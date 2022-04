Vuoden paras suodatinkahvi valittiin – voitto meni Poriin

Helsinki Coffee Festivaaleilla valittiin paras suodatinkahvi kuudetta kertaa.

Vuoden paras suodatinkahvin tulee Porista. Asia selvisi viikonloppuna järjestetyillä Helsinki Coffee Festivaaleilla. Palkinto annettiin nyt kuudetta kertaa.

Tuomaristo maisteli sokkona 13 eri paahtimon kahveja ja julisti parhaaksi Porin paahtimon tuotteen Edilson Mamian, (Pink Bourbon natural, Kolumbia).

Kilpailussa arvioitiin kahvien makeutta, tasapainoa ja jälkimakua. Lisäksi tuotteille annettiin yleisarvosana.

– Voittajasuodatinkahvi on makea, hedelmäinen ja hienostunut. Kaikki kahvimarjan hedelmäisyys on saatu tähän kahvipapuun, siinä on hedelmäkarkkimaisuutta, yksi tuomariston jäsen perusteli.

– Äärimmäisen monipuolinen, runsaasti makua, maitosuklaista meininkiä, metsämarjaa, trooppista hedelmää ja rommisuutta, toinen tuomariston jäsen kehui.

Voittajakahvia kehuttiin makeaksi ja hedelmäiseksi.

Hopeasijalle nousi El Salvador Cacahuatique, Kahwe Roastery Tampereelta. Pronssia sai Bomba de Fruta - Kolumbia, Rost CO. paahtimosta Helsingistä.

Kilpailun perusteella myös Lappeenrannassa osataan valmistaa hyvää kahvia. Vuoden espresso -kategoriassa kolmen parhaan joukkoon nousi peräti kaksi lappeenrantalaista paahtimoa.

Vuoden suodatinkahvi 2022

Edilson Mamian, (Pink Bourbon natural), Kolumbia, Porin paahtimo El Salvador Cacahuatique, Kahwe Roastery Tampereelta Bomba de Fruta - Kolumbia, Rost CO. Helsingistä

Vuoden espresso 2022

Halo Beriti, Etiopia, Makea Coffee Lappeenrannasta Edilson Mamian, Kolumbia, Pirkanmaan paahtimo Limited Las Lajas Costa Rica, Lehmus Roastery Lappeenrannasta

– Voittaneet kahvit pärjäsivät parhaiten kisan kriteerien puitteissa eli makeudessa, tasapainossa ja jälkimaussa, tuomaristo perusteli.

Raati koostui kahvin ammattilaisista sekä ruoka-alan vaikuttajista.

Vuoden paahtimo ja kahvikilpailuihin osallistuivat: Cafetoria Roastery, Kaffa Roastery, Kahiwa Coffee Roasters, Kahwe Roastery, Inka Paahtimo, Johan & Nyström, Lehmus Roastery, Lykke kahvitilat, Makea Coffee, Pirkanmaan paahtimo, Porin paahtimo, Robert Paulig Roastery ja ROST Co. Teekilpailuihin osallistuivat Good Guys Kombucha, Johan & Nyström, Lehmus Roastery, Pirkanmaan paahtimo, Porin paahtimo, Teepolku, Théhuone ja The Seventh Cup.

Viime vuonna voiton vei Lehmus Roasteryn Limited Negele Gorbitu Ethiopia -kahvi.

Näin saat parempaa kahvia

Suodatinkahvista saa kotona hyvää, kun laite on puhdas ja vesi on raikasta. Kahvinkeitintä ei välttämättä kannata ”ladata valmiiksi” illalla vain siksi, että aamukahvin saisi nopeammin.

– Kahvi kannattaa valmistaa raikkaaseen kylmään veteen. Kahvi kannattaa myös laittaa laitteeseen vasta juuri ennen valmistusta, sillä aina kun kahvi on ilman kanssa tekemisissä, siitä alkaa hävitä aromeja, Pauligin viestintäpäällikkö Pirjo Hästbacka kertoi aiemmin.

Laitteen puhdistaminen on myös hyvin tärkeää, sillä kahvista irtoaa valmistuksen aikana rasvoja, jotka voivat pinttyä keittimen osiin ja aiheuttaa juomaan liuetessaan eltaantuneen maun.

Kahvipaketti on myös hyvä säilyttää valolta suojattuna. Kahvi sisältää kasvisrasvaa – ja rasva eltaantuu, jos se on pitkään kosketuksissa ilman, lämmön, valon tai kosteuden kanssa.