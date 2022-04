Marjo on helsinkiläislukion legendaarinen keittäjä, joka on saanut opiskelijat arvostamaan kouluruokaa yksinkertaisella tavalla: ”En yläasteella olisi voinut kuvitellakaan...”

Moni nuori menee aamuvarhain mielellään Marjon keittämälle puurolle. Miten lukion keittäjä on saanut nuoret arvostamaan kouluruokaa?

Marjo Niskanen on työskennellyt Kallion lukiossa 12 vuotta. Hänet palkittiin parhaana ammattikeittiön työntekijänä viime viikolla järjestetyssä Pro-gaalassa. Onnittelukukat Marjo sai lukion opiskelijalta.

Kouluruoasta ei aina puhuta myönteiseen sävyyn, mutta helsinkiläisessä Kallion lukiossa on onnistuttu tekemään joitain poikkeuksellista. Ruokapalveluvastaava Marjo Niskanen on opiskelijoiden mukaan jopa ”legenda” ja ”koulun kuningatar”.

”Marjon ja hänen tiiminsä ansiosta meillä on koulussa sellainen ruokailukulttuuri, jota en yläasteella olisi voinut kuvitellakaan.”

”Lukiossa yksi parhaista aikuisista, jonka avulla syömishäiriö helpottui.”

”Ehdottomasti kulttimaineensa ansainnut.”

Marjo Niskanen palkittiin työstään viime viikolla järjestetyssä ravintola-alan Pro-kilpailussa. Yllä olevat sitaatit ovat Kallion lukion oppilaiden ja henkilökunnan kuvailuja ja perusteluita, miksi Marjo tulisi palkita parhaaksi ammattikeittiön työntekijäksi.

Marjo palkittiin lopulta kahdella pystillä, jotka ovat nyt esillä koulun ruokalassa.

– Yksi opiskelija toi juuri onnittelukukat. Olen ollut ihan ihmeissäni tästä kaikesta, Marjo kertoo liikuttuneena.

Teineiltä harvinaisia kehuja

Kilpailua varten kirjoitettuja kiitoksia kertyi 288. Vastausten perusteella Kallion lukiossa ruokalaan mennään mielellään.

”Olen kuullut kehuja, mikä on teiniltä harvinaista. Edellisissä kouluissa kouluruokailu ei todellakaan ollut kehujen listalla”, erään oppilaan vanhempi kirjoittaa kilpailuun liittyvissä perusteluissa.

Ruokalan seinällä on piirros, jossa lukee: ”Maailman aurinkoisin keittäjä Marjo”. Se on nykyään artistina tunnetun Vestan lukioaikainen lahja keittäjälle.

Koulun ruokiin Marjo ei voi vaikuttaa, sillä ne tulevat keskuskeittiöstä. Mitä ihmettä hän sitten tekee saadakseen valtavasti myönteistä palautetta?

Vastaus on Marjon mukaan yllättävän yksinkertainen, mutta tällä on ollut suuri merkitys nuorille. Niin merkittävä, että kilpailuun liittyvissä palautteissa oli kertomuksia jopa kymmenen vuotta sitten ylioppilaaksi kirjoittaneilta, jotka muistelevat vanhan lukionsa keittäjän luomaa tunnelmaa.

Ruokailuhetkestä ja tunnelmasta on Kallion lukiossa onnistuttu luomaan sellainen, mitä monet ravintolatkin tavoittelevat: nuoria kohdellaan tärkeinä asiakkaina – ja se välittyy. Heidän ravinnostaan ja hyvinvoinnistaan ollaan aidosti kiinnostuneita. Tämän ansiosta myös itse kouluruoan arvostus on kasvanut.

”Aina on sen verran aikaa”

Ruokahävikkiä on Kallion lukiossa vain vähän – ja ruokailijoiden tyytyväisyys on saavutettu ilman lisärahaa.

Marjolle on tärkeää, että hän on luomassa opiskelijoiden päivään miellyttävän hetken, jolloin ei tarvitse jännittää, vaan voi rentoutua. Tämä auttaa nuoria jaksamaan.

– Olen ollut alusta asti sitä mieltä, että keittiöhenkilökunta voi olla näkyvä ja läsnä meidän tärkeille asiakkaille eli opiskelijoille. Emme ole vain henkilökuntaa, joka laittaa ruokaa tiskiin, vaan kohtelemme nuoria asiakkaina – ja haluamme olla osa heidän päiväänsä.

” Minulle on tärkeää se, miltä oppilaista tuntuu tulla tänne.

Konkreettisesti se tapahtuu niin, että Marjo tervehtii kaikkia ja pysähtyy myös juttelemaan.

– Kun he tulevat syömään, kysyn heiltä, mitä kuuluu. Haluan olla tuottamassa heille iloa.

Marjon saamien kommenttien ja kiitosten perusteella nuoret ovat tulleet nähdyiksi ja kuulluiksi yksilöinä sekä kokevat olevansa tervetulleita.

Mutta kuinka aika riittää opiskelijoiden kanssa juttelemiseen?

– Kyllä aina on sen verran aikaa.

– On sitten kokki, tiskari tai mikä ikinä, asiakaskohtaaminen on tässä työssä se tärkein asia. Ehkä olen saanut kehuja ja palkinnot siksi, että olen onnistunut luomaan asiakaslähtöisen ympäristön paikassa, jota ei aina osata arvostaa. Painotan aina, että asiakkaisiin pitää saada luotua hyvä suhde. Me olemme täällä heitä varten.

Ajankäyttö on Marjon mielestä järjestelykysymys.

– Jos jään suustani kiinni oppilaiden kanssa, otan sitten muutaman ripeämmän askeleen, kun menen takaisin muihin työtehtäviin.

Koulu tarjoaa aamupuuron

Kallion lukiossa on kiinnitetty huomiota myös siihen, miten säännöllinen syöminen vaikuttaa opiskeluun. Koulun rehtorin päätöksellä Marjo ryhtyi esimerkiksi keittämään aamuisin puuroa. Koulu tarjoaa sen oppilaille.

– Se on tärkeää etenkin niille nuorille, jotka tulevat kaukaa. Erikoislukiossa on paljon oppilaita, jotka ovat muuttaneet muilta paikkakunnilta ja asuvat jo 16-vuotiaana yksin. Aamupuuro on heille myös taloudellinen helpotus.

Marjon saamat palkinnot ovat esillä ruokalassa.

Lisäksi koulussa tarjotaan iltapäivällä välipalaa. Myös erilaiset ruokavaliot otetaan huomioon, eikä kenenkään tarvitse jännittää tai pyydellä anteeksi mahdollisia ”hankalia” rajoituksia.

Koskettavat kiitokset

Ei ole itsestään selvää, että nuoret saavat kaikkialla osakseen kunnioittavaa kohtelua. Tunne siitä, että ei häiritse – vaan on kuuntelemisen arvoinen – on kenelle tahansa merkittävää.

” Ruokalan ilmapiiri on rakastava.

”Keskustelemme tovin, eikä se haittaa häntä (Marjoa)”, eräs oppilas kirjoitti palkintoperusteluihin.

Kun oppilaitosten juhlapuheissa puhutaan ruokakasvatuksesta, saatetaan unohtaa, että itse ruokailukokemuksen ja tunnelman merkitys vaikuttavat suoraan tarjolla olevan ruoan arvostamiseen. Ja lopulta myös siihen liittyvän työn kunnioittamiseen.

Tilat ja ruoka ovat samankaltaisia kuin muissakin lukioissa, mutta yksi kouluruoan arvostamista edistänyt asia on se, että Kallion lukion ruokalassa opiskelijoita kohdellaan tärkeinä asiakkaina.

Marjo on saanut kiitosta myös siitä, miten suhtautuu nuorten ruokaan liittyviin rajoituksiin ja ongelmiin.

"Syömishäiriötä sairastanut ystäväni uskalsi tulla ruokalaan, sillä Marjo laittoi joka päivä hänelle annoksen valmiiksi ja turvasi usein pelottavalta tuntuvan ruokailuhetken.”

”Ruokalan ilmapiiri on rakastava.”

"Jo muutaman sanan vaihtaminen hänen kanssaan sai stressaantuneelle opiskelijalle rauhallisen olon.”

"Olemme kaikki hänelle tasa-arvoisia.”

"Hänestä muodostui minulle merkittävä tukipilari, että sain käytyä koulun loppuun.”

Opiskelijoiden kirjoituksissa on myös koskettava palaute. Näin eräs nuori kuvailee ahdistavaa tilannetta, joka kääntyi lopulta parhain päin:

”Saavun tiskin luokse, jonka takana ei ole ketään. En uskalla sanoa mitään, toivon että en olisi tässä tilanteessa. Yllättäen takahuoneesta kävelee henkilö, joka katsahtaa minua iloisesti ja kysyy, mitä haluaisin. Juttelemme ja hän on kannustava ja pirteä. Astelen pois uudenlaisella energialla. Olin onnellinen. Kyse ei ole vain ruoan valmistamisesta, vaan hän auttaa meitä.”