Yli 40 000 äänesti parhaista karkeista – voittaja oli täysin ylivoimainen

Suomalaisille maistuvat retroherkut!

Suomalaiset ovat suklaakansaa. Suosituimpien makeisten listoilla on vuodesta toiseen useita suklaisia tuotteita. Suklaisten makujen suosiosta kertoo myös se, että esimerkiksi klassisista tuotteista on tehty suklaisia versioita, esimerkiksi Tutti Frutin ja Aakkosten choco-pussit.

Suklaaherkku voitti myös ylivoimaisesti Ilta-Sanomien suuren karkkiäänestyksen. Keskiviikkoiltapäivään mennessä äänestys keräsi 40 592 ääntä, joista selkeästi eniten kannatusta saivat Fazerin Susu-palat.

Susu-palat saivat kaikista äänistä 14,2 prosenttia, reilusti yli 5 000 ääntä.

Karkkiäänestyksen 28:sta tuotteesta kirkkaasti eniten ääniä saivat Susu-palat.

Myös kirpeät karkit kiehtovat

Kymmenen eniten ääniä saaneiden joukossa on useita muitakin suklaisia tuotteita. Lisäksi kirpeät ja hedelmäiset maut maistuvat suomalaisille. Toiseksi eniten ääniä keräsivät klassiset, ruotsalaisvalmisteiset ufot. Kolmanneksi nousi suklaata ja toffeeta sisältävät Panda Ahaa suklaacrispit.

Suosituimpia karkkeja yhdistää myös perinteikkyys, sillä monet äänestyksessä eniten ääniä keränneistä tuotteista ovat olleet markkinoilla pitkään.

Voittajatuote Susu-palat tuli markkinoille jo vuonna 1975. Kolmoseksi noussut Ahaa suklaacrisp tuli myyntiin 1994.

Suosikkituotteen piti olla vain kokeilu

Valmiit karkkipussit tulivat suomalaiskauppoihin 60-luvun puolivälissä. Salmiakkiaakkoset ovat tiettävästi vanhin Suomessa karkkipussina myyty salmiakkimakeinen. Hedelmäaakkoset tulivat myyntiin 80-luvulla, ja karkkiäänestyksessä sijalle 5 noussut Sirkus Aakkoset ovat olleet markkinoilla vuodesta 1996.

Cloettalta kerrotaan, että Sirkus Aakkoset olivat alun perin osa 90-luvulla tehtyä kokeilua erilaisista makuvaihdoista, mutta jäivät pysyvästi tuotantoon ainoana kokeilussa olleista tuotteista.

Äänestyksen top 10 -listalla on lisäksi muitakin perinteikkäitä makuja. Pätkis-patukka on ollut myynnissä vuodesta 1978 lähtien. Vaikka listalle noussut Suffeli Puffi snack on uudempi tuote, sen makumaailma perustuu vuonna 1966 lanseeratulle Suffeli-patukalle. Tutti Frutti -makeisten historia alkaa puolestaan jo 20-luvulta. Äänestyksessä suosiota keräsi Tutti Frutti choco, joka tuli kauppoihin vuonna 2007.

Kymmenen kärkeen nousseista tuotteista suklaiset Center-makeiset ovat suosittuja myös Ruotsissa.

Lue myös: Oletko irtokarkkihyllyllä ”terminaattori” vai ”tutkija”? Suomalaisten tapa ostaa irtokarkkeja eroaa muista maista – katso jättilista suosituimmista

Karkkiäänestyksessä oli yhteensä 28 vaihtoehtoa.

Karkkiäänestyksen top 10

(Ääniä 30.3.2022 klo 13.30 mennessä: 40 592 kpl)

1. Susu-pala: 14,2 % (5 749 ääntä)

2. Ufo hedelmäsalmiakki: 8,8% (3 553 ääntä)

3. Suklaa Crisp: 7,7% (3 133 ääntä)

4. Suffeli Puffi Snacks: 7,1% (2 884 ääntä)

5. Malaco Aakkoset Sirkus: 7% (2 833 ääntä)

6. Fazer Tutti Frutti Choco: 6,1% (2 489 ääntä)

7. Brynild hedelmänaperot: 5,5 %(2 224 ääntä)

8. Fizzypop: 4,5 % (1 828 ääntä)

9. Center Original: 3,6 % (1 468 ääntä)

10. Pätkis minibites: 3,4 % (1 385 ääntä)

Äänestys parhaista karkeista käytiin IS.fi:ssä 28.–30.3.2022. Äänestyksen 28 tuotetta koostettiin K-ryhmän ja S-ryhmän myydyimpien karkkipussien sekä irtokarkkeja tarjoavan CandyKingin suosituimpien tuotteiden listoilta.