Pariskunta testasi 22 runebergintorttua: ”Lähti puoliksi vitsistä”

Kärkikolmikosta ei kuulemma tarvinnut nahistella, vaikka erot olivat pieniä.

Kun alkuvuodesta on lomaa ja koronasulkujen vuoksi lyhyt lomautus, vapaa-ajan voi käyttää esimerkiksi runebergintorttujen maisteluun. Näin Teemu Hemming ja hänen vaimonsa tekivät. He ehtivät testata 22:n eri valmistajan tortut.

– Alun perin tarkoitus ei ollut tehdä näin laajaa maistelua. Nälkä kuitenkin kasvoi syödessä, Hemming sanoo ja hymähtää.

– Tämä lähti puhtaasti huvin ja urheilun vuoksi, puoliksi vitsistä. Olimme aiempinakin vuosina testanneet eri valmistajien torttuja ja koittaneet löytää kunkin vuoden parasta.

Aluksi pariskunnan testiin pääsemisen kriteerinä oli, että tortun piti tulla vastaan matkan varrelta, siis vaikkapa kauppareissulla tai kaupungilla konditorion tai leipomon ohi kävellessä.

– Tarkoitus ei ollut metsästää tai lähteä varta vasten hakemaan mitään tiettyä torttua. Kun laitoin maistamistamme tortuista kuvia someen, sinne alkoi kuitenkin tulla kyselyjä, että olemmeko maistaneet sen ja sen leipomon tuotteen jo.

Osaa tortuista piti lopulta etsiä.

Parhaista yksimielisiä

Pariskunta oli yksimielinen kolmesta parhaasta tortusta.

– Ei tarvinnut kinastella. Patisserie Teemu Auran torttu oli selkeästi paras. Siinä oli kaikki kohdillaan: koostumus, kosteus, ulkonäkö ja maku.

Pariskunnan makutestin voittajaksi nousi Patisserie Teemu Auran runebergintorttu.

Kakkossijan saanut Marian Konditorian torttu ei kuulemma jäänyt kauas voittajasta.

– Jos se olisi ollut pikkuisen kosteampi, niin on siinä ja tässä, olisiko se noussut kakkoseksi. Kärki oli hyvin selkeä, eikä isoja eroja ollut.

Kolmanneksi kaksikko nosti Laitilan Leivän tortun. Muutoin sijoituksia ei jaettu, sillä mikään ei selkeästi jyrännyt muita.

22 tuotteen makutestin parhaat runebergintortut 2022 Patisserie Teemu Aura Marian Konditoria Laitilan Leipä Muut testatut tortut: Fazer

Perheleipomo Salonen (romminmakuinen)

Ekberg Café

Leipomo Elonen Oy

Leipomo Rosten

Leipomo & Konditoria pH7

Gateau Suomi

Lidl Deluxe

Kanniston leipomo

Haagan Leipä Oy

Perheleipomo Salonen (arrakinmakuinen)

Kartanon Leipä

Leipomo J.W. Virtanen

Sinuhe Leipomo

Cafe Makiata

Satumaista/Delice Plus Oy

Hannun gluteeniton/Pirjon Pakari

Porokylän leipomo

Eromanga

Mikä tekee runebergintortusta hyvän?

Hemmingin kanssa jutellessa tulee selväksi, että raati on maistellut runebergintorttuja ennenkin. Siksi on kysyttävä, mikä tekee runebergintortusta hyvän heidän mielestään?

– Tortun pitää olla pehmeä, mutta kiinteä. Se ei saa murentua liikaa.

Hänen mukaansa on tärkeää, että torttu on kauttaaltaan kostea.

– Kosteuden pitää olla tasainen koko matkalta. Moni testaamamme torttu oli pohjasta kostea, mutta päältä kuiva. Kosteus vaikuttaa makuun tosi paljon.

Yksi tortuista jäi kärkikahinoista siitä syystä, että sen koostumus oli kuitenkin liian kostea.

– Se oli jopa märkä. Torttu melkein hajosi rasiasta ottaessa.

Kakkossija meni Marian Konditorian tortulle, jossa oli arvioijien mukana hieman isompi mantelirouhe kuin voittajassa.

Kosteuden lisäksi mantelirouhe on tärkeä elementti runebergintortussa, ainakin Hemmingin mukaan.

– Sitä saa olla reilustikin! Olen sitä mieltä, että rouheen pitäisi kuitenkin olla kohtuullisen pientä. Suurimmassa osassa se oli turhan isoa ja alkoi pyöriä suussa.

Ulkonäkökin on tärkeä. Kun torttu on tasaisen näköinen, se on heti houkuttelevampi, Hemming perustelee.

Kolmanneksi ylsi Laitilan Leivän torttu. Se oli raadin mielestä aavistuksen liian kuiva.

– Tasainen paistopinnan väri, päällä hilloa tasaisesti ja reilusti, eikä vain pientä nöpöä keskellä. Sokeririnkulankin pitää olla mahdollisimman tasainen, hän luettelee oikeanlaisen ulkonäön tunnusmerkeiksi.

Hän muistuttaa kuitenkin, että runebergintortut ovat makuasioita, aivan kuten muutkin ruokamieltymykset. Hemmingin ja hänen vaimonsa arvioita voi käydä lukemassa lisää Instagramista tunnisteella #suurirunebergintorttuvertailu.

– Minäkin ostan joka vuosi usean valmistajan torttuja löytääkseni parhaimman. Se on ihana tekosyy ostaa paljon torttuja. Mitä kosteampi torttu, sen parempi. Torttu ei saa olla liian kuiva. Tykkään siitä, että nykyisin näissäkin kokeillaan erilaisia vivahteita. Arvostan kyllä myös sitä, kun joku pitää perinteitä yllä vanhoilla resepteillä, myös Ilta-Sanomien lukija kommentoi juttua, jossa kerrottiin Porvoossa järjestetystä torttukisasta.