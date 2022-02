Testasimme kaupan kalapuikot – voittajaa ei ole hinnalla pilattu!

Kalapuikkotestissä pisteet jakautuivat yllättävän tasaisesti, mutta voittajat ja häviäjät olivat silti selkeät.

Kun kaipaa rapeaa, maistuvaa ja nopeaa ruokaa, kannattaa suunnata pakastealtaalle. Kalapuikot ovat kiireisen arjen pelastus ja maistuvat myös lapsille. Siitä kertoo hiljattain tekemämme selvitys lasten suosikki kouluruoista, jossa kalapuikot nousivat selvästi ylitse muiden.

Kalapuikkohyllyllä saattaa kuitenkin mennä sormi suuhun, sillä valikoimaa on melkoisesti. Kävimme hakemassa lähikauppojen hyllyistä kaikki peruskalapuikot, jotka löysimme ja testasimme ne.

Kaksihenkinen raati pisteytti kaikki kalapuikot asteikolla 1–5. Mikään ei jäänyt alimmalle pistemäärälle, mutta täysiäkään pisteitä ei tällä kertaa jaettu. Arvioihin vaikuttivat muun muassa kalapuikon ulkonäkö, maku ja koostumus.

Testiä varten tyhjennettiin lähikauppojen pakastealtaat kalapuikoista.

K-Menu kalapuikko

K-Menun kalapuikkojen ulkonäkö tuo mieleen koulun kalapuikot. Leivitys on hyvännäköinen.

Sekä kuorrutteen että sisälmyksen maku on mieto. Vaatisi kastikkeen seurakseen.

” Kuori muuttuu nopeasti vetiseksi.

Koostumuksen osalta kalapuikon sisus on toisen testaajan mielestä vetinen, toisen mielestä taas kuiva. Kuori on mukavan rapsakka, mutta se muuttuu vetiseksi nopeasti sen jälkeen, kun kalapuikko jäähtyy.

K-Menun kalapuikot myydään valtavassa 900 gramman pakkauksessa, jonka mahduttaminen pakastimeen on hieman haastavaa. Valtavassa paketissa on 30 kalapuikkoa, missä on liiaksi syötävää yhden hengen talouteen.

Kyseessä on testin edullisin tuote, joka jää jaetulle viimeiselle sijalle.

Hinta: 3,89/900 g, 30 kpl

Kilohinta: 4,32 e/kg

Pisteet: 2/5

Rainbow fileekalapuikot

Väri on paljon keltaisempi kuin muilla testin puikoilla. Vaalea leivitys on kupruileva ja se valuu uunissa paistamisen jälkeen osittain pois kalan päältä.

” Maustamisessa on onnistuttu.

Maultaan puikot ovat hyviä. Suolaa on sopivasti, ja maustamisessa on muutenkin onnistuttu. Toisen testaajan mielestä kuori on melko mitäänsanomaton, toinen taas pitää erityisesti sen mausteista.

Koostumus on miellyttävä, mutta kuorrute saisi olla rapeampi. Tästä kalapuikko saa pientä miinusta. Sisuksen koostumus on testin paras.

Testin voittajaa ei ole hinnalla pilattu. Kilohinta on testin keskitasoa.

Hinta: 1,85 e/250 g, 10 kpl

Kilohinta: 7,40 e/kg

Pisteet: 4+/5

Pirkka kalapuikko

Leivityksen väri on perinteinen, siis samanlainen kuin kouluruokalassa aikanaan. Kuorrute on valunut uunissa hieman puikon päältä.

” Sisälmyksen maku on hyvin mieto.

Kuorrute on maukas, mutta sisälmyksen maku hyvin mieto. Hyvä peruskalapuikon maku. Voisi kuvitella, että tämä maistuu esimerkiksi lapsiperheissä.

Koostumuksen osalta kuorrute on paras osa kalapuikkoa. Sisuksen ja kuoren välissä on hieman limainen kohta, mikä näkyy tuotteen saamissa pisteissä.

Hinta: 1,35 e/250 g, 10 kpl

Kilohinta: 5,40 e/kg

Pisteet: 2½/5

Testin aloittaneet kalapuikot paistettiin pakkausten ohjeen mukaisesti 200 asteessa. Vasemmalla K-Menun kalapuikot, keskellä Rainbow fileekalapuikot ja oikealla Pirkan kalapuikot.

Findus kalapuikko

Finduksen kalapuikkojen kuorrute on testissä olleista puikoista vaaleimpia. Kuorrute on hyvännäköinen ja niin ohut, että kala kuultaa hieman sen läpi.

Toisen testaajan mielestä sekä leivitys että sisus ovat tylsähköjä. Toisen mielestä ohut kuorrute tuo kalan maun esiin paremmin kuin muissa puikoissa.

” Kuorrute voisi olla rapeampi.

Myös koostumus on miellyttävä. Kalan koostumus on säilynyt, sillä sitä ei ole jauhettu mössöksi, kuten joissain muissa testin puikoissa. Kuorrute voisi kuitenkin olla rapeampi ja ehkä hieman paksumpi, jotta tämä saisi täydet pisteet.

Hinta: 3,65 e/360 g, 12 kpl

Kilohinta: 10,14 e/kg

Pisteet: 3½/5

Frionor

Frionor on ulkonäöltään testin parhaimmistoa. Leivite on tasainen ja se on kauniin kullanruskea.

” Peruspuikko, jossa hintalaatu-suhde on hyvä.

Maku on toisen testaajan mielestä hieman tylsä. Toinen löytää siitä juustoa. Peruspuikko, jossa on hyvä hinta-laatusuhde. Ei kuitenkaan nouse maun puolesta selkeästi muiden testattujen kalapuikkojen yläpuolelle.

Kuorrute ei ole pelkästään kaunis, vaan myös mahtavan rapea ja juuri oikean paksuinen. Haarukasta kuuluu ihana ääni, kun se läpäisee kuorrutteen. Kalapuikon pala rouskuu sopivasti suussa. Kuorrute on testin paras.

Hinta: 1,99 e/250 g, 10 kpl

Kilohinta: 7,96 e/kg

Pisteet: 3½/5

Apetit järvikalapuikot

Ainoa testatuista kalapuikoista, jonka muoto on oikeasti puikko eikä suorakulmio. Kuorrute on selvästi erivärinen kuin muissa.

Myös maku eroaa muista! Toisen testaajan mielestä erilainen maku erottuu edukseen, toinen puolestaan rokottaa pisteitä voimakkaasti maustetusta kuoresta, jonka alta kalan makua ei juuri maista. Toisaalta järvikalapuikot on valmistettu suomalaisesta hävikkisärjestä, jota ei varsinaisesti tunneta maukkaasta maustaan.

” Kuorrute on testin rapein.

Kuorrute on testin rapein. Kalan koostumusta toinen kuvailee muusin kaltaiseksi, toinen mössöksi jauhetuksi. Erityisesti toisen mielestä kahden erilaisen koostumuksen yhdistelmä toimii.

Testin kallein tuote nousee toiselle sijalle pisteissä.

Hinta: 2,99 e/200 g, 8 kpl

Kilohinta: 14,95 e/kg

Pisteet: 4/5

Rainbow kalapuikot

Ulkonäöltään Rainbow’n kalapuikot ovat identtisiä toisen saman merkin testatun tuotteen kanssa. Väri on keltainen. Leivitys kupruilee ja on hajonnut joistakin kohdista.

Puikko on mauton. Toinen testaajista arvelee, että kalapuikoista on unohtunut kokonaan suola. Sekä kuorrute että sisus maistuvat vetisille.

Kuorrutteen rapeus on ihan passeli. Sisus on jauhettu liian löysäksi massaksi, joka on toisen mielestä kuivaa. Tämäkin voisi olla toimiva vaihtoehto perheelle, jossa on pieniä lapsia.

Hinta: 1,25 e/250 g, 10 kpl

Kilohinta: 5,00 e/kg

Pisteet: 2/5