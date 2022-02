Ikonisen suklaapatukan uusittu resepti herättää tunteita puolesta ja vastaan: ”Jo on raivon aihe”

Ilta-Sanomien aiempi juttu Royal-patukoista herätti vilkkaan keskustelun.

Royal-suklaapatukka koki suuren uudistuksen loppuvuodesta 2021. Uudistus on herättänyt tunteita.

Esimerkiksi Ylen uutisankkuri Tommy Fränti kirjoitti Twitterissä seuraavasti:

– Muistatteko kun Royal-suklaa maistui Royal-suklaalle?

Toimittaja Tuomas Enbuske on samoilla linjoilla.

– Tämä on huutava vääryys. Royal-suklaa on ainoaa suklaata, jota oikeastaan syön. Ja nyt sekin pilataan ja maku "uusitaan". Kaikki kaunis tuhotaan. (Karkkimakuni on muutenkin mummon maku. Parhaita ovat kettukarkit, viinakarkit ja vihreät kuulat), hän tviittasi.

Vaihto-oppilaat pitivät enemmän uudistetusta versiosta

Ilta-Sanomat kävi maistattamassa sekä vanhaa että uutta Royalia vaihto-opiskelijoille. Maistelijoiksi valittiin vaihto-opiskelijat, koska heillä ei ole tunnesidettä suklaapatukkaan.

Kaikki testissä olleet ulkomaiset opiskelijat olivat sitä mieltä, että uudistettu kääre on vanhaa parempi. Maussa vaihto-opiskelijat eivät olleet täysin yksimielisiä, mutta uusi versio vei selkeän voiton. Voit katsoa perustelut ja opiskelijoiden reaktiot alla olevalta videolta.

Videon alle tuli perjantaihin mennessä yli 100 kommenttia.

”Miksi pilasitte lempisuklaani?”

”Yhden uuden ostin ja se oli viimeinen osto.”

”Ikävää, että hyvät vanhat valmistusohjeet korvataan uusilla. Ei ihme, etteivät nykytuotteet maistu meille vähän ikääntyneemmille.”

Moni kommentoija myös pohtii, että uusi versio on suunniteltu Suomen ulkopuolisille markkinoille. Royalille povataan menestystä maailmalla.

”Ongelmahan on, että uusi Royal maistuu ulkomaalaisilta suklailta – laadukkaalta sellaiselta, mutta suomalaiseen makuun vähän makea. Ehkä sillä voisikin hyvin olla markkinoita ulkomailla.”

Ulkomuoto puhuttaa

Maun lisäksi myös uudistunut muoto puhuttaa. Aiemmin patukassa oli ohuita ja kapeita, keskenään samankokoisia paloja. Nykyisessä patukassa yksi pala on muita suurempi. Suklaalevyssä on paloja on kolmessa eri koossa.

Vanhassa versiossa suklaapalat olivat ohuita ja keskenään samankokoisia.

”Hyviä oli ne kaikki entiset ja pitkulainen kapea muoto sopi hyvin suuhun.”

”Isossa levyssä on niin isoja paloja mukana, että ne eivät mahdu kunnolla suuhun.”

Yhdessä kommentissa pohditaan, olisiko suklaan nimi pitänyt olla jokin muu kuin Royal, kun sekä resepti, ulkomuoto että kääre menivät uusiksi.

”Jos suklaapatukassa vaihtuu ulkoasu ja resepti, onko se enää sama patukka? Eikö nimi pitäisi vaihtaa?”

Uusia pakkauksia kritisoidaan myös siitä, että ne ovat kaikki punaisia mausta riippumatta. Aiemmin eri makuisten patukoiden pakkaukset olivat keskenään eri värisiä.

Hellaksen ajatkin muistetaan

Edellinen reseptikään ei ollut Royalin alkuperäinen resepti. Vuonna 1961 lanseerattu patukka oli nimittäin alun perin kaksikerroksinen. Nostalgianälkäisimmät kommentoivat kaipaavansa muistojensa mukaista, takavuosien versiota takaisin.

”Alamäki alkoi jo silloin kun luovuttiin kaksikerroksisesta Royalista.”

”Eipä tuo vanhakaan ole kuin alkuperäinen Hellaksen Royal. Alkuperäisessä oli pohjana erillinen tumma suklaa, minkä päällä vasta tuo suklaamassa. Se yhdistelmä oli hyvä. Kaikki muuttui, kun valmistus Turussa loppui.”

Kiitostakin kommenteissa on.

”Minusta tämä uusi on parempaa kuin edellinen punainen. Mutta kaikkein parhaimpia olivat ne Hellaksen valmistamat alkuperäiset, missä oli tumma pohja. Sekä punaista että vihreää on ikävä.”

”Turhaan pahoitatte siellä mieltänne...”

Uudistuksen puolustajiakin löytyy, sekä asiaan liittyvää tunnekuohuntaa ihmetteleviä.

”Uudet pakkaukset ovat selkeästi tyylikkäämpiä.”

”Suklaapatukan uudistus raivostutti suomalaiset." Siis kuinka moni suomalainen raivostui? Jokunen Twitterin käyttäjä ehkä? Tuskin sentään kaikki yli viisi miljoonaa suomalaista.”

”Vaihtoehtoa vanhan säilyttämiseksi ei varmasti ollut. Jos sitä ei käynyt kaupaksi, niin todennäköisempi toinen vaihtoehto olisi ollut lopettaa koko tuote. Että turhaan pahoitatte siellä mieltänne.”

”Kyllähän sitä on tutkittu, että mikä ihmisille parhaiten maistuu. Tarkoitus on kuitenkin kasvattaa markkinoita, eikä olla vain pienen ryhmän suosikki.”

”Huvittavaa, että porukka on joukolla haukkumassa uutta Royalia ja ylistämässä vanhaa, vaikka Royal uudistettiin käsittääkseni ihan siksi, ettei sitä vanhaa ostanut enää juuri kukaan. Olisitte ostaneet sitä enemmän, niin se olisi pysynyt entisellään. Itse pidän uudesta Royalista enemmän.”

”Jo on raivon aihe.”

”Uskomaton farssi tai oikeastaan tragedia!”

"Kuuleeko Cloetta?”

Moni kommentoija vetoaa Royalin valmistajaan, ruotsalaiseen Cloettaan, jotta vanha versio palaisi kauppohin.

”Kuuleeko Cloetta? Vielä ei ole myöhäistä!”

– Uudistuksen tarkoitus on päivittää se nykyhetkeen, jossa suomalaisten makumieltymykset, visuaaliset mieltymykset ja jopa arvomaailma ovat melko erilaisia kuin tuotteen synnyn aikoihin 60 vuotta sitten, brändistä vastaava tuoteryhmäpäällikkö Niina Lammila Cloettalta kertoi Ilta-Sanomille uudistuksesta kertovassa artikkelissa.

Erilaisia makuyhdistelmiä testattiin useilla kuluttajaryhmillä, Cloettalta kerrottiin myös.