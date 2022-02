Ellin ihana juustokakku on tehty rakkaudesta monien lempisuklaapatukkaa kohtaan

Tupla-kakku hurmaa suosikkisuklaan fanit.

Kuulutko niihin yli 34 000 suomalaiseen, jotka äänestivät Tuplan Suomen parhaaksi suklaapatukaksi Ilta-Sanomien äänestyksessä? Jos vastaus on kyllä, tämä kakkuresepti saattaa ilahduttaa.

Instagramissa @withchocolatechips -tilillään upeita leivontareseptejä jakava Ellimaija Leppänen kehitti vuosi sitten seuraajiensa toiveesta ohjeen suklaapatukasta inspiroituneeseen kakkuun. Tupla on hänen lempparinsa, joten Ellin ei tarvinnut miettiä kahta kertaa tarttuako haasteeseen.

Suositun kakun resepti täytti tammikuun lopulla vuoden. Sen kunniaksi Elli piti Instagram-tilillään teemaviikon, jonka jokaisena päivänä hän julkaisi uuden reseptin, jossa käytettiin kyseisiä patukoita. Reseptit ovat syntyneet rakkaudesta.

– Muistan syöneeni sitä jo lapsena. Tykkään sen sitkeydestä, ja tietysti suklaa ja manteli toimivat aina, hän perustelee.

Tupla-juustokakku kannattaa tehdä jo syömistä edeltävänä iltana, jotta se ehtii hyytyä jääkaapissa.

Ellin vinkit kakun leipomiseen

Elli jakaa muutaman niksin. Erityisen tärkeää on huomioida pari seikkaa kuorrutteen kanssa. Jos kuorrutteesta ei tule hyvää, syynä on yleensä liian paksu kerros sitä.

– Kuorrutetta on paljon ja on tarkoitus, että osa valuu pois kakun päältä. Kun kuorrute on mahdollisimman ohut, kakun leikkaaminen onnistuu kauniisti.

” Kun kuorrute on mahdollisimman ohut, kakun leikkaaminen onnistuu kauniisti.

Lisäksi hän on vinkannut Instagramin kommenteissa seuraajalleen, että öljyn lisääminen voi auttaa siihen, ettei kuorrutteesta tule niin kova. Kakku kannattaa nostaa jääkaapista huoneenlämpöön hyvissä ajoin ennen leikkaamista, jotta kuorrute ehtii pehmetä. Elli suosittelee lisäksi terävää veistä kakkua leikatessa.

– Rapsakka kuorrutteen kuuluu ollakin, hän muistuttaa.

Jos reseptin katsoo Ellin Instagramista, hän muistuttaa vielä yhdestä tärkeästä seikasta:

– Kohokohdissa lukee vuoan halkaisijaksi 18 senttimetriä, mutta oikea koko on 20 senttimetriä.

Tupla -kakku

Pohja

185 g vaniljatäytekeksejä (Domino tai vastaava)

2 rkl mantelirouhetta

60 g voita

Täyte

1,5 dl kuohukermaa

6 Maxi Tuplaa (yhteensä 300 g)

4 dl Flora kuohu täyteläinen

2 rasiaa maustamatonta tuorejuustoa

5 liivatetta

Kuorrute

300 g maitosuklaata

1 dl mantelirouhetta

3 rkl rypsiöljyä

Valmistusohjeet

1. Pingota noin 20-senttimetrisen irtopohjavuoan pohjalle leivinpaperi. Murskaa keksit. Sekoita joukkoon mantelit ja voisula. Painele vuoan pohjalle.

2. Sulata Tuplat kuohukerman joukkoon kattilassa miedolla lämmöllä. Anna jäähtyä.

3. Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen.

4. Vaahdota Flora kuohu.

5. Notkista tuorejuusto ja sekoita joukkoon Tupla-kermaseos. Liuota liivatteet pieneen tilkkaan kiehuvaa vettä ja kaada tuorejuustoseoksen joukkoon ohuena nauhana huolellisesti sekoittaen. Yhdistä seos Floran kanssa ja sekoita tasaiseksi. Kaada täyte vuokaan pohjan päälle. Anna hyytyä jääkaapissa kunnolla esimerkiksi yön yli.

6. Valmista kuorrute sulattamalla suklaa. Sekoita joukkoon mantelirouhe ja lisää öljy. Sekoita tasaiseksi. Kaada kuorrute kunnalla hyytyneen kakun päälle. Kuorrutetta on niin reilusti, että osan kuuluu valua kakun reunojen yli kuorruttaessa. Anna kovettua jääkaapissa.

7. Nosta kakku huoneenlämpöön ennen tarjoilua, jotta kuorrute pehmenee ja kakkua on helpompi leikata.

Kuvan oikeassa reunassa olevasta nuolesta klikkailemalla pääset videoon, jossa näkyy, kuinka Elli kuorruttaa kakun niin, että kuorrutteesta tulee tarpeeksi ohut.

Muutkin suosikkiherkut ovat inspiroineet leipureita. Olemme kertoneet aiemmin muun muassa Oreo-kääretortusta, joka syntyi vastaavasta, Marianne-karkeilla maustetusta leipomuksesta.