Riisi ja kana sekä makaronilaatikko hieman uudella tavalla – ideat, joilla tuttuihin arkiruokiin saa uutta jujua

Kolmea tuttua arkiruokaa voi tuunata hieman uudella tavalla.

Kana ja riisi on hyvä arkiruoka, mutta vaihtelu virkistää.

Takataskusta on hyvä löytyä luottoresepti, jolla pöytään saa apetta nopeasti ja liikoja miettimättä kiireisinäkin arki-iltoina. Jos on kokannut samoja ruokia jo paljon, vaihtelu saattaa virkistää. Keräsimme vinkit, joilla tuunaat tutut arkiruoat uudella tavalla.

Makaronilaatikon tuunaus

Makaronilaatikko on arkiruokien klassikko. Yksi syy sen suosioon on se, että siitä saa kerralla kunnon satsin ruokaa koko perheelle. Pienemmässä taloudessa ruokaa syntyy kerralla moneksi päiväksi.

Arkiruokasuosikki taipuu moneksi. Suosikkiruoan proteiininlähdettä voi nimittäin muunnella loputtomiin. Jauhelihan voi vaihtaa esimerkiksi kanajauhelihaan. Kasvisversion saa vaikkapa soijarouheella. Myös kala toimii loistavasti!

Tonnikalamakaronilaatikko

Tonnikala ja pasta sopivat hyvin yhteen. Makaronilaatikon lisäksi tonnikala sopii esimerkiksi pastakastikkeisiin tai lasagnen väliin.

Valmistusohjeet

1. Keitä makaronit melkein kypsiksi.

2. Valuta tonnikala ja sekoita joukkoon ryöpättyä ja hienonnettua nokkosta tai pinaattia. Sekoita tonnikalaseos valutettuihin makaroneihin ja lusikoi uunivuokaan.

3. Sekoita kalaliemi, sitruunamehu, kananmunat ja mausteet. Kaada vuokaan.

4. Paista 175-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia.

Eineskeittojen ystäville

Einesruokien suosio on kiihtynyt entisestään pandemian myötä. Etenkin eineskeitot ovat olleet suosittuja, kaupat kertoivat aiemmin Ilta-Sanomille.

Moni eineskeitto on itse asiassa varsin helppo kokkailla ihan itsekin. Keittoihin saa uusia makuja lisäämällä kasviksia, joista saa esimerkiksi myös kuitua ja vitamiineja.

Suosituimpien eineskeittojen joukossa on muun muassa pinaattikeitto, joka on melko nopea valmistaa. Keitossa on sama etu kuin makaronilaatikossa: kerralla valmistuvasta kattilallisesta riittää useammallekin syöjälle tai yhdelle pidemmäksi aikaa.

Pinaattikeitto

Pinaattikeitto maistuu parhaalta keitetyn kananmunan kanssa.

50 g voita

4 rkl vehnäjauhoja

1 l kevyt tai täysmaitoa

1 tl suolaa

½ tl sokeria

valkopippuria

300 g pakastepinaattia

Valmistusohjeet

1. Sulata voi kattilassa. Lisää joukkoon jauhot. Sekoita ja anna jauhojen vähän kypsyä, mutta ei ruskistua.

2. Kaada joukkoon maito ja sekoita vispilällä koko ajan pohjaa myöten niin kauan, kunnes keitto kiehahtaa. Vähennä lämpöä reilusti. Lisää sekaan pinaatti ja mausteet.

3. Nosta lämpöä ja sekoita kunnes pinaatti sulavaa ja keitto kiehahtaa. Tarkista maku.

4. Nauti keitettyjen kananmunan puolikkaiden kera.

Kana ja riisi uudella tavalla

Monen lapsiperheen ja treenaajan suosikki arkiruoka on kana ja riisi. Ruoka on edullista, valmistuu nopeasti ja sammuttaa kovemmankin nälän. Vaikka ruoka onkin suosikki ihan syystä, siihenkin saattaa kyllästyä.

Kokeile valmistaa kana paistinpannun sijaan uunissa. Samassa vuoassa valmistuu myös riisi, joten kattilaa ei tarvitse tiskata ruoanlaiton jälkeen.

Uunibroileri riisipaistoksella

Kuvan kana ja riisi on valmistettu uunissa, mutta sekaan on heitetty varsiparsakaalia ja tomaattista kastiketta.

4 kpl maustamattomia broilerin koipireisiä

1 tl suolaa

1 tl savustettua paprikajauhetta

1 tl currya

1 tl korianterinsiemeniä

1 tl fenkolin siemeniä

1–2 tl raastettua sitruunankuorta

2 rkl öljyä

3 dl riisiä

2 dl kypsiä punaisia linssejä

6 dl kasvislientä

Lisäksi halutessasi

sitruunaa

Valmistusohjeet

1. Kuivaa broilerin koipireidet talouspaperilla ja leikkaa lihaan terävällä veitsellä viiltoja.

2. Jauha morttelissa suola, paprikajauhe, curry, korianterin- ja fenkolisiemenet, sitruunan raastettu kuori ja öljy tasaiseksi seokseksi. Hiero mausteseos koipireisien pintoihin.

3. Kaada riisi, linssit ja liemi isoon uunivuokaan ja nosta koipireidet päälle. Paista 200-asteisessa uunissa noin 45 minuuttia.

4. Tarjoile pannulla paahdettujen sitruunan puolikkaiden kera. Paahdetuista sitruunoista saa annoksen päälle puristettua ihanaa paahteista sitrusmehua.

Vinkkejä: Reseptin mausteseoksia voi vaihdella. Suolan, paprikajauheen, curryn, korianterin ja fenkolin sijaan ruoan voi maustaa oman maun mukaan. Vaihtelemalla mausteita arkiruokiin ei myöskään kyllästy yhtä nopeasti. Riisin joukkoon voi sekoittaa myös esimerkiksi kuutioitua paprikaa, porkkanaa tai papuja.

