Tiinan herkulliset tiikerikakkuruudut saavat varmat kiitokset kahvipöydässä: ohje kerää ihasteluja

Tiikerikakkuruuduissa yhdistyy kirpeys ja happamuus herkullisella tavalla.

Tiina Tohu on kokki ja kondiittori, joka on kirjoittanut suosittua Urbaani vegenda -blogia jo kuuden vuoden ajan. Tiina pitää myös vegaanisia leivontakursseja.

Yksi Tiinan suosituista resepteistä on vegaanisten tiikerikakkuruutujen ohje.

– Resepti tuli alunperin elämääni ystäväni kautta, hän tarjosi tiikerikakkuruutuja meille ja meidän perhe ihastui niihin täysin, hän kertoo.

– Olen tarjonnut näitä juhlissa ja vienyt kavereille ja ne menee aina hyvin kaupaksi. Myös blogini lukijat ovat antaneet reseptistä paljon hyvää palautetta, se on saanut mielettömän vastaanoton.

” Myös blogini lukijat ovat antaneet reseptistä paljon hyvää palautetta, se on saanut mielettömän vastaanoton.

Tiina pohtii, että reseptin suosion taustalla on todennäköisesti useita seikkoja. Tiikerikakku on nostalginen leivonnainen, mutta tässä versiossa se tehdään modernilla otteella. Myös helppous on varmasti yksi syy ohjeen suosioon.

– Sekä tietenkin se, että resepti on vegaaninen. Vegaanileivonta kiinnostaa ihmisiä koko ajan enemmän muun muassa ilmasto-, eläinoikeus- ja allergiasyistä.

Taikinat käännellään vain varovasti toisiinsa, jotta eri väriset taikinat erottuvat toisistaan.

Happamuuden ja kirpeyden liitto toimii

Tiina kertoo, että resepti on todella helppo, eikä sillä voi mennä pieleen.

– Jos noudatat ohjeita, onnistut varmasti!

Hän muistuttaa, että raaka-aineet kannattaa mitata huolella ja käyttää oikeita mittakuppeja, eikä esimerkiksi ruokailuvälineitä mittalusikoiden tilalta.

Tiinan mielestä toimivat makuyhdistelmät tekevät reseptistä niin hyvän.

– Perinteiseen tiikerikakun makumaailmaan on yhdistetty ihania sattumia, happamuutta ja kirpeyttä, mascarponen ja vadelman muodossa. Leivos on ihanan tahmea ja suklainen.

” Perinteiseen tiikerikakun makumaailmaan on yhdistetty ihania sattumia, happamuutta ja kirpeyttä.

Tiina neuvoo bloginsa kommenteissa, että jos lähikaupasta ei löydy vegaanista mascarponea, sen voi korvata vegaanisella tuorejuustolla.

Tiikerikakkuruudut säilyvät parhaiten jääkaapissa ilmatiiviissä rasiassa tai kelmuun käärittynä noin viisi vuorokautta. Leivokset voi myös pakastaa, Tiina neuvoo blogissaan.

Vegaaniset tiikerikakkuruudut

1 uunipellillinen

Vaalea taikina

300 g leivontamargariinia

3 dl sokeria

1 dl omenasosetta

1 dl maustamatonta soijajogurttia

1½ dl kasvimaitoa

6 dl vehnäjauhoja

1 rkl leivinjauhetta

1 rkl vaniljasokeria

Suklaataikina

¼ vaaleasta taikinasta

100 g tummaa suklaata

2 rkl kasvimaitoa

1 rkl kaakaojauhetta

Päälle

250 g vegaanista mascarponea

200 g vadelmia

½ dl tummasuklaahippuja/rouhittua suklaata

Valmistusohjeet

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen.

2. Valmista vaalea taikina. Vaahdota margariini ja sokeri sähkövatkaimella vaaleaksi vaahdoksi. Siinä menee noin kolmesta neljään minuuttia. Lisää omenasose, soijajogurtti ja kasvimaito. Sekoita.

3. Yhdistä vehnäjauhot, leivinjauhe ja vaniljasokeri omassa kulhossaan. Kääntele jauhot varovasti taikinan joukkoon. Älä vatkaa.

4. Levitä kolme neljäsosaa taikinasta leivinpaperilla vuoratulle uunipellille.

5. Valmista suklaataikina. Ota jäljelle jäänyt neljäsosa taikinasta ja lisää siihen kasvimaito ja kaakaojauhe. Sulata suklaa ja sekoita se taikinan joukkoon.

6. Lusikoi suklaataikinaa vaalean taikinan päälle nokareiksi. Lusikoi myös mascarponesta nokareita taikinan päälle. Mascarponea voi tarvittaessa notkistaa lusikalla sekoittamalla. Sekoita taikinoita hieman toisiinsa hammastikun avulla. Ripottele päälle vadelmia ja suklaahippuja.

7. Paista uunissa 20–25 minuuttia, tai kunnes kakkulevy on kypsä. Varo paistamasta kakkulevyä kuivaksi. Anna jäähtyä ja leikkaa sitten paloiksi.

Resepti: Tiina Tohu, Urbaani vegenda -blogi.