Hittidipin luoneiden Leenan ja Imanin uuniperunat ovat kenties maailman rapeimmat: ”Sellaista herkkua, että voi hyvä ihme”

Jos etsit vapuksi tai kevään muihin kattauksiin maukasta perunaruokaa, tämä resepti kannattaa ottaa talteen – ja testiin.

Onnellisia ovat ne, jotka saavat kutsun ruokaa rakastavan pariskunnan, Leena Ahokkaan ja Iman Gharagozlun kotiin. Korona-aikana suosituiksi ruokavaikuttajiksi nousseet Leena ja Iman kokkaavat värikästä arkiruokaa, josta on innostuttu myös somessa.

– Me rakastamme kutsua ihmisiä syömään. Mutta joskus on käynyt myös niin, että meidät kutsutaan kylään tekemään sitä ruokaa, Leena ja Iman kertovat huvittuneina.

Joulukuussa 2021 heidän mätidippiohjeestaan tuli pieni ilmiö. Reseptin suosio näkyi jopa joissakin kaupoissa mädin myynnin kasvuna. Pariskunta pyydettiin myös tekemään alkuvuodesta 2022 omaa ruoka-ohjelmaa Ylelle.

Koemaisteltiin tusinalla ystäviä

Leenan ja Imanin ruokafilosofian mukaan arkiruoka voi olla edullista, maukasta ja kaunista.

Yksi tuoreimmista postauksista nostaakin kiinnostuksen heti, sillä kuva ja ruoan nimi lupaavat jotakin todella hyvää: ”Rapeaakin rapeammat potut”, he esittelevät ohjeen.

Leena ja Iman haluavat kannustaa rentoon ja rohkeaan kokkailuun.

Idea syntyi iranilaisesta perinneruoasta, jossa riisi paahdetaan hyvin rapeaksi. Ruokaan lisätään joskus myös perunaa. Leena himoitsi rapeaa perunaa ja sovelsi reseptiä siihen.

– Se on noussut todella luetuksi ohjeeksi, Leena kertoo.

– Näitä pottuja on nautiskeltu viimeiset pari viikkoa ja koemaisteltu varmaan tusinalla ystäviä. Joka kerta on menneet kuin kuumille kiville, postauksessa kuvailtiin.

” On sellaista herkkua, että voi hyvä ihme.

Ohjeen mukaan keitetyt perunat litistetään ja paahdetaan kuumassa uunissa hyvin rapeiksi. Kastikkeet kruunaavat herkun.

– Potut saavat kaverikseen sitrusjogurttikastiketta ja chimichurria, mutta ne on ihania myös ihan sellaisenaan minkä tahansa ruoan lisukkeena tai vaikka pitaleivän täytteenä.

Palaute on ollut kiittävää.

– Syötiin jo eikä ole nälkä, mutta minä vaan napsin pottuja... En pysty lopettamaan. Onko tälle jotain auttavaa puhelinnumeroa, yksi niistä kuuluu.

– On sellaista herkkua, että voi hyvä ihme, toinen kommentoi.

Tässä voisikin olla esimerkiksi täydellisten vappuperunoiden resepti.

– Kannattaa käyttää reilusti öljyä. Lisäksi perunoiden litistäminen on hyvä tehdä varovaisesti, jotta ne eivät halkea aivan täysin, Leena kertoo ohjetta kokeileville.

Rapeita pottuja, sitrusjogurttia ja chimichurria

haluamasi määrä jauhoisia perunoita

oliiviöljyä

sormisuolaa

savupaprikajauhetta (voi jättää pois)

Sitruksinen jogurttikastike

200 g (3-4 rkl) turkkilaista jogurttia

1-2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

loraus sitruunamehua (1/4 osa isosta sitruunasta)

sormisuolaa

Chimichurri

2 ruukkua lehtipersiljan lehtiä

3 valkosipulinkynttä

1 tl mustapippurirouhetta

1/2 tl suolaa

1 sitruunan mehu ja kuori

1 rkl oliiviöljyä

Lisäksi

1/2 salottisipuli hienonnettuna

1 dl oliiviöljyä

2 chiliä hienonnettuna (siemenet ja valkoinen sisus poistettuna)

Laita uuni lämpenemään 250 asteeseen. Leikkaa perunat kahtia, mielellään pitkittäin.

Keitä lähes kypsiksi, noin 15 minuuttia. Valuta hyvin.

Lisää reilusti oliiviöljyä valurautapannun tai uuninkestävän vuoan pohjalle. Nostele perunat leikkuupinta alaspäin pannulle (ei päällekkäin, sillä jokaisen perunan olisi hyvä koskettaa pohjaa) ja paina perunoita haarukalla varovaisesti lyttyyn.

Lorota päälle oliiviöljyä ja mausta sormisuolalla ja savupaprikamausteella.

Paahda uunissa, kunnes perunoiden pohja on paahtunut kullanruskeaksi (noin 30 minuuttia).

Käännä perunat ympäri ja jatka paahtamista, kunnes myös toinen puoli on paahtunut rapeaksi ja ruskeaksi (toiset 20-30 minuuttia).

Valmista perunoiden paahtuessa jogurttikastike sekoittamalla ainekset keskenään.

Tee myös chimichurri: aja blenderillä silpuksi lehtipersilja, valkosipuli, mustapippuri, suola, sitruunamehu ja sitruunankuori sekä tippa oliiviöljyä. Voit myös hienontaa ainekset veitsellä.

Lisää lopuksi hienonnettu salottisipuli, oliiviöljy sekä pilkottu chili ja sekoita lusikalla tasaiseksi (älä blendaa).

Nosta tarjoiluastian pohjalle jogurttikastiketta, rapeaksi paahdettuja perunoita ja ripottele päälle chimichurria.

Vinkki: Jauhoiset potut saattavat helposti hajota keittämisen jälkeen kokonaan, kun painat ne haarukalla lyttyyn. Jos näin käy, voit paahtaa niitä vielä hetken uunissa (10 minuuttia) ennen lyttäämistä. Näin ne pysyvät paremmin kasassa, eivätkä muutu jauhomössöksi.

Resepti: Imanjaleenasafkaa Instagramissa

Ohjeita julki ystävien pyynnöstä

Iman ja Leena aloittivat ruokaohjeiden julkaisemisen ystävien pyynnöstä, jotta reseptit jäävät talteen.

– Perustimme Insta-tilin koronan alussa ja kuvailimme sinne meidän kotiruokaa. Se lähti nopeasti lentoon, Leena kertoo.

Yksi syy tilin suosiolle voi olla se, että Leena ja Iman pyrkivät näyttämään, että kokkaaminen voi olla rentoa eikä mokaaminen haittaa.

– Me emme yritä sanoa, että tietäisimme ruoasta jotenkin muita enemmän, vaan jaamme omia arkiruokiamme. Ne eroavat ehkä kuitenkin perusruoasta. Meillä on usein suomalaisia aineksia, kuten vaikka perunaa, mutta sitten myös muita makuja niiden rinnalla.

Pöydässä on usein paljon pieniä annoksia.

– Esimerkiksi ravintolassa tilaamme yleensä enemmän alkuruokia, eikä yksittäistä pääruokaa. On kiva kokeilla erilaisia makuja. Tykkäämme myös kotona valmistaa paljon pieniä, ihania annoksia, joilla saa myös väriä pöytään.

Pariskunta kokeilee keittiössä paljon ja rohkeasti. Joskus se voi olla vaikka vain sitä, että he paistavat herneitä pannulla ja maustavat niitä eri tavoin.

” Koko suku otti haasteeksi sen, kuka onnistuu tekemään sellaisen kaaliruoan, joka maistuisi minulle.

Monissa Leenan ja Imanin ruoissa maistuvat tietyt lempimausteet. Oliiviöljyä, sitruunaa ja valkosipulia on useissa resepteissä. Lisäksi tomaatti, paprikat, linssit ja pavut ovat pariskunnan keittiön vakioaineksia.

Oliiviöljy, sitruuna ja valkosipuli ovat pariskunnan luottomausteet.

– Me ollaan ihan huomaamatta syöty tosi paljon kasvisruokaa. Eikä sen tarvitse olla tylsää, vaan pavuilla, linsseillä ja herneillä – ja niitä eri tavoin maustamalla – saa edullista, värikästä ruokaa.

Täti käännytti rakastamaan kukkakaalia

Leena ja Iman kannustavat rohkeuteen erilaisten ainesten testaamisessa. Jos esimerkiksi lapsi ei pidä jostakin kasviksesta tai juureksesta, ei kannata luovuttaa heti, vaan niitä voi testata eri muodoissa ja mausteilla.

” Vihasin kaalia. Inhosin kaikkia kaaleja ja sen hajua. En suostunut tulemaan edes sisään, kun sitä keitettiin.

Iman kertoo hauskan esimerkin onnistuneesta ruokakokeilusta lapsuutensa Iranista.

– Olin nirso lapsi. Vihasin kaalia. Inhosin kaikkia kaaleja ja sen hajua. En suostunut tulemaan edes sisään, kun sitä keitettiin. Mutta sitten koko suku otti haasteeksi ja pieneksi kilpailuksi sen, kuka onnistuu tekemään sellaisen kaaliruoan, joka maistuisi minulle.

Imanin täti onnistui.

– Yhtenä päivänä istuin syömässä hänen tekemäänsä kukkakaaliruokaa, ja minulta kysyttiin, että kai minä tiedän mitä siinä on. Vastasin, että joo, kukkakaalia ja se on herkullista. Kaikki tuulettivat, että jee, voittaja on löytynyt!

Tädin salaisuus oli yksinkertainen: hän valmisti sen hieman eri tavoin kuin yleensä.

– Kyseessä oli perinteinen iranilainen kaaliruoka nimeltään käläm polo, eli kaalipilau. Yleensä kaali on siinä ylikypsennetty, mutta minun tätini teki siitä rapeampaa ja makeampaa, eikä paistanut sitä.