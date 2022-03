Suosittu tapa kahvinkeitossa vaikuttaa suoraan makuun: ”Et taatusti saa hyvää aamukahvia”

Jos lataat kahvinkeittimen illalla valmiiksi, kahvin maku ei aamulla ole paras mahdollinen.

Aamukahvi on monelle tärkeä asia. Eikä ihme – lähteehän sillä päivä käyntiin.

Jotkut haaveilevat aamukahvista jo illalla. Tai ainakin lataavat kahvin valmiiksi aamua varten siinä toivossa, että aikaa säästyisi. Kun vesi ja porot ovat valmiina keittimessä, riittää, että napsauttaa koneen päälle ja aamukahvi on nopeasti valmista.

Kahvinkeittimien valmistaja Moccamaster kehottaa unohtamaan tämän tavan. Yrityksen mukaan syy on se, että kun vettä ja poroja seisottaa tuntikausia, tapahtuu kaksi asiaa.

– Jos keittimeen laittaa illalla veden ja kahvin valmiiksi, kahvi härskiintyy ja vedestä häviää sen lämmetessä kaikki happi. Et taatusti saa hyvää aamukahvia, jos lataat keittimien valmiiksi jo illalla, maajohtaja Tiina Airola sanoo tiedotteessa.

Yrityksen sivuilla asiaa täsmennetään näin:

Veden sisältämät happimolekyylit auttavat vapauttamaan kahvijauheen aromit ja makuaineet. Happipitoisuus on korkeimmillaan, kun vesi on raikasta ja kylmää.

Myös Pauligilta vahvistetaan, että veden ja kahvinporojen seisottaminen ei ole hyvä ratkaisu.

” Kahvi kannattaa laittaa laitteeseen vasta juuri ennen valmistusta, sillä aina kun kahvi on ilman kanssa tekemisissä, siitä alkaa hävitä aromeja.

– Kahvi kannattaa valmistaa raikkaaseen kylmään veteen. Kahvi kannattaa myös laittaa laitteeseen vasta juuri ennen valmistusta, sillä aina kun kahvi on ilman kanssa tekemisissä, siitä alkaa hävitä aromeja, Pauligin viestintäpäällikkö Pirjo Hästbacka kertoo.

Hästbacka mainitsee myös, että hyvän kahvin valmistamisessa merkittävässä roolissa ovat laitteen puhtaus sekä kahvin oikeaoppinen säilytys kotona.

– Puhtaus on puoli ruokaa, eli kahvinkeitin kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Kahvista irtoaa valmistuksen aikana rasvoja, jotka voivat pinttyä keittimen osiin ja aiheuttaa juomaan liuetessaan eltaantuneen maun.

Kahvinkeittimen puhtauteen vaikuttaa myös kraanavesi.

– Vesijohtovesi sisältää kalkkia, joka kerääntyy kahvinkeittimen sisälle ajan myötä ja voi huonontaa sen tehoa.

Veden kovuus vaihtelee alueittain, mutta kunnon putsaaminen toisinaan on hyväksi laitteelle. Pauligilta suositellaan kahvinkeittimen kalkinpoistoa säännöllisesti, esimerkiksi aina silloin, kun suodatinpussipaketti on lopussa. Sitä voi pitää muistisääntönä.

Kuin pöydälle unohtunut voirasia

Kotona kahvi kannattaa säilyttää koko ajan omassa pakkauksessaan. Pauligin sivuilla kahvin pilaantumista verrataan pöydälle unohtuneeseen voirasiaan, sillä kahvi sisältää kasvisrasvaa. Rasva eltaantuu, jos se on pitkään kosketuksissa ilman, lämmön, valon tai kosteuden kanssa.

Jos käyttää kahvipurkkia, kahvipaketti laitetaan sen sisälle omassa pakkauksessaan, sivuilla muistutetaan. Kahvipaketti tulee myös sulkea aina tiiviisti ja säilyttää valolta suojattuna.

Entä vaikuttavatko erilaiset suodatinpussit kahvin makuun?

– Suodatinpaperin valinta on makuasia. Kaikkein tarkimmat kahviharrastajat ovat sitä mieltä, että valkaistu paperi ei maistu eikä tuoksu yhtä vahvasti kuin valkaisematon.

Pirjo Hästbacka kertoo, että valkoiset suodatinpaperit valmistetaan happivalkaistusta selluloosasta, eikä prosessissa käytetä kemikaaleja, kuten klooria. Ruskeiden suodatinpaperien raaka-aine on valkaisematon selluloosa.

” Kahvia valmistettaessa suodatinpussi kannattaa kostuttaa.

Olipa oma valinta suodatinpaperiksi mikä tahansa, suodatinpussi on hyvä kostuttaa.

– Kahvia valmistettaessa suodatinpussi kannattaa kostuttaa, koska silloin voi minimoida suodatinpaperista lähtevän paperin maun. Samalla suodatinpaperi pysyy tiiviisti omalla paikallaan, ja kahvi uuttuu tasaisesti.

30 grammaa poroja puolta litraa kohti

Keittimen puhtauden ja raikkaan veden lisäksi porojen määrä vaikuttaa kahvin makuun.

– Moni laittaa ihan liikaa poroja ja ajattelee, että kahvi on siten voimakkaamman makuista. Käytännössä tapahtuu kuitenkin juuri päinvastainen reaktio, sillä kahvi ei ehdi uuttua kunnolla, jos poroja on liikaa, brittiläisen The Gentlemen Baristas -kahvilayrityksen ja kahvipaahtimon Head of Coffee Roosa Jalonen kertoi aiemmin.

– Nyrkkisääntö on, että kahvinporoja laitetaan 60 grammaa litraa kohti.

Punnitsemiseen voi käyttää tavallista keittiövaakaa, mutta mittasuhteet on helppo myös muistaa: 60 grammaa poroja litraa kohti, ja 30 grammaa poroja puolta litraa kohti.

Näin saat takuuvarmasti aina hyvää kahvia.

Kahvinkeittimen puhdistus ruokasoodalla Valmista ruokasoodaliuos sekoittamalla 3 rkl ruokasoodaa litraan lämmintä vettä. Kaada seos kahvinkeittimen vesisäiliöön ja laita keitin päälle. Älä käytä suodatinpaperia. Kun puolet seoksesta on valunut pannuun, keittimen virta sammutetaan ja seoksen annetaan vaikuttaa noin 30 minuuttia. Vaikutusajan jälkeen keitin käynnistetään uudelleen ja lopun seoksen annetaan valua keittimeen. Puhdistuksen jälkeen laite huuhdellaan vielä valuttamalla puhdasta vettä pari-kolme kertaa laitteen läpi. Lähde: Paulig

