”Mikä tässä ökyhedelmässä maksaa?” Tamperelaisnainen hämmästyi marketin hevi-osastolla, kun lempihedelmän hinta ylitti kipurajan pahasti

Miten yksi pitaya voi maksaa 15 euroa? Satotukun Tomi Hakkarainen kertoo, mitkä asiat vaikuttavat eksoottisten hedelmien hintoihin.

Tamperelaisnainen hämmentyi huhtikuussa ruokakaupassa, kun satunnaisesti ruokaostoksiin kuuluvan lempihedelmän – pitayan – hinta oli niin kova, ettei siihen yksinkertaisesti ollut varaa.

– Miten yksi pitaya voi maksaa jopa 15 euroa? Mikä tässä ”ökyhedelmässä” maksaa, hän kysyy.

Kyseisen hedelmän satokausi Aasiassa on huhti-toukokuussa – ja yleensä satokauden tuotteet ovat edullisempia kuin kauden ulkopuolella. Toukokuun ensimmäisellä viikolla esimerkiksi K-ruoka.fi:ssä ja Foodie.fi:ssä pitayan hinta huitoo kuitenkin jopa 22–29 euron kilohintoja.

Hinnat ovat suuntaa antavia esimerkkejä, sillä ne vaihtelevat eri kaupoissa. Useimmille 20 euron kilohinta hedelmästä on joka tapauksessa aivan liikaa.

Pitayan lisäksi kilohinnaltaan selvästi muita hedelmiä tyyriimpiä ovat esimerkiksi

passionhedelmä (noin 10–12 e/kg),

viikuna (noin 19 e/kg) ja

karambola (noin 20 e/kg).

Nämä hedelmät tuskin ovat kovin monissa kodeissa arkihedelmiä, vaan pikemminkin satunnaisia ostoksia. Mutta on yhden arkisemmankin hedelmän kilohinta suhteellisen kova: avokado maksaa noin 7–13 euroa / kg.

Kun tarkastelee kaikkien hedelmien hintoja K-ruoka.fi ja Foodie.fi -palveluissa, moni tuote on kilohinnaltaan reilusti esimerkkihintoja alhaisempi, eivätkä hinnat huimaa päätä. Mutta miksi kyseinen ”ökyhedelmä” eli pitaya on niin hirvittävän kallis?

Pitayaa kasvatetaan Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Hevi-osaston tuotteiden hintoihin vaikuttaa moni asia, hedelmien ja vihannesten maahantuojalta Satotukulta vastataan. Erityisen paljon vaikuttaa kaksi asiaa: polttoaineiden hinnan nousu ja ilmastonmuutoksen tuomat entistä arvaamattomammat sääolot.

” Hintaan vaikuttaa suoraan polttoaineiden nousu riippuen siitä, onko ne tuotu laivarahtina vai lentorahdissa.

– Pitaya lasketaan eksoottisiin hedelmiin, jotka tuodaan hyvin kaukaa, esimerkiksi Aasiasta. Hintaan vaikuttaa suoraan polttoaineiden nousu riippuen siitä, onko ne tuotu laivarahtina vai lentorahdissa, Satotukun toimitusjohtaja Tomi Hakkarainen kertoo.

Sekä lento- että laivarahtien kustannukset ovat nousseet maailmanlaajuisesti.

– Lisäksi viljelijöillä on kaikkialla maailmassa samat ongelmat kuin suomalaisilla viljelijöillä: sääolojen vaihtelut sekä lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat kasvaneet, osin rajustikin.

Hakkarainen kertoo, että esimerkiksi Espanjassa on myös ollut pitkään huonoja sääoloja, mikä on vaikuttanut sieltä Suomeen tuotavien hedelmien hintoihin. Säätilojen vaikutus voi näkyä myös kesän hedelmissä.

Sähkön hinta vaikuttaa kasvihuonetuotteisiin

Säät ja sähkön hinta vaikuttavat myös kotimaisten kasvihuoneiden tuotteisiin.

– Kotimaisten kurkkujen ja tomaattien hinnat ovat olleet nyt poikkeuksellisen korkeita, sillä sähkön hinta on noussut. Lisäksi viime kesänä kurkuista ja tomaateista oli jopa ajoittain pulaa, kun helteet vaikuttivat satoon. Niiden hinta tulee kuitenkin mahdollisesti vielä laskemaan.

” Jos kilohinta on noin euron luokkaa, voi miettiä, kenelle hinta on kohtuullinen.

Vaikka monen kaukaa tuodun hedelmän hinta on Suomessa kova, Tomi Hakkarainen muistuttaa, että esimerkiksi banaaneja saatetaan myydä jopa liian halvalla.

– Banaanienkin viljeleminen on käsityötä ja ne tuodaan Etelä-Amerikasta. Jos kilohinta on noin euron luokkaa, voi miettiä, kenelle hinta on kohtuullinen. Tuottajalle se ei välttämättä sitä ole.

– Maailmalla banaanien tuottajat ovat syyttäneet hintojen polkemisesta muun muassa isoja markettijättejä sekä rahtihintojen nousua.

Banaanit ovat yksi myydyimpiä tuotteita marketeissa.

Hakkaraisen mukaan hedelmien ja vihannesten hintojen mahdollista laskemista ei voi ennustaa tarkasti. Hintoihin vaikuttaa tietysti myös kysyntä ja tarjonta.

– Jos kysyntä laskee ja tarjonta lisääntyy, laskevat myös hinnat. Tämä taas lisää kysyntää. Tarjontaan vaikuttavat erityisesti sääolot tuotantomaassa ja tuotannon kannattavuus.

Hinnat pysyvät nykyisellään niin kauan kuin polttoaineiden hinnat pysyvät korkeana, Hakkarainen sanoo.

– Yleisenä trendinä voidaan sanoa, että hinnat eivät lähiaikoina tule laskemaan.