3 ihanaa kakkua hittisuklaapatukoista – ja muut herkkukakut äitienpäivän kahvipöytään

Tässä on herkullisia ohjeita, jotka taatusti ilahduttavat kahvittelijoita.

Koostimme herkkuohjeita, joissa on niin suklaisia kuin hedelmäisiäkin vaihtoehtoja.

Sunnuntaina vietetään äitienpäivää. Koostimme maukkaita ja kauniita kakkuohjeita, jotka kelpaavat tarjottaviksi.

3 kakkua hittisuklaista

Suklaan ystävä ihastuu taatusti tähän mascarponekakkuun. Upean tarjottavan pohjaan tulee vain kolme ainesta: suklaakeksejä, voita sekä appelsiinin kuoriraastetta.

Kermainen ja suklainen täyte vaatii muutaman työvaiheen, mutta lopputulos palkitsee. Makunsa kakku saa Fazerina-suklaasta.

Lue lisää: Fazerina-mascarponekakku

Toinen suklainen ihanuus on juustokakku, jossa on myös käytetty monien lempisuklaan makumaailmaa. Kyseessä on Instagramissa @withchocolatechips -tilin tekijän Ellimaija Leppäsen Tupla-kakku, josta kerroimme aiemmin.

Kuten Fazerina-kakussa, tässäkin pohjaan tarvitaan vain kolme ainesosaa.

Lue lisää: Ellin ihana juustokakku on tehty rakkaudesta monien lempisuklaapatukkaa kohtaan

Kolmas suosikkisuklaasta inspiraationsa saanut ohje on Pätkis-kakku.

Helpon minttutryffelikakun sisus on pehmeä, tahmainen ja ihanan valuva. Kermavaahto tai jäätelö sekä suklaakastike viimeistelevät herkun, joka tuskin jättää ketään kylmäksi.

Lue lisää: Näin teet helpon ja herkullisen minttutryffelikakun – Tarun ohjeessa Pätkis-patukat takaavat viimeisen silauksen

Aurinkoiset kakut kevään juhliin

Ihana vaihtoehto äitienpäivän tai mihin tahansa kevään kahvitteluihin on Taru Vihavaisen herkkuresepti, jossa yhdistyvät täytekakun ja juustokakun maailmat.

Tarun mangotortussa pohja muistuttaa pehmeää täytekakkupohjaa, mutta täytteen maut ovat tuttuja hyydytettävistä juustokakuista.

Kakun voi koristella hedelmillä oman maun mukaan.

Lue lisää: Kuin pehmeää täytekakkua! Näin teet ihanan mangotortun, joka menee kahvipöydässä taatusti kaupaksi

Kääretorttu on varma tarjottava mihin tahansa tilaisuuteen.

Tässäkin ohjeessa täytteessä ihastuttavat mangosose sekä vaniljakreemi. Soseen suhteen ohjetta voi varioida oman maun mukaan. Myös mikä tahansa hillo sopii hedelmäsoseen sijaan.

Lue lisää: Aurinkoinen kääretorttu kevään kahvipöytiin – Tarun ohjeessa täyte on todellinen herkku

Jos taas haluaa peittelemättä överin, täytettä ja kermaa säästämättä leivotun superkakun, Tarun murokakku on hyvä valinta.

Hedelmillä, marjoilla ja syötävillä kukilla kahvipöytään saa upean ilmestyksen.

Lue lisää: Tarun ihanaan murokakkuun voi käyttää haluamiaan marjoja – syntyy helposti loppukesän kahvipöytään

Jos kuivakakut ovat mieluisimmat vaihtoehdot, tämä kahvitteluherkku kannattaa ottaa harkintaan myös äitienpäiväksi. Kostea sitruunakakku maistuu monelle ja säilyy hyvin.

Leipurin keittiöön leviää ihana tuoksu.

Lue lisää: Näin leivot kahvitteluherkuksi ihanan kostean sitruunakakun