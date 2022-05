Broileripata lähikaupan aineksista – kermainen kastike on jumalaista

Kokojyväsinappi on tässä ruoassa välttämätön ainesosa.

Helpoille ja nopeille arkiruoille on aina tarvetta. Kun löytää sellaisen reseptin, joka on niin hyvää, että padat tyhjenevät viimeistä tippaa myöten, kannattaa ohje painaa visusti muistiin.

Sinappibroileri on juuri tällainen resepti. Ainekset löytyvät lähikaupasta, täyteläiset maut täydentävät toisiaan – ja valmista on puolessa tunnissa! Valmiissa padassa broilerin paistileikkeet ovat mukavan meheviä, herkkusienet tuovat lisämakua ja tuju kokojyväsinappi on pehmennetty ruokakermalla.

Viimeisen silauksen makuun tuo ranskalainen rakuuna, joka voi olla kuivattua tai tuoretta. Herkullinen sinappibroileri sopii tarjottavaksi esimerkiksi perunamuusin ja vihersalaatin kanssa.

