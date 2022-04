Nyt on mahtava jälkkäripiiras! Suklaa ja venyvä lakukinuski vievät kielen mennessään

Monien rakastama lakun ja suklaan yhdistelmä toimii loistavasti myös makeassa piirakassa.

Tässä on jälkiruokapiirakka, jota ei tarvitse paistaa ja jonka voi tehdä edellisenä iltana valmiiksi jääkaappiin. Piirakan koristelu on helppoa, sillä se hoituu lakuilla ja suklaapaloilla. Tässä piirakassa on ainesta pääsiäisen suosikkijälkkäriksi.

Suklaa-lakupiirakan pohja on tuttu juustokakuissa, joissa käytetään keksipohjaa. Pohja saa jähmettyä jääkaapissa sillä välin, kun lakritsitoffee sulatetaan kerman kanssa kinuskiksi.

Tujumpaa lakritsin makua kinuskiin saa niin, että lisää siihen muutaman ruokalusikallisen lakritsijauhetta.

Kinuskista tulee pohjan päälle tahmean venyvä kerros, joka päälle tehdään suussa sulava suklaaganache. Kakku koristellaan heti ja annetaan sen jähmettyä jääkaapissa ennen tarjoilua.

