Tällainen on uusi jättiravintola, joka nousi Helsingin rautatieaseman vanhaan lippuhalliin – pizzakokki näyttää taidonnäytteensä

Helsingin rautatieaseman lippuhalli on palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa eli ravintolatilaksi. Muutos tilassa on vaikuttava.

Helsingin rautatieasemalla on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia. Kerroimme asemarakennuksen suunnitelluista muutoksista vuonna 2019, jolloin vietettiin Eliel Saarisen suunnitteleman rakennuksen juhlavuotta. Rakennus valmistui vuonna 1909, mutta se vihittiin käyttöön vasta maaliskuussa 1919.

Vuonna 2021 VR:n entisiin toimistotiloihin valmistui hotelli. Tällä viikolla asemarakennuksessa tapahtui jälleen näkyvä muutos, kun vuosikymmeniä lippuhallina toimineeseen tilaan avattiin iso ravintola.

Yhteensä yli 500 asiakaspaikkaa

Norjalaisketjuun kuuluva ravintola Olivia avasi ovensa maanantaina. Ravintolaa voi kuvailla isoksi: tuhatneliöisessä tilassa on 320 asiakaspaikkaa, ulkona terassilla paikkoja on vielä noin 200 lisää.

Halliin tehdyissä muutoksissa on ollut mukana Museovirasto. Vaikka tilassa ei ole asiakkaille näkyviä, isoja, rakenteellisia muutoksia, tunnelma on täysin muuttunut. Salissa kohoavat nyt oliivipuut, ja entisen lipputiskin paikalla seisoo musta, iso pizzauuni.

Ravintolatilan rakentamisessa meni noin vuosi.

Tilan vaikuttava elementti on iso oliivipuu.

Halli palautettiin alkuperäiseen tarkoitukseen

Uusi ravintola palauttaa hallin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.

Tilassa oli ravintolatoimintaa sekä 2. ja 3. luokan odotustilat 1900-luvun alusta vuoteen 1958, minkä jälkeen tila muutettiin lippuhalliksi.

Vastapäätä sijaitseva toinen kookas halli, jossa on nyt Burger King ja sitä aiemmin ravintola Eliel, oli ennen 1. luokan odotus- ja ravintolatila.

Kuva hallista on vuodelta 1934. Se oli 2. ja 3. luokan odotustila sekä ravintolatila vuoteen 1958 asti. Sen jälkeen tila toimi useita vuosikymmeniä lippuhallina.

Lippuhallista muistuttavat vanha kello ja vihreät, kaakeloidut pylväät.

Uuden ravintolan rakentamisessa suurimpia muutoksia olivat ravintolan keittiötilojen sekä terassin rakentaminen.

Museoviraston mukaan remontin aikana käytiin keskusteluja erityisesti yksityiskohdista. Eliel Saarisen suunnittelemat vihreät kaakelit korkeissa pylväissä ovat yksi tärkeistä ja suojelluista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista elementeistä. Alkuperäisiä varakaakeleita on jonkin verran vielä säilössä. Tilassa on lisäksi muutamia alkuperäisiä, satavuotiaita tuoleja.

Esikuvana hallin muuttamisesta ravintolaksi toimii Oslon rautatieasemalla toimiva saman ketjun ravintola. Ravintolan avausvaiheessa paikalla on henkilökuntaa Norjasta, jotka tulevat kouluttamaan suomalaisia työntekijöitä.

Milanolaista ruokamaailmaa

Olivia-ravintolan ruokafilosofia perustuu Milanon alueen makumaailmaan. Tarjolla on muun muassa muassa risottoja, pastoja ja rapeakuorisia pizzoja.

Pizzoja ja pastoja saa myös gluteenittomana. Hintataso on kohtuullinen: pizzat maksavat 15–20 euroa, pääruoat 20–30 euroa. Baarin tarjonta on laaja ja saatavilla on myös useita alkoholittomia cocktaileja.

Jälkiruoissa on klassisia vaihtoehtoja, kuten gelatoa, pannacottaa ja tiramisua.

– Tiedättekö muuten mitä tiramisu tarkoittaa, ravintolaa esitellyt kokki kysyy ja kertoo vastauksen.

– Se tarkoittaa jotakin sellaista kuin ”kohota minut ylös”. Se tekee hetkeksi onnelliseksi.

Uuni paistaa kerralla 14 pizzaa. Milanolaisen pizzan pohja on ohut ja rapea.

Ravintolasta on käynti terassille, jossa asiakaspaikkoja on noin 200.

Eliel Saarisen suunnittelemat kaakelit ovat yksi arvokas osa hallin alkuperäistä asua.