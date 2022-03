Lohen hinta noussut huimasti – miksi se maksaa nyt niin paljon? Näin kaupat selittävät pitkään jatkunutta hinnannousua

Moni on saattanut harmistua Norjan lohen korkeasta hinnasta. Kalatukussa ei muisteta, että tuontilohen hinnannousu olisi koskaan jatkunut näin pitkään.

Lohi on useissa perheissä suosittua arkiruokaa. Siksi moni on saattanut viime aikoina ihmetellä kaupan kalatiskillä tuontilohen korkeaa hintaa.

Jos lohen kilohinta on reippaasti yli 20 euroa – tai lähenee jopa 30 euroa, kala jää monilta ostamatta.

Kysyimme kaupoilta, mistä erityisen korkea hinta johtuu ja onko siihen luvassa muutoksia.

” Lohen pörssihinta on noussut yli 50 prosenttia 12 viikon aikana.

Hinta on ollut nousussa jo viime syksystä.

– Norjan lohen hintakehitys pohjautuu Norjan lohipörssiin. Lohen pörssihinta on noussut yli 50 prosenttia viimeisten 12 viikon aikana.

– Pörssihinnan reipas nousu heijastuu myös suoraan kaupasta löytyvien lohituotteiden, kuten tuoreen lohifileen kuluttajahintoihin, tuoretuotteiden myyntipäällikkö Mikko Kovalainen SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta kertoo.

K-ryhmästä kerrotaan, että tuontilohen korkeaan hintaan vaikuttavat useat tekijät.

– Tämänhetkistä korkeaa hintaa selittävät esimerkiksi korkea kysyntä, kalojen kasvun hitaus kylmissä vesissä sekä kalan ruokintaan käytetyn biomassan korkea hinta, osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen sanoo.

”Noilla hinnoilla tulee mietittyä itsekin...”

Kalatukku Erikssonin toimitusjohtaja Mikko Poikolainen kertoo, että tilanne on jatkunut poikkeuksellisen pitkään.

” On se korkea hinta itseäkin kuluttajana harmittanut.

– On se korkea hinta itseäkin kuluttajana harmittanut. Lohi on kuitenkin monille perusarjen ruoka. Noilla hinnoilla tulee mietittyä itsekin kahteen kertaan, ottaako lohta vai eikö ota, Poikolainen toteaa.

Lohen hintaan on vaikuttanut vuoden 2021 koronarajoitukset – ja ravintoloiden viime vuoden koronarajoitukset vaikuttavat vieläkin. Mikko Poikolainen kertoo hintakehityksen syyksi kolme asiaa.

– Pörssihinnan taustalla on useita tekijöitä, kuten kokonaiskysynnän voimakas kasvu, globaalit haasteet kasvatuksessa sekä saatavuusongelmat, jotka johtuvat edellä mainituista syistä.

Poikolaisen mukaan lohen hintaa nostaa nyt erityisesti kysynnän kasvu globaalisti.

– Ravintolat ovat päässeet toimimaan, ja kulutusta on enemmän. Tämä on yksi seikka, joka vaikuttaa nyt globaalisti korkeampaan hintaan. Toimituspuolella on puolestaan ollut haasteita vastata kasvaneeseen kysyntään muun muassa Norjassa. Vuosi 2021 oli haasteellinen kasvattajille siksi, että välillä oli rajoituksia ja välillä ei ollut.

Hinnat saattavat muuttua kevään aikana

On tavallista, että kovan kysynnän takia lohen hinta on aina loppuvuodesta korkeammalla, mutta yleensä tilanne on muuttunut alkuvuodesta. Nyt näin ei ole käynyt.

” Olen haastatellut ihmisiä, jotka ovat olleet alalla pitkään, eivätkä he muista vastaavaa tilannetta.

– On ihan tyypillistä, että on nousuja ja laskuja, mutta on poikkeuksellista, että lohen hinta on pysynyt korkeana näin pitkään. Olen haastatellut ihmisiä, jotka ovat olleet alalla pitkään, eivätkä he muista vastaavaa tilannetta, Mikko Poikolainen sanoo.

Hänen mukaansa pörssifutuurit osoittavat, että hinnat pysyvät korkeana vielä kevään ajan.

SOK:n Mikko Kovalainen sanoo puolestaan, että tulevien viikkojen hinnankehitystä on vaikea ennustaa.

– Mutta arvioidemme mukaan lohen pörssihinta olisi lähdössä pieneen laskuun tulevien viikkojen aikana.

K-ryhmästä ei lähdetä ennustamaan, laskeeko lohen hinta tulevaisuudessa.

– Lohen hinta on tällä hetkellä todella korkealla tasolla, mutta ennustuksia hinnankehityksestä emme pysty antamaan, koska hintataso voi muuttua nopeastikin markkinassa tapahtuvien muutosten myötä, Janne Vuorinen kertoo.

” Kääntäisin katseet nyt kotimaiseen vastuullisesti kasvatettuun kirjoloheen.

Entä jääkö ostamatta jäänyttä tuontikalaa nyt runsaasti kalatiskeihin?

Kalatukun Mikko Poikolainen ei ole hävikkiongelmasta huolissaan.

– Kysyntään pystytään kyllä reagoimaan aika nopeastikin. Ruoan hinnannousut näkyvät kaikessa, mutta kääntäisin katseet nyt kotimaiseen vastuullisesti kasvatettuun kirjoloheen, sillä sen hinnassa ei ole vastaavaa nousua, Poikolainen sanoo.

Juttua korjattu kello 18.03. Korjattu kohtaa Norjan lohipörssistä.

