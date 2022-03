Tässä on Vuoden ravintola 2022

Viime vuonna Vuoden ravintolaa ei nimetty, mutta tänä vuonna tunnustuspalkinnon sai helsinkiläisravintola.

Suomen Gastronomien Seura on myöntänyt Vuoden ravintola -tunnustuksen ansioituneille ravintoloille vuodesta 1985 lähtien. Viime vuonna palkintoa ei jaettu, sillä seura halusi tukea koko suomalaista ravintolatoimialaa koronakriisin aiheuttamassa selviytymistaistelussa.

Vuonna 2021 palkinnon sijaan julkaistiin karttapalvelu, jossa on ravintolasuosituksia ympäri maata.

Vuoden ravintola nimetään siten, että seuran jäsenet antavat ensin omat ehdokkaansa, joista valitaan jatkoon noin viisi ravintolaa. Seuran edustajat käyvät valituissa ravintoloissa kaksi kertaa.

Ravintola, jossa vältetään ruokahävikki

Tänä vuonna Vuoden ravintolaksi on nimetty helsinkiläinen Nolla. Ravintola on perustettu vuonna 2016. Ravintolan nimi viittaa yrityksen filosofiaan, joka perustuu siihen, että sen toiminnassa minimoidaan jätteiden ja ruokahävikin syntyminen.

Myös lähellä tuotettu ruoka on ravintolalle tärkeä arvo. Kotimaiset kalat, kasvikset, riista, sienet sekä marjat ovat ravintolan ruokien keskiössä.

Palkinnon perusteluissa mainitaan, että yrityksen perustajakolmikko Luka Balać, Carlos Henriques ja Albert Franch Sunyer ovat halunneet kehittää ravintola-alaa ympäristöystävällisemmäksi.

Seura kertoo sivuillaan, että palkinnon myöntämisen yksi kriteeri on, että ravintolassa on hyvä hinta-laatusuhde. Tärkein seikka on ruoan herkullisuus.

Vuoden 2022 palkinnon perusteluissa mainitaan, että ravintola Nolla tarjoaa asiakkailleen kovatasoisen, täysvaltaisen ja huolettoman nautinnon. Ravintolaa kiitetään kekseliäisyydestä ja taidokkuudesta.

Muita kriteereitä palkinnolle ovat keittotaito, asiakaspalvelu, juomavalikoima ja ravintolan interiööri sekä muut tunnelmaan sekä ravintolakokemukseen vaikuttavat asiat.

Ravintolassa on lisäksi pieni panimo.

– Vuoden ravintolan titteli on ihan valtava kunnia. Tämä on meille kiitos jo tehdystä työstä, ravintolasta kiitellään.

Nollassa ollaan otettuja arvostetusta tunnuspalkinnosta.

Vuonna 2020 Vuoden ravintolaksi nimettiin Inarissa toimiva Aanaar.

Lue myös: Vuoden ravintola on ensimmäistä kertaa Lapista: ”Uskomaton fiilis, tosi iso yllätys!”

Muut Vuoden ravintolat:

2019 Chapter Helsinki

2018 Ravintola Kaskis, Turku

2017 Ravintola Grön, Helsinki

2016 Ravintola Roux, Lahti

2015 Ravintola Spis, Helsinki

2014 Ravintola Ask, Helsinki

2013 Ravintola Chef & Sommelier, Helsinki

2012 Ravintola Muru, Helsinki

2011 Ravintola C, Tampere

2010 Ravintola Juuri, Helsinki

2009 Ravintola OLO, Helsinki

2008 Ravintola Postres, Helsinki

2007 Ravintola Savoy, Helsinki

2006 Ravintola Demo, Helsinki

2005 Ravintola George, Helsinki

2004 Palace Gourmet, Helsinki

2003 Panimoravintola Herman, Turku

2001 G.W.Sundmans, Helsinki

2000 Chez Dominique, Helsinki

1999 Ravintola Savoy, Helsinki

1998 Kanavaranta, Helsinki

1996 Lyon, Helsinki

1994 Safka, Helsinki

1993 Pamir, Strand Inter-Continental, Helsinki

1992 Julia, Turku

1991 Lehtovaara, Helsinki

1990 Amadeus, Helsinki

1989 Ravintola Henrik´s, Tampere

1988 Ravintola Bellman, Helsinki

1987 Ravintola George, Helsinki

1986 Ravintola Celine, Helsinki

1985 Palace Gourmet, Helsinki