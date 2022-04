Virpin pastaan on ujutettu 8 kasvista, eivätkä lapset edes huomaa sitä – kertoo parhaat vinkkinsä, miten lapset saa syömään mukisematta

Joidenkin kypsennettyjen kasvisten koostumus saattaa tuntua lapsista joskus epämiellyttävältä. Silloin kannattaa kokeilla toisenlaista tapaa valmistaa niitä. Ruokakirjailija Virpi Mikkosella on resepti, joka on toiminut hänen perheessään.

Virpin 8 kasviksen pasta on perheen vakioarkiruoka.

Ei ole lainkaan harvinaista, että lapsia on vaikea saada syömään erilaisia kasviksia. Toimittaja, ruokakirjailija ja hyvinvointivaikuttaja Virpi Mikkonen tietää sen myös omassa perheessään.

Mikkonen on kirjoittanut useita ruokakirjoja, joiden ohjeissa nostetaan erityisesti esille kasviksia. Tuoreimmassa, viime vuonna ilmestyneessä kirjassa Kiitos hyvää kesää (Otava) on reseptejä, joissa satokauden kasvikset, juurekset ja marjat loistavat pääosassa.

– Näitä ohjeita on kehitelty lapsiperheen elämän melskeessä, Virpi kertoo.

Kirja julkaistaan kesäkuussa Yhdysvalloissa nimellä Full Bloom.

Yksi kiinnostava ohje on nimetty Puutarhurin 8 kasviksen pastaksi. Se on Virpin perheen yksi arkiruokasuosikeista.

– Upean maukas pastakastike kätkee sisäänsä mielettömän määrän kasviksia. Maistuu myös lapsille, kirjassa kuvaillaan ohjetta.

Paras kiitos on tyhjentyneet lautaset

Yksi syy, miksi kasvikset eivät aina tee aina kauppaansa, voi olla se, että lapset saattavat joskus kokea tiettyjen kypsennettyjen kasvisten koostumuksen epämiellyttäväksi, Virpi on havainnut.

– Tässä ohjeessa kaikki kasvikset on blendattu kastikkeeseen ja se maistuu erityisen hyvin tyttärelleni.

” Olen kyllä sellainen kasvisten ujuttaja.

Varsinaisia spontaaneja kommentteja ei lapsiyleisöltä kannata aina odottaa.

– Silloin tietää, että ruoka on hyvää, kun lapset syövät sitä mielellään, kuten tämän ohjeen kanssa on käynyt. Se on minulle se arvokkain palaute.

Puutarhurin 8 kasviksen pasta (kolmelle)

2 valkosipulin kynttä

1 sipuli

2 porkkanaa

1 sellerin varsi

2 rkl oliiviöljyä

1 kesäkurpitsa

1 keltainen paprika

½ tl merisuolaa

n. 700 g tomaattimurskaa

1 dl kikherneitä (purkista)

pieni nippu tuoretta oreganoa

pieni nippu tuoretta basilikaa

muutama rouhaus mustapippuria myllystä

2 tomaattia

Pinnalle:

parmesaania tai ravintohiivahiutaleita

pastaa maun mukaan

Kuori ja silppua sipulit. Raasta porkkanat.

Leikkaa selleri ohuiksi siivuiksi. Kuullota sipulia öljyssä pannulla miedolla keskilämmöllä noin 2–3 minuuttia. Sekoita joukkoon valkosipuli ja kuullota noin 30 sekuntia.

Nosta lämpöä ja lisää selleri ja porkkanaraaste. Paista viisi minuuttia. Kuutioi sillä välin kesäkurpitsa ja paprika.

Lisää palat kasvisten joukkoon suolan kera. Paista noin 5 minuuttia. Lisää lopuksi tomaattimurska, kikherneet, yrtit ja mustapippuri.

Anna kypsyä 10–15 minuuttia, kunnes kasvikset ovat pehmenneet. (Keitä tällä välin pasta.) Kaada kasvikset tehosekoittimeen ja sekoita sileäksi kastikkeeksi.

Tarkista maku ja lisää halutessasi jotain käytetyistä mausteista. Tarjoa pastan kanssa. Lisää pinnalle parmesaania tai ravintohiivahiutaleita ja nauti!

Taktiikka uusien makujen esittelyyn

Toinen helppo tapa saada vähän enemmän kasviksia ruokavalioon ovat esimerkiksi smoothiet.

– Olen kyllä sellainen ”kasvisten ujuttaja”. Esimerkiksi tyttöni tykkää kovasti mansikkasmoothiesta, johon voi laittaa vaikka vähän pakastepinaattia ja jopa pakastekukkakaalia, eivätkä ne maistu sieltä läpi. Muut maut, kuten pakastemansikka ja banaani tai omena ovat siinä paljon vahvempia.

Kesäkurpitsaa voi myös ujuttaa helposti, Virpi kertoo.

– Kun tuon lapselle uuden ruoan, en aina kerro kaikesta, mitä se sisältää. Saatan esimerkiksi sanoa, että tässä on ihana puutarhurin pasta tai ihana mansikkasmoothie, ja kun olen tavallaan saanut myytyä ne muutaman kerran, saatan paljastaa, että tässä on esimerkiksi myös pakastettua kukkakaalia, eikö olekin ihana?

Sitten voi tulla tietysti sellainen reaktio, että yök, Virpi kertoo huvittuneena. Hyvä maku pelastaa.

– Kun lapsi itse havaitsee, että sehän on ollutkin hyvää, he hyväksyvät aineksen.

Myös osuva nimitys ruoalle on toiminut muun muassa myös joissakin päiväkodeissa. Siitä hyvä esimerkki on Aurinkokeitto, joka on aivan tavallista kasvissosekeittoa, mutta hauskalla nimellä tarjoiltuna lapset ovat innostuneet siitä erityisen hyvin.

Aina ei ehdi tai jaksa, mutta toisinaan kaunis esillepano vaikka puuroannokseen voi tuoda pientä iloa.

Kaiken ei kuitenkaan tarvitse olla blendattua, jotta lapset saisi pitämään kasviksista.

Virpille visuaalisuus on myös tärkeä asia ruoassa – silloin kun siihen tavallisessa arjessa ehtii keskittymään. Kevät ja kesät ovatkin kauniiden annosten luomisten suhteen inspiroivampaa aikaa kuin talvi, hän kertoo.

Oman puutarhan aineksista saa helposti kauniita koristeita moniin annoksiin. Myös lapset nauttivat sievistä annoksista.

– Tarkoitukseni on myös osoittaa, ettei terveellinen syöminen ole vaikeaa. Haluaisin, että rima siihen olisi matala.

Virpin kirja tarjoaa paljon muutakin, kuin lapsiperheelle sopivia ruokia. Teoksen raikkaat juomat, salaatit, herkut ja värikkäät tarjottavat inspiroivat ideoimaan kesäisiä tarjottavia varsinkin kesämökille.

Resepti: Virpi Mikkonen, Kiitos hyvää kesää (Otava 2021)