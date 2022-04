Vapun vaivattomimmat munkit syntyvät ilman perinteisiä vaiheita – ihanan rapea pinta ja pehmeä sisus!

Vappumunkit valmistuvat tänä vuonna kreikkalaisittain. Näitä munkkeja ei pyöritellä käsin.

Vappumunkkeja muistuttavia uppopaistettavia taikinaleivonnaisia löytyy maailman joka kolkasta. Kokeile Kreikasta kotoisin olevia, kanelisen hunajasiirapin kanssa tarjottavia lukumades-munkkeja.

Näissä on ohut ja rapea pinta sekä pehmeän ilmava sisus. Pehmeän ja kostean sisuksen salaisuus on taikinaan sekoitettu soseutettu peruna. Taikina kohotetaan kahdesti. On tärkeää olla kärsivällinen ja antaa ajan tehdä taikinalle tehtävänsä.

Taikinan kohotessa on hyvin aikaa tehdä munkkien kanssa tarjottava kaneli-hunajasiirappi.

Valmiin taikinan koostumus on normaalia munkkitaikinaa löysempi, ja siitä nostellaankin rennosti lusikalla nokareita kuumaan paistoöljyyn. Valmiit munkit kohoavat öljyn pinnalle ja ovat kauniin vaalean ruskeita.

Sokeroinnin voi jättää väliin kun tarjoaa valmiit munkit lämpimän siirapin kanssa.

