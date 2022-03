Herkullinen ja kuitupitoisempi vispipuuro syntyy mustikoista – helpompi kuin perinteinen

Vispipuuro on monelle tuttu jälkiruoka.

Perinteinen puolukkainen vispipuuro tuntuu tekevän taas tuloaan. Eikä ihme, sillä pilvimäisen pehmeä ja hieman kirpeä kylmä puuro sopii niin aamupalaksi kuin jälkiruoaksikin.

Tämä vispipuuro poikkeaa perinteisestä, sillä mannasuurimoiden sijaan käytössä on ruisjauhot ja puolukoiden tilalle laitetaan mustikoita. Maku on silti hurmaava ja ruisjauhot tekevät puurot hippusen terveellisemmän. Lisäksi valmistus on jopa helpompaa kuin perinteisen vispipuuron.

Marjoja ja ruisjauhoja ei nimittäin tarvitse keittää, vaan riittää, että ne sekoitetaan huolellisesti kiehautettuun veteen. Puuron annetaan jäähtyä täysin, jonka jälkeen se vatkataan sähkövatkaimella kevyen kuohkeaksi.

Pitkähköstä vatkaamisesta ei kannata luistaa, sillä sitä kuohkeamman puuron saat, mitä pidempään jaksat vatkata!

Katso ohje Soppa365:stä!