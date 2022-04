Kaunis mosaiikkisushi on uskomattoman helppo tehdä – kootaan suoraan tarjoiluastiaan

Mosaiikkisushi syntyy pienellä vaivalla isollekin porukalle.

Sushin suosio jatkuu vuodesta toiseen. Moni ei kuitenkaan viitsi yrittää yksittäisten makien ja nigirien taiteilua.

Tämä helppo mosaiikkisushi on kuin tehty heille, jotka haluavat maistuvaa, itsetehtyä sushia pienellä vaivalla.

Onnistunut sushiriisi on hyvän sushin salaisuus. Sen tekemiseen on syytä käyttää aikaa. On tärkeää olla sekoittamatta riisiä liikaa, jotta se ei puuroudu. Riisiä ei myöskään tule painella tarjoiluastialle liian voimakkaasti, jotta keveys ja ilmavuus säilyvät.

Kun riisi on saatu tasaisesti tarjoiluastiaan, voi siihen halutessaan painaa veitsellä kevyet apuviivat täytteiden rajoja varten.

Täytteet pilkotaan sopivan mittaisiksi palasiksi ja asetellaan riisin päälle omille paikoilleen.

Katso ohje Soppa365:stä!