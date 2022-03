Kaksi suosittua muromerkkiä maistuvat ja näyttävät samalta, mutta hinta on eri – vertailimme 10 myydyintä muroa ja selvisi, että sokerimäärissä todellakin on eroja

Myydyimpien murojen ravintosisällöissä on reilusti eroja. Selkeästi vähiten sokeria on Weetabix vehnämurokkeessa. Eniten sokeria sisältävät Nesquik Duo -murot.

Murot ovat monissa kodeissa suosittua aamiais- ja välipalaruokaa – ovathan ne yksi helpoin ja nopein eväs, mitä voi olla.

Marketeissa murotarjonta on usein laaja. Osaa tuotteista mainostetaan kuitupitoisuudella ja osaa vähäisillä sokerimäärillä.

Kysyimme K-ryhmältä ja S-ryhmältä myydyimmistä muroista ja koostimme ketjujen antamien tietojen perusteella 10 myydyimmän tuotteen listan. Tarkastelimme näiden tuotteiden ravintoarvoja, hintoja ja valmistusmaita.

Kiinnitimme erityisesti huomiota sokeriarvoihin, sillä murot ovat tuote, jota saatetaan käyttää reilustikin. Joskus jopa parikin kertaa päivässä.

Lidl ei kerro myydyimpien tuotteiden listaa, mutta kertoo, että joitakin kuluttajia kiinnostaa nimenomaan sokerimäärät ja joitakin taas se, sopivatko murot herkutteluun.

– Herkkumurojen lisäksi on nähtävissä selkeä trendi murohyllyjen terveellisempien vaihtoehtojen joukossa: kauramurot ja vähemmän sokeria sisältävät murot ovat kasvattaneet suosiotaan, Lidlin viestinnästä kerrotaan.

Isoja eroja sokereiden määrissä

Kymmenen myydyimmän muropaketin sokerimäärissä on isoja eroja. Myydyimpien tuotteiden välillä määrät vaihtelevat 4,4 grammasta peräti 24,9 grammaan sataa grammaa kohden.

Useissa listan tuotteissa sokerimäärät olivat kuitenkin 5,9–12 grammaa sataa grammaa kohden. Selkeästi vähiten sokeria on Weetabix vehnämurokkeessa (4,4, g/100 g) ja reilusti eniten sokereita on Nesquik Duo muroissa (24, 9 g/100 g).

Eniten proteiinia ja eniten kuituja

Toisille ravintokuitu ja proteiinit saattavat olla syitä valita tietty muropaketti. Listan tuotteista proteiinia on eniten Elovena-kauramuroissa (11 g/100 g) ja Fazer Alku kauramuroissa (12 g/100 g).

Vähiten sokereita sisältävä Weetabix vehnämuroke on ravintoarvoiltaan listan tuotteista kuiturikkain (10 g/100 g).

Kaksi tuotetta lähes identtisiä

Vähiten kuituja on Pirkka-riisimuroissa sekä Rainbow-merkin riisimuroissa (molemmissa 1,5 g/100 g). Kun katsoo tuotteiden ravintosisältöjä, Pirkka-riisimurojen sekä Rainbow-riisimurojen lista on lähes identtinen. Myös valmistusmaa on sama.

Koska ravintosisällöt ovat niin samanlaisia, maistelimme molempia tuotteita. Niiden maussa ei huomattu eroja.

Vasemmalta oikealle: Pirkka-riisimuroja, keskellä Rainbow-riisimuroja ja oikealla aavistuksen muita tummempia Kellogg'sin riisimuroja.

Ulkonäöllisesti, värinsä tai suutuntumastaan ne eivät eroa toisistaan. Vertailuun otettiin rinnalle vielä Kelloggsin riisimurot, mutta niissä väri sekä maku poikkesivat hieman kahdesta mainitusta tuotteesta.

Ainesosaluetteloissa on pieni ero. Pirkka-riisimuroissa riisin määräksi ilmoitetaan 98 prosenttia. Rainbow-riisimuroissa vastaava luku on 88 prosenttia. Molempien tuotteiden ainesosaluettelossa ovat EU:sta tulevan riisin lisäksi sokeri, glukoosisiirappi, suola, ohramallasuute ja sama kasviperäinen emulgointiaine.

Selkein ero Pirkan ja Rainbow -riisimurojen välillä on hinta. 500 gramman pakkaukset eroavat hinnoiltaan muutamalla kymmenellä sentillä.

Yksikään kymmenestä myydyimmistä muropaketeista ei ole valmistettu Suomessa. Yleisimmät valmistusmaat ovat Ranska ja Iso-Britannia.