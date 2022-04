Tiedätkö, miten döner kebab keksittiin? Entä mistä tulee iskender-annoksen nimi?

Döner kebab syntyi pakon sanelemana, kun ravintoloitsijaperheen kebabin valmistus uhattiin kieltää käryn vuoksi kokonaan.

KEBABIN juuret ulottuvat Lähi-itään, Keski-Aasiaan ja Välimeren maihin. Monissa maissa kebabiksi (tunnetaan myös nimillä kebap ja kabab) kutsutaan yksinkertaisesti vartaassa valmistettua lihaa.

Iskender-kebab kuuluu vuodesta toiseen Suomen suosituimpien kebabannosten joukkoon. Liha tarjoillaan yleensä pitaleipäpalojen, jogurtin ja tomaattikastikkeen kanssa.

ISKENDER-KEBAB sai alkunsa 1800-luvun puolivälin jälkeen Turkin Bursassa, missä Iskender Efendin (1848–1934) on kerrottu kehittäneen ruuan basaarin työntekijöille.

Ravintoloitsijaperhe painiskeli kebabin aiheuttamien savu- ja hajuhaittojen kanssa. Kebabin valmistus uhattiin kieltää käryn vuoksi kokonaan. Iskender Efendi oli vielä nuori poika keksiessään ratkaisun ongelmaan: poikittain hiilien päällä ollut lihavarras käännettiin pystyyn.

Turkkilainen döner kebap -sanapari tarkoittaa pyörivää paistettua lihaa.

Vartaan pystyasentoon kääntämisen myötä vältettiin rasvan valuminen hiilille, ja savuhaitat katosivat. Samalla lihasta tuli mureampaa, kun ylhäältä valunut rasva voiteli alempia kerroksia.

Iskender Efendin jälkeläiset ovat jatkaneet döner kebabin ja iskender-annosten tarjoilemista Kebabçi Iskender -ravintoloissaan.

HELSINGIN SANOMIEN Nyt-liite haastatteli Iskender Efendin pojanpojanpoikaa Yavuz Iskenderoğlua döner-kebabin kotikaupungissa Länsi-Turkin Bursassa 2008.

Iskenderoğlu tarjoilee iskender-annoksen voisulan kera – kuulemma täsmälleen samaan tyyliin kuin hänen Iskender-vaarinsa sen valmisti jo noin 160 vuotta sitten. Kebablihasuikaleet on aseteltu pitaleipaviipaleille, ja koko komeuden päälle on lorautettu ravintolan omaa tomaattikastiketta. Lisukkeena on jogurttia, munakoisotahnaa sekä reippaasti voisulaa.

Iskender-etunimi on turkkilainen vastine Aleksanteri-nimelle. Sukunimi Iskenderoğlu puolestaan tarkoittaa kirjaimellisesti Iskenderin poikaa.

Yavuz Iskenderoğlu leikkaa kebablihaa Kebabçi Iskender -ravintolassaan.

– Liha ja sen laatu on kaikkein tärkeintä, perheyrityksestään syvästi ylpeä Iskenderoğlu kertoi HS:lle.

Juuri hänen isoisoisänsä keksi nostaa lihavartaan pystyyn ja leikata sen suikaleiksi. Samainen vaari myös kehitteli iskender-aterian perinteisen pitaleivän sisällä tarjottavan kebabin rinnalle.

Kebabçi Iskender -ravintolan iskender-annos koostuu pitaleipäpalojen päälle ladotuista kebablihasuikaleista, joiden lisukkeena tarjotaan tomaattikastiketta, voisulaa, munakoisotahnaa ja jogurttia.

– Suuri osa käyttämästämme lihasta on karitsaa. Kasvatamme eläimet luonnonmukaisesti omalla maatilalla, Iskenderoğlu kertoi HS:n haastattelussa.

Iskenderoğlun ravintolassa kokki käyttää vartaan lihasekoituksessa myös jauhettua lihaa sekä sipulin mehua. Sen enempää tietoa maineikkaan Kebabçi Iskender -ravintolan lihavartaan koostumuksesta ei HS:lle kuitenkaan herunut.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Kebapçı İskender, IS-arkisto, YLE

Lue lisää: 54 paikkakunnan lista: Näistä paikoista saat Suomen parhaat kebabit – ”Aivan omaa luokkaansa”

Näin kebablihaa ladottiin pystyvartaasen helsinkiläisessä Eerikin pippuri -ravintolassa 2001. Kebabin historia Kebab on alunperin persialainen sana, joka tarkoittaa paistettua lihaa. Kebabia on syöty eri puolilla Lähi-itää, Välimeren rantoja ja Etu-Aasiaa, ja sanan kirjoitusasu vaihtelee kielen mukaan.

Legendan mukaan turkkilainen kebab sai alkunsa vuonna 1299, kun ottomaanisulttaanit tarjosivat ensimmäisen kebab-aterian vierailleen.

Sulttaani Mehmed II:n kerrotaan palkinneen uskolliset sotilaansa kebabilla Istanbulin valtauksen jälkeen 1453.

HS:n mukaan myös azerbaidžanilaiset pitävät itseään kebabin keksijöinä. Toisen tiedon mukaan kebabin ”alkuperäinen muoto” lüle taas kehittyi Keski-Aasian Mogulistanissa.

Kebabkulttuuri jakautuu useisiin eri koulukuntiin, ja turkkilainen kebab kahteen eri leiriin: Toiset valmistavat kebabin päällekkäin ladotuista lihasuikaleista, toiset puolestaan jauhelihasta. Lähde: Helsingin Sanomat, Nyt-liite 31/2008

Juttu on julkaistu aiemmin Ilta-Sanomissa 11/2018.

Lue lisää: Helsinkiläisessä kebab-pizzeriassa syntyi keksintö, jota myydään nyt ulkomaita myöten

Lue lisää: Kebabliha hautuu kypsäksi folionyytissä – kokkaa yöruokien kuningasta kotona!