Vertailimme suosituimpia nakkeja – älä keitä nupit kaakossa

Monen vappuperinteisiin kuuluvat perunasalaatti ja nakit. Niiden keittämisessä kannattaa muistaa tärkeä neuvo, jotta lopputulos ei olisi räjähtänyt ja harmahtava, vaan mukavasti napsahtava.

Miksi vappuna syödään nakkeja?

Selkeää ja yksiselitteistä vastausta suomalaisesta ruokahistoriasta tälle perinteelle ei löydy. Mutta kenties nakit ovat tulleet vuosien saatossa suosituksi siksi, että opiskelijoiden on ollut helppo kuljettaa ne juhlapäivän piknikille. Näin kertoi Hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Maria Ollila vuonna 2015 Ylen haastattelussa. Vappuherkuiksi nakit yleistyivät Ollilan mukaan vasta 1900-luvun loppupuolella.

Hotelli- ja ravintolamuseolta kerrotaan vappua samaa: aivan tarkkaa, todistettavaa tarinaa perinteen syntymisestä ei toistaiseksi ole saatavilla. Vaikka vappunakin historiikki jää epäselväksi, varmaa on se, että perinteiset maut ovat pysyneet arvossaan.

– Kaupoissa on nykyään tarjolla on monenlaisia maustettuja nakkeja ja hienojakin artesaanimakkaroita, mutta monet suomalaiset pitävät lopulta eniten hyvin pelkistetyistä perustuotteista. Esimerkiksi lauantaimakkara voi viedä lapsuuteen, kertoo keittiömestari Helena Lylyharju, joka on kirjoittanut makkaratuotannon historiaa käsittelevän Makkara-kirjan (Gummerus).

Myös kauppojen myyntidatassa näkyy perustuotteiden suosio. Joulukuussa 2021 K-ryhmältä ja S-ryhmältä kerätystä myydyimpien nakkien listalta voi havaita, ettei suosituimmissa nakeissa ole kovinkaan erikoisia tai voimakkaasti maustettuja tuotteita.

Koostimme myydyimpien nakkien tuotetietoja ja hintoja.

Myydyimmistä nakeista suurin osa on lihaisia, reilusti yli 60 prosentin lihapitoisuuden omaavia tuotteita. Suosituimmissa tuotteissa on vain kaksi kevytnakkia, joissa on ainoastaan noin kymmenen prosentin lihapitoisuus.

Pienin lihapitoisuus, 10 prosenttia, on Kotimaista kevytnakissa, joka sisältää broileria ja sianlihaa. Pakkauksen tuoteselosteessa ilmoitetaan kuitenkin, että nakeissa on lihaa ja lihaan verrattavia valmistusaineita yhteensä 53 prosenttia.

Suurin osa suosituimmista nakeista sisältää porsaanlihaa. HK:n Popsi iso viitonen sisältää broilerinlihaa ja possua, ja Snellmanin kunnon kuorettomissa nakeissa on niin porsaan- kuin naudanlihaakin.

Suolan määrä on kaikissa tuotteissa kahden prosentin luokkaa. Rasvamäärissä on sen sijaan hieman enemmän eroja. Eniten rasvaa on Kivikylän Wanhan ajan nakeissa, joissa on myös listan tuotteista korkein lihapitoisuus.

Suosituimpia tuotteita yhdistää pelkistetyn makumaailman lisäksi se, että kaikki on valmistettu Suomessa.