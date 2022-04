Testasimme Melissan hittisalaatin, joka vei monilta jalat alta – ”Ihanaa tortillasipsien kanssa”

Testasimme TikTokissa viraaliksi nousseen Green Goddess -salaatin. Ilman sotkua sen tekemisestä ei selviä, mutta se maistuu erityisesti tortillasipsien kyljessä.

On vaikeaa sanoa, miksi jokin ruokaohje saa välillä valtavan somesuosion – jopa maailmanlaajuisesti. Viime vuonna TikTokissa nousi viraaliksi salaattiohje, joka sai erityisen paljon hehkutusta. Kyseessä on Melissa Ben-Ishayn Green Goddess -nimeä kantava salaatti, jonka ohjetta on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja. Siihen liittyviä postauksia näkee somessa edelleen.

Esimerkiksi Instagramissa on runsaasti videoita, joissa salaattia testataan ja kiitetään:

– Niin hyvää!

– Rakastan sitä!

Melissa kertoo blogissaan Baked by Melissa valmistaneensa salaattia ensimmäisen kerran ystävilleen. Se teki kaikkiin vaikutuksen.

– Vei jalat alta, hän kirjoittaa.

Salaatti on nopea, helppo ja terveellinen, blogissa sitä kuvaillaan myös. Lisäksi Melissa lupaa, että salaatti säilyy pitkään, jääkaapissa jopa viikon.

Hyviä, vaihtelua tuovia salaattiohjeita ei ole koskaan liikaa, joten testasimme kiitellyn ohjeen. Olisiko tässä hyvä lisukesalaatti kevään juhliin, piknikpöytiin tai lounaan kylkeen pitkin arkiviikkoa?

Pilko pohjan ainekset ja hurauta loput tehosekoittimessa kastikkeeksi

Reseptin perusidea on nimensä mukaisesti se, että lähestulkoon kaikki käytettävät ainekset ovat vihreitä. Ensin pilkotaan pieniksi peruspohjan ainekset: kaali, kurkku, ruohosipuli ja kevätsipuli.

Kastikkeen ainekset, muun muassa basilikanlehdet ja pinaatinlehdet, pähkinät, sipuli, sitruunamehu ja riisiviinietikka hurautetaan tasaiseksi kastikkeeksi tehosekoittimessa ja lisätään peruspohjan joukkoon.

Melissan alkuperäisessä ohjeessa on amerikkalaiset mitat, joissa 1 cup vastaa 2,36 desiä. Koska 2,3 desilitraa voi olla hankala mitata, alla olevassa ohjeessa kyseinen määrä on ilmoitettu reiluna kahtena desinä.

Määriä ei tässä ohjeessa edes tarvitse noudattaa pilkuntarkasti. Salaatin tekemisessä voi aina varioida ainesten määrillä ja löytää maistelemalla itselleen sopivat suhteet.

Green Goddess -salaatti

1 pieni kaali

1 iso kurkku (tai 3–4 pientä)

reilu 0,5 dl ruohosipulia

1 nippu kevätsipulia

Kastike:

reilu 2 dl basilikanlehtiä

reilu 2 dl pinaatinlehtiä

2 valkosipulinkynttä

1 pieni salottisipuli

2 sitruunan mehu

reilu 0,5 dl oliiviöljyä

reilu 0,5 dl pähkinöitä, esimerkiksi cashewpähkinöitä

1 tl suolaa

2 ruokalusikallista riisiviinietikkaa

(ripaus ravintohiivauutetta halutessa)

(lisää ruohosipulia halutessa)

Pilko pohjan ainekset pieniksi, juuri niin pieniksi kuin itse haluat, ja sekoita yhteen isossa kulhossa.

Melissan alkuperäisessä ohjeessa ainekset pilkotaan hyvin, hyvin pieniksi, mutta on makuasia, minkä kokoisiksi ainekset haluaa jättää. Ohjeen juju on kastikkeessa.

Laita kastikkeen ainekset tehosekoittimeen ja aja ne sileäksi, tasaiseksi kastikkeeksi.

Sekoita kastike peruspohjan sekaan.

Kastikkeen aineksissa on runsaasti happamuutta: reilu määrä sitruunamehua sekä riisiviinietikkaa. Mausteita voi lisätä myös pikkuhiljaa, esimerkiksi lisäämällä ensin puolet sitruunamehusta ja riisiviinietikasta ja maistaa sitten, kaipaako hapanta vielä lisää. Jos kastike tuntuu liian happamalta, siihen voi lisätä makeutta tuovia aineksia.

Ihanaa tortillasipsien kanssa

Lopputulos oli raikas ja maukas. Aivan yksinään se ei kuitenkaan ehkä toimi.

Aineksissa on hyvin paljon happamia aineksia, kuten reilu määrä sitruunamehua sekä riisiviinietikkaa. Jos kastike tuntuu liian happamalta, siihen voi lisätä makeutta tuovia aineksia.

Salaattia suositellaan nautittavaksi esimerkiksi tortillasipsien kanssa ja niiden kylkeen se sopikin mainiosti. Yhdistelmä rapeita sipsejä ja raikasta salaattia oli ihana. Salaattia suositellaan myös sandwichien väliin.

Kokeilin salaattia myös niin, että lisäsin sen joukkoon paahdettuja pähkinöitä. Toimi mukavasti lounaan lisukkeena.

Ohjeesta tulee reilu satsi. Se on kätevää, jos sitä haluaa napostella pitkin viikkoa vaikka lounaiden tai muiden aterioiden kyljessä.

Green Goddess ei ole uusi nimi

The Green Goddess -salaatti ei ole kuitenkaan uusi nimitys, sillä samaa nimeä kantava salaatti on alkujaan jo 1920-luvulta. Se kehitettiin Palace Hotellissa San Franciscossa vuonna 1923 näyttelijä George Arlissin kunniaksi hänen roolistaan elokuvassa The Green Goddess.

Melissan ohje on täysin kasviperäinen, mutta alkuperäisessä reseptissä kastikkeessa on tuoreiden yrttien ja viinietikan lisäksi muun muassa anjovista ja majoneesia.