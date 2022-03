Tee pastakastike cashewpähkinöistä – kermaisen täyteläinen makuelämys on taattu

Tomaatti-cashewpähkinäpasta valmistuu alle puolessa tunnissa.

Tomaattinen ja kermaisen täyteläinen pasta on vastaus, kun kaipaa helppoa ja herkullista ruokaa. Jos et vielä ole kokeillut cashewpähkinöitä pastakastikkeessa, tässä on sinulle täydellinen resepti.

Cashewpähkinöiden mieto ja hieman makeahko maku sekä pehmeä rakenne mahdollistavat niiden soseuttamisen pastakastikkeeseen. Niiden ansiosta suutuntuma on kermainen ja täyteläinen. Kokonaisten kirsikkatomaattien lisäksi tomaatin makua vahvistaa tomaattisose.

Rakennetta ja täyteläistä makua pastaan tuovat ruskeat herkkusienet. Ne paistetaan pannulla ja maustetaan balsamiviinietikalla. Pastaksi sopii esimerkiksi leveä nauhapasta, johon kastike tarttuu helposti.

