dl kanalientä

1 dl hienonnettua persiljaa

1 dl juustoraastetta

1 tl paprikajauhetta

mustapippuria

suolaa

Sekoita uunivuoassa kerroksittain perunat, salamit, paprika ja sipuli. Sekoita keskenään kerma, kanaliemi, persilja, juustoraaste ja mausteet.

Kaada vuokaan. Kypsennä uunin keskiosassa 225 asteessa noin tunti, kunnes perunat ovat kypsiä. Jos seos ruskistuu päältä liikaa, vuoraa se foliolla tai silikonisella kannella.

Valmistusaika: 1 tunti 30 minuuttia

Annoksia: 4

Makkarakastike

500 g makkaraa

2 rkl voita

1 sipuli

1 rkl voita

3 rkl vehnäjauhoja

1 rkl tomaattipyreetä

4 dl vettä

5 maustepippuria

2 laakerinlehteä

suolaa

1 dl kermaa

Tarjolle:

perunamuusia tai keitettyjä perunoita

Kuori ja pilko makkara. Ruskista makkarat voissa ja siirrä sivuun odottamaan. Hienonna sipuli ja kuullota sitä voissa pannulla hetki.

Lisää jauhot ja sekoittele, kunnes jauhot ovat vaalean ruskeita. Lisää pannulle tomaattipyree, vesi ja mausteet.

Hauduta kastiketta ainakin vartti. Tarkista kastikkeen maku ja lisää suolaa tarpeen mukaan. Lisää kerma ja ruskistetut makkarat. Kuumenna, tarjoa perunan kera.

Valmistusaika: 45 minuuttia

Annoksia: 4

Munakoisopasta

1 iso munakoiso

merisuolaa

240 g pekonia

3 sellerinvartta

1 sipuli

1 valkosipulinkynsi

oliiviöljyä paistamiseen

2 peperoncinoa tai chilijauhetta

mustapippuria

suolaa

2 dl kermaa

50 g juustoraastetta

lisäksi 400 g pastaa

Pilko munakoiso kuutioiksi. Ripottele joukkoon merisuolaa ja jätä siivilään puoleksi tunniksi. Sekoittele välillä. Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan. Huuhtele munakoiso hyvin ja painele ylimääräinen neste talouspaperilla.

Kuutioi ja paista pekoni rapeaksi. Siirrä sivuun. Kuutioi selleri, sipuli ja valkosipuli. Kuullota munakoisokuutioita, sipuleita ja selleriä pannulla runsaassa öljyssä.

Kun munakoiso on pehmeää, lisää pannulle pekoni ja mausteet. Lisää kerma ja kuumenna. Lisää juustoraaste ja tarjoile pastan kanssa.

Valmistusaika: 50 minuuttia

Annoksia: 4

Pinaattikeitto

4 keitettyä kananmunaa

80 g voita

1 dl vehnäjauhoja

1 l täysmaitoa

450 g pakastepinaattia

suolaa

ripaus sokeria

ripaus muskottipähkinää

Keitä kananmunat kypsiksi. Sulata voi kattilassa ja sekoita joukkoon vehnäjauhot. Älä ruskista. Lisää maito vähän kerrallaan koko ajan sekoittaen. Lisää joukkoon sulatettu pinaatti. Anna kiehua miedolla lämmöllä 5–10 minuuttia. Mausta keitto suolalla, ripauksella sokeria ja muskottipähkinällä. Tarjoile munanpuolikkaiden kanssa.

Valmistusaika: 20 minuuttia

Annoksia: 4