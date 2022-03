Moni rutistaa leivinpaperin sekajätteeseen, vaikka aina se ei sinne kuulu – helppo teippitesti kertoo, onko kaapissasi leivinpaperia vai voipaperia

Leivinpaperin tuotepakkaus kannattaa lukea tarkasti: onko se biohajoava ja kuinka kuumaa lämpötilaa se kestää? Tuotteissa on nimittäin eroja.

Jätteiden lajittelu säästää luontoa ja kukkaroa. Mutta aina ei ole helppoa tietää, mikä roska kuuluu mihinkin astiaan. Suomalaisille hankalimpia ovat biojätteet. Näin kertoi ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä aiemmassa jutussamme.

Biojätteiden lajittelu ei ole yhdentekevää, sillä Suomessa biojätteen kierrätysasteen pitäisi nousta huomattavasti, jos parin vuoden päähän asetettu kierrätystavoite halutaan saavuttaa.

Osa leivinpapereista kuuluu biojätteeseen

Osa biojätteeseen sopivista asioista ovat itsestäänselviä, kuten ruoantähteet, mutta joidenkin tuotteiden kohdalla asia on monimutkaisempi. Yksi esimerkki monille hieman epäselvistä tuotteista on leivinpaperi. Osa niistä on tehty biohajoavaksi, eivätkä ne silloin kuulu sekajätteeseen. Kaikki leivinpaperit eivät ole biohajoavia, mutta asia selviää pakkausmerkinnästä.

– Nopeasti ajateltuna leivinpaperi voi tuntua kierrätyksen näkökulmasta pieneltä asialta. Suomessa on kuitenkin 2,7 miljoonaa kotitaloutta, ja jos niistä jokaisessa käytetään kaksi leivinpaperiarkkia viikossa, se tekee jo 280 miljoonaa arkkia vuodessa, sanoo Fredmanin keittiömestari Ville Parkkinen.

Jos kaikki kotitalouksien tuottama biojäte lajiteltaisiin ja käsiteltäisiin biokaasuksi, saataisiin polttoainetta 90 000 kaasuautoon.

Leivinpaperin voi käyttää kahteen kertaan, jos se ei ole likainen

Luontoa ja omaa kukkaroa voi säästää myös käyttämällä leivinpaperin kahteen kertaan, jos se ei ole likaantunut, eli siihen ei ole jäänyt rasvaa tai ruoantähteitä.

– Vaarallista sen sijaan on, jos leivinpaperi pursuaa uunipellin yli ja osuu kuuman uunin seinämiin. Kuuma seinä tai vastus voi sytyttää paperin liekkeihin, Fredmanilta muistutetaan.

Leivinpaperia käyttäessä on myös hyvä varmistaa, kuinka kuumaan lämpötilaan se soveltuu.

– Tosi harva lukee leivinpaperien pakkausmerkintöjä. Jos tietää, että tekee ruokaa uuninsa korkeimmilla lämpötiloilla, kannattaa ottaa tavaksi lukea tekstit pakkauksen kyljestä ja varmistaa, että leivinpaperi sopii siihen, Marttaliiton kotitalousasiantuntija Salla Kinnunen kertoi aiemmin.

Voipaperi ei sovi leivontaan

Leivinpaperissa on tarttumaton pinta ja se sopii monenlaiseen ruoanvalmistukseen. Voipaperi ei taas sovi leivontaan tai ruoanlaittoon, sillä siinä ei ole tarttumatonta pintaa. Voipaperia voi käyttää esimerkiksi kalan marinoinnissa, kääreenä tai pintojen suojaamisessa.

Ilman tuotepakkauksia leivinpaperia ja voipaperia voi olla vaikea erottaa toisistaan. Jos laatikoissa pyörii rullia joista puuttuu tuotepaketti, asian voi testata teipillä.

– Jos teippi tarttuu paperiin, kyseessä on voipaperi. Mikäli teippi ei tartu, kyseessä on leivinpaperi, MetsäTissue opastaa sivuillaan.

